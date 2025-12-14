एज्युकेशन जॉब्स

Divyang Niradhar Yojana: मोठी घोषणा! निराधार लाभार्थींना आता मिळणार महिन्याला 2500 रुपये; वाचा काय आहेत अटी?

Niradhar Beneficiaries Eligible for the Scheme: निराधार लाभार्थ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. आता त्यांना दरमहा २५०० रुपये मिळणार अशी घोषणा सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने केली आहे. पण नेमकं कोणत्या योजनेतून लाभ होणार आहे आणि काय आहे याची नियम चला तर जाणून घेऊयात
Divyang Niradhar Yojana: मोठी घोषणा! निराधार लाभार्थींना आता मिळणार महिन्याला 2500 रुपये; वाचा काय आहेत अटी?
Monika Shinde
Updated on

Divyang Niradhar Scheme: सामाजिक न्याय व विशेष हाय्य विभागाने दिव्यांग निराधार योजनेतील अनुदान वाढवून दरमहा २५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा अनेक लाभार्थींना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
education
sanjay gandhi niradhar yojana
Prerna Divyang Center
educational marathi article

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com