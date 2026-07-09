B Pharm Admission : ‘बी.फार्म’च्या थेट द्वितीय वर्षाच्या प्रवेशाची नोंदणी सुरू; नोंदणीसाठी १८ जुलैपर्यंत अंतिम मुदत

पुणे - महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) औषधनिर्माणशास्त्राच्या पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रमाच्या थेट दुसऱ्या वर्षाच्या (बी. फार्म) केंद्रीय प्रवेशाच्या नोंदणीस सुरुवात झाली आहे. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नोंदणीसाठी १८ जुलैपर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. भारतीय औषधनिर्माणशास्त्र परिषदेद्वारे (पीसीआय) मान्यताप्राप्त संस्थेतून ‘डी. फार्म’ अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेले आणि या अभ्यासक्रमाची पात्रता पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय प्रवेशासाठी नोंदणी करावी, असे आवाहन सीईटी कक्षाने केले आहे..शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७मध्ये औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या थेट द्वितीय वर्षात प्रवेश घेऊन इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करणे, ऑनलाइन अर्ज भरणे आणि सादर करणे, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. ‘ई-पडताळणी’ पद्धत निवडल्यास, अर्जाची पडताळणी आणि पुष्टीकरण संबंधित ई-पडताळणी केंद्राद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने केले जाईल..त्यामुळे विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज नाही. मात्र, प्रत्यक्ष पडताळणी पद्धत निवडलेल्या विद्यार्थ्यांनी जवळच्या पडताळणी केंद्रावर प्रत्यक्ष भेट देणे आवश्यक असल्याचे सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी (२०२५-२६) १४ हजार ८८० विद्यार्थ्यांनी बी.फार्मच्या थेट द्वितीय वर्ष अभ्यासक्रमासाठी नोंदणी केली होती..अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ : www.mahacet.orgबी. फार्म अभ्यासक्रमाच्या थेट द्वितीय वर्षाच्या प्रवेशाचे वेळापत्रक :कार्यवाहीचा तपशील : कालावधी- प्रवेशासाठी संकेतस्थळावर अर्जाची ऑनलाइन नोंदणी आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे : १८ जुलैपर्यंत- प्रवेशासाठीच्या अर्जाची पडताळणी आणि निश्चिती (ई-पडताळणी/ प्रत्यक्ष छाननी) करणे : १९ जुलै- तात्पुरती गुणवत्ता यादी संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणे : २१ जुलै- सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांसाठी तक्रारी असल्यास सादर करणे : २२ ते २४ जुलै- अंतिम गुणवत्ता यादी संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणे : २७ जुलै.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.