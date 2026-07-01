शिक्षण चिंतन : साचेबद्ध शिक्षण आणि उपाय

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाआजच्या परिस्थितीत शिक्षणाचा संपूर्ण दृष्टिकोन बदलण्याची, शिक्षणाची रचना विद्यार्थीकेंद्रित, लवचिक आणि निपुणताधारित म्हणजेच एकंदरीत समताधिष्ठित करण्याची गरज आहे. समताधिष्ठित शिक्षणासाठी महत्त्वाची अट म्हणजे शिक्षकाला प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष देता आले पाहिजे. एका वर्गात ५०-६० विद्यार्थी असतील तर प्रत्येकाच्या अडचणी, क्षमता आणि प्रगती समजून घेणे शिक्षकाला अशक्यप्राय ठरते. म्हणूनच शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर लक्षणीयरीत्या कमी करणे आवश्यक आहे. चांगली शिक्षण पद्धती असणाऱ्या काही देशांमध्ये हे प्रमाण २५ विद्यार्थ्यांमागे २ शिक्षक आणि सहशिक्षक असे असल्याने हे शक्य होऊ शकते. इथेही विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास शिक्षक विद्यार्थ्याचे निरीक्षण करून वैयक्तिक मार्गदर्शन करू शकेल. प्रत्येकाला त्याच्या क्षमतेप्रमाणे योग्य ती आव्हानात्मक कार्ये देऊन गरज पडल्यास वेळेवर मार्गदर्शनही करू शकेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शिक्षकाची भूमिका ‘व्याख्याता’ऐवजी ‘अधिमित्र’ अशी होऊ शकेल. .शिक्षणाचे उद्दिष्ट केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण करणे किंवा परीक्षेत गुण मिळवणे नाही. तर विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष जीवनातील समस्या सोडवता येणे, योग्य निर्णय घेता येणे, ज्ञानाचा विविध परिस्थितींमध्ये उपयोग करता येणे, इतरांबरोबर काम करता येणे आणि बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेता येणे हे आहे. त्यामुळे मूल्यमापनही केवळ लेखी परीक्षेवर आधारित न राहता प्रकल्प, प्रयोग, सादरीकरण, प्रत्यक्ष कृती, निरीक्षण आणि पोर्टफोलिओ यांच्या माध्यमातून झाले पाहिजे. विद्यार्थ्याने एखादी निपुणता आत्मसात केल्याशिवाय पुढील स्तरावर जाऊ नये, हा या पद्धतीचा मूलभूत सिद्धांत आहे. निपुणता आधारित शिक्षणासाठी शाळांमध्ये विज्ञान, व्यवसाय शिक्षण, अटल टिंकरिंग, भाषा या सारख्या विविध प्रयोगशाळा व तज्ज्ञ व्यक्तींची आवश्यकता आहे..तंत्रज्ञानामुळे वैयक्तिक शिक्षणाची संधी प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाली आहे. संगणक, टॅब्लेट, ऑनलाइन शिक्षणसाहित्य आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अनुकूल प्रणाली विद्यार्थ्याला स्वतःच्या गतीने शिकण्याची संधी देते. ज्या प्रणाली स्वतःच मार्गदर्शन करीत विद्यार्थ्यांच्या समजेचा अंदाज घेत वेगवेगळ्या संकल्पना पुढे मागे करीत विद्यार्थ्याला मार्गदर्शन करतात, त्याला ‘अनुकूल प्रणाली’ असे म्हणतात. अशा प्रणाली किचिंत महाग असतात. अशा वेळी प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शिकण्याचा वेग, क्षमता, आवडी आणि उद्दिष्टे लक्षात घेऊन शिक्षकांनी वार्षिक वैयक्तिक शिक्षण आराखडा तयार करून त्याचा शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक मिळून नियमित आढावा घ्यावा. सरकारनेही ‘दीक्षा’, ‘स्वयं’सारखी पोर्टलस् तयार करून यासाठी मदतच केली आहे. याशिवाय अनेक विनाशुल्क असरकारी मार्गदर्शन स्थळे उपलब्ध आहेत. मात्र यासाठी शाळांमध्ये पुरेसे संगणक अथवा टॅब्लेटस् आदीची गरज असते. इंटरनेट जोडणीही पुरेशी चांगली लागते..शिक्षणाचे खरे उद्दिष्ट सर्वांना एकसारखे घडविणे नसून प्रत्येकाला त्याच्या सर्वोच्च क्षमतेपर्यंत पोहोचण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हेच असले पाहिजे. केवळ मागे पडणाऱ्याच नाही तर शाळेत प्रत्येकच विद्यार्थ्यांची शाळेतच दखल घेतली गेली नाही तर श्रीमंत आणि गरीब दोघेही पालक आपापल्या क्षमतेनुसार नाइलाजाने शिकवणी वर्गाचा मार्ग स्वीकारतात. भारतात शाळांच्या इतकीच शिकवणी वर्गांची संख्या असावी हे दुर्दैव आहे. ज्यावेळी आपण सर्वांत तरुणांचा देश म्हणून अभिमानाने सांगतो त्याच वेळी हे ही लक्षात ठेवावे लागेल की ही पिढी शिकून व्यवसाय करण्यास योग्य-आर्थिक दृष्ट्या सक्षम झाली नाही तर अजून दहा पंधरा वर्षात सर्वांत जास्त निरुपयोगी प्रौढांचा देश असे म्हणून आपला देश नावारूपाला येईल. अर्थार्जनासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून असलेल्यांची संख्या मोठी असेल. असे व्हायला नको असेल तर सरकारने शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाचा बाऊ न करता समताधिष्ठित, विद्यार्थी केंद्रित धोरण स्वीकारायला हवे. वैयक्तिक मार्गदर्शनाचे धोरण स्वीकारल्याशिवाय भारताची शिक्षणातील परिस्थिती सुधारणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.