मानसवेध : एकाग्रता अभ्यासासाठी

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञ"सर, दहावीला तिला ९२ टक्के होते. परंतु आता अभ्यासात एकाग्रता होत नाही. स्पर्धा लक्षात घेता यंदा बारावीला तेवढे टक्के तरी हवेत. काय करता येईल एकाग्रतेसाठी आणि मार्कांसाठी?’’, ‘‘सर, मुलगा हुशार आहे, परंतु पूर्वीसारखे, किमान ९० टक्के तरी पडतील असं काहीतरी करता येईल का?’’ हे आणि असे पालकांकडून वारंवार विचारले जातात. टक्के कितीही पडोत परंतु १०० टक्के प्रयत्न पाल्याच्या क्षमतेनुसार कसे करता येतील? असा प्रश्न फारसा कुणी विचारत नाही. खरंतर १०० टक्के प्रयत्न, योग्य दिशेने, योग्य पद्धतीने केल्यावर मार्क्स बहुधा चांगले मिळतातच. आणि या क्षमतेनुसार, १०० टक्के प्रयत्न करण्याच्या मेंदूच्या सवयीचाच खरंतर पुढे आयुष्यात प्रत्येक क्षेत्रात उपयोग होत असतो. अनेक विद्यार्थ्यांना अभ्यासात एकाग्रता कशी साधावी हा मोठा प्रश्न असतो. एकाग्रता साधता न आल्याने आत्मविश्वासावर परिणाम होतो. एकाग्रता म्हणजे सोप्या शब्दात सर्व ज्ञानेंद्रियांच्या साहाय्याने अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे. अभ्यास करताना ज्ञानेंद्रियांद्वारे माहिती स्वीकारली जाणे, ती मेंदूत साठवली जाणे, आवश्यक तेव्हा आठवून चांगल्या पद्धतीने सादर करता येणे, या क्रिया व्यवस्थित होऊन त्यामध्ये योग्य समन्वय असणे महत्त्वाचे आहे..ध्येयासक्ती नसणे, योग्य ध्येयच डोळ्यासमोर नसणे, भावनिक समस्या असणे, अभ्यास करायची मनापासून तयारी नसणे, विषयामध्ये रस नसणे, विषय अवघड वाटणे, शारीरिक व मानसिक थकवा, अस्वस्थ मन या कारणांमुळे अभ्यासात एकाग्रता होत नाही. मन अस्वस्थ करणाऱ्या कारणांची यादी करावी. घरातील विश्वासू व्यक्ती किंवा तज्ज्ञ यांच्या मदतीने त्यांचे निराकरण करावे. अभ्यास चांगला होईलच हा सकारात्मक दृष्टिकोन ठेऊनच अभ्यासाला सुरवात करावी..काय करावे?अभ्यासासाठी वेळेचे योग्य नियोजन करावे.रोजच्या नियोजनात साधारण ५० मिनिटे झाल्यावर पाच-दहा मिनिटांचा ब्रेक घ्यावा.काही क्षण श्वासावर लक्ष ठेवून शांत बसावे. त्यानंतर पुढचा अभ्यास करावा.अभ्यास करताना मनात इतर विचार आल्यास स्वत:ला स्टॉप इट, रिलॅक्स, बी हियर नाऊ अशा स्वयंसूचना द्याव्यात.रोजच्या अभ्यासासाठी साध्य होईल अशीच योजना आखावी..अभ्यासाची पद्धतअभ्यासाची पद्धत प्रत्येकाची वेगवेगळी असेल परंतु S३R अशी पद्धत वापरून पहावी. म्हणजे जो अभ्यास आत्ता करायचा आहे प्रथम त्याचं सर्वसाधारण अवलोकन(Survey), काळजीपूर्वक वाचन(Read), त्यातील महत्त्वाचा भाग लक्षात ठेवत उजळणी (Revise), त्यानंतर महत्त्वाचे म्हणजे जो अभ्यास केलाय तो समोर एक काल्पनिक व्यक्ती आहे असे मनात आणून तिला समजेल अशा पद्धतीने, पुस्तकात न बघता, मोठ्याने बोलून शिकवणे(Recite). आपला खरंच अभ्यास झालाय की नाही, आपल्याला समजलंय की नाही हे समजण्यासाठी ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. या शिकवण्यात अडलं तर मधूनच पुस्तक/नोट्सचा आधार घ्यायला हरकत नाही. परंतु आत्मविश्वास येईपर्यंत पुन्हा पुन्हा शिकवावे. यामुळे चांगल्या रीतीने लक्षात राहायला मदत होते. त्यानंतर काही कालांतराने स्वत: प्रश्न काढून उत्तरे लिहिण्याचा सराव करावा.कठीण वाटणाऱ्या विषयांचा अभ्यास रोज काहीवेळ करावाच. काही विषय आवडत नसतील तर त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा. ध्येयपूर्तीच्या दृष्टीने त्यांचा अभ्यास आवश्यक आहे हे मनाला बजावावे..एकाग्रता कमी होतेय असं वाटलं की पुढचा अभ्यास करणं काहीवेळ थांबवून, झालेला अभ्यास पुन्हा आठवावा. काही दीर्घ श्वास घेऊन सावकाश सोडावा. श्वासाकडे, शरीराकडे, वेगवेगळ्या ज्ञानेंद्रियांना जाणवणाऱ्या संवेदनांकडे क्रमाक्रमाने त्रयस्थपणे पहावे. मन अशा पद्धतीने दुसरीकडे वळवून शांत करावे. वाटल्यास थोड्या वेळ शारीरिक हालचाली कराव्यात, खोलीतल्या खोलीत चालावे. पुन्हा पुढच्या अभ्यासाला सुरवात करावी. पूर्वी खूप एकाग्रतेने अभ्यास झाला होता त्यावेळची मनःस्थिती वारंवार आठवावी व त्या धारणेने अभ्यासाला बसावे. रोज चल पद्धतीचा व्यायाम (धावणे, वेगात चालणे, पोहणे इ.) करावा. त्यामुळे मेंदूतील पेशींना मुबलक प्राणवायू मिळेल. चांगली संप्रेरके स्त्रवतील. ज्याचा एकाग्रतेवर चांगला परिणाम होईल..काय काळजी घ्यावीचौरस, पौष्टिक आहार वेळेवर घ्यावा. फळे, भाज्या, ओमेगा-३ युक्त, व्हिटॅमिन बी, सी, ए, इ, लोहयुक्त पदार्थ.रोज ओमकार करणे, थोडावेळ शांत संगीत ऐकण्याचाही एकाग्रतेसाठी उपयोग होऊ शकतो.अभ्यास करण्याची जागा शक्यतो एकच असावी. तिथे शक्यतो मोबाईल, टीव्ही इत्यादींचा अडथळा नसावा.बसूनच अभ्यास करावा (पाठीचा कणा ताठ राहील अशा पद्धतीने). पलंगावर लोळत अभ्यास करू नये.ठरवलेला अभ्यास पूर्ण झाल्यास स्वत:ला मनोरंजनासाठी वेळ द्यावा.पुढील आठवड्यात या संदर्भातील गायडेड इमेजरी तंत्राची माहिती घेऊयात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.