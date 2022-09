मुंबई : संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने (DRDO) टर्मिनल बॅलिस्टिक्स रिसर्च लॅब (TBRL), सेक्टर 30, चंदीगड येथे ज्युनियर रिसर्च फेलो (JRF) पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. ज्युनियर रिसर्च फेलोची पदे वॉक-इन मुलाखतीद्वारे भरली जातील. या रिक्त पदासाठी नोव्हेंबरमध्ये मुलाखत होणार आहे.

कनिष्ठ रिसॉर्ट फेलो (रसायनशास्त्र)

प्रथम श्रेणीसह रसायनशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेले आणि वैध UGC NET पात्रता असलेले उमेदवार या पदासाठी अर्ज करू शकतात. मुलाखतीची तारीख ३० नोव्हेंबर असून एकूण ३५ जागांसाठी ही भरती करायची आहे.

कनिष्ठ रिसॉर्ट फेलो (मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग)

वैध NET/GATE पात्रतेसह यांत्रिक अभियांत्रिकी (प्रथम श्रेणी) मध्ये BE/B.Tech किंवा पदवी आणि पदव्युत्तर दोन्ही स्तरांवर प्रथम श्रेणीसह यांत्रिक अभियांत्रिकीमध्ये ME/M.Tech आवश्यक आहे. पदांची संख्या 4 असून मुलाखत 2 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

कनिष्ठ रिसॉर्ट फेलो (इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी)

BE/B.Tech in Electronics/Electrical & Electronics/Electronics & Telecommunications/Electronics & Communication Engineering मध्ये प्रथम श्रेणी आणि वैध NET/GATE पात्रता. किंवा ME/M.Tech in Electronics Electrical & Electronics/Electronics & Telecommunication/Electronics & Communication Engineering with First Division at Graduate and post Graduate levels उमेदवार अर्ज करू शकतात. रिक्त पदांची संख्या 1 आहे आणि मुलाखतीची तारीख 3 नोव्हेंबर आहे.

कनिष्ठ रिसॉर्ट फेलो (भौतिकशास्त्र)

या पदांसाठी, वैध NET पात्रतेसह भौतिकशास्त्रातील प्रथम श्रेणी पदव्युत्तर पदवी आवश्यक आहे. मुलाखतीची तारीख 4 नोव्हेंबर असून पदांची संख्या 3 आहे.

वय मर्यादा

वॉक-इन-इंटरव्ह्यूच्या तारखेनुसार वरील पदांसाठी वयोमर्यादा 28 वर्षांपेक्षा जास्त नसावी, जी SC/ST साठी 5 वर्षे आणि OBC उमेदवारांसाठी 3 वर्षे शिथिल आहे.