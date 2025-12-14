Divyang Niradhar Yojana: मोठी घोषणा! निराधार लाभार्थींना आता मिळणार महिन्याला 2500 रुपये; वाचा काय आहेत अटी?

Divyang Niradhar Scheme: सामाजिक न्याय व विशेष हाय्य विभागाने दिव्यांग निराधार योजनेतील अनुदान वाढवून दरमहा २५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा अनेक लाभार्थींना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. .तरी या योजना सुरू ठेवण्यासाठी प्रत्येक लाभार्थयला आधार कार्ड संलग्न करणे आणि UDID कार्ड (युनिक डिसेबिलिटी आयडी) अद्ययावत करून सादर करणे अनिवार्य आहे..Tips For JEE Main Preparation: 12वी बोर्ड परीक्षेसोबत JEE Main ची तयारी कशी करावी? जाणून घ्या एक्सपर्टकडून.कोणत्या योजनेत आहेत बंधन- संजय गांधी निराधार अनुदान योजना- श्रावण राज्य निवृत्तीवेतन योजना- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजनादिव्यांग लाभार्थ्यांनी यूडीआयडी व आधार क्रमांक संलग्न करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून लाभ नियमित सुरू राहील. लाभार्थींनी आधार कार्ड व यूडीआयडीची छायांकित प्रत, तसेच बँक पासबुकची छायांकित प्रत संबंधित तहसील कार्यालयात जमा करावी लागणार आहे..तसेच संजय गांधी निराधार योजनेत यापूर्वी लाभार्थ्यांना दरमहा १५०० रुपये मिळत होते. आता या योजनेतील दिव्यांग नागरिकांसाठी अनुदान वाढवून दरमहा २५०० रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..Beautiful Women Countries: जगातील सुंदर महिलांसाठी ओळखले जाणारे टॉप देश कोणते? पाहा परामसुंदरीचं ठिकाण.यूडीआयडी कार्ड कसे काढावे?लाभार्थी ४०% किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगत्व असणे आवश्यक.दिव्यांग प्रमाणपत्र आता ऑनलाइन डिजिटल स्वरूपात असावे.नव्याने लाभ घेणाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र, यूडीआयडी कार्ड, रहिवासी व वयाचा दाखला, आधार कार्ड सादर करणे गरजेचे आहे.आता अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ५०,००० पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.अर्ज स्वावलंबन पोर्टलवरून करता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.