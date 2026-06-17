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शिक्षण चिंतन : साचेबद्ध शिक्षणपद्धती : समस्या आणि परिणाम

प्रत्येक मूल वेगळे असताना एकच अभ्यासक्रम, एकच परीक्षा आणि एकसारखे मापदंड लादणाऱ्या साचेबद्ध शिक्षणपद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या विविध क्षमता दडपल्या जातात आणि समाजावर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होतात
Industrial Revolution Legacy: The Structural Gap Between Assembly-Line Schools and Modern Needs

Industrial Revolution Legacy: The Structural Gap Between Assembly-Line Schools and Modern Needs

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशाला

जन्माला आलेली प्रत्येक व्यक्ती वेगळी असते. प्रत्येकाचे व्यक्तिमत्त्व, बुद्धिमत्ता, आवडीनिवडी, शिकण्याची पद्धत आणि क्षमता भिन्न असतात. तरीही आधुनिक शिक्षणव्यवस्थेचा मोठा भाग सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न करतो. हा शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांत मोठा विरोधाभास आहे. एकच अभ्यासक्रम, एकच पाठ्यपुस्तक, एकच अध्यापनपद्धती, एकच परीक्षा आणि यशाचे एकसारखेच मापदंड; हीच आजच्या शिक्षणव्यवस्थेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. या व्यवस्थेला ‘साचेबद्ध शिक्षणपद्धती’ असे म्हणता येईल. ही व्यवस्था काही प्रमाणात प्रशासनिक दृष्ट्या सोयीची असली तरी ती मानवी विविधतेकडे दुर्लक्ष करणारी आहे. परिणामी अनेक विद्यार्थ्यांच्या क्षमता ना लक्षात येतात, ना विकसित होतात. उलट ठराविक क्षमताच विचारात घेतल्या जात असल्याने अनेक जण शिक्षणापासून दुरावले आणि समाजालाही त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत.

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