एज्युकेशन जॉब्स
DRDO Recruitment 2025: 12वी नंतर सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! DRDO मध्ये मेगा भरती सुरु; जाणून घ्या वेतन किती मिळेल
Eligibility Criteria for DRDO Jobs After 12th: तुम्ही 12वी उत्तीर्ण आहात आणि सरकारी नोकरी शोधत असाल, तर ही संधी तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी ठरू शकते. चला, जाणून घेऊया याची सविस्तर माहिती
DRDO Mega Recruitment 2025: आजकाल नोकरी मिळवणं खूप कठीण झालं आहे. तुम्हीही नोकरीच्या शोधात असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. वाढती बेरोजगारी लक्षात घेता, भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या ‘रक्षा संशोधन व विकास संघटनेत’ (DRDO) सध्या मेगा भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे.