DRDO Internship 2025: DRDO मध्ये पेड इंटर्नशिपची संधी, स्टायपेंडही मिळणार; येथे जाणून घ्या पात्रता आणि अर्जाची शेवटची तारीख

DRDO Paid Internship Program: देशातील अभियांत्रिकी व विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (DRDO) ने पेड इंटर्नशिपची सुवर्णसाठी उपलब्ध करून दिली आहे. या इंटर्नशिपमुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष संशोधनाच अनुभाव मिळणार असून त्याचबरोबर आर्थिक लाभही मिळणार आहे..ही संधी पदवी (UG) आणि पदव्युत्तर (PG) विद्यार्थसाठी आहे. तरी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी सर्व अटी पूर्ण करून १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अर्ज करू शकतात..कोण अर्ज करू शकतो?पदवी विद्यार्थी:1. संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी2. स्थापत्य अभियांत्रिकीपदव्युत्तर विद्यार्थी:1. रिमोट सेन्सिंग2. जिओइन्फॉरमॅटिक्सया इंटर्नशिपचा हेतू विद्यार्थ्यांना तांत्रिक काम, डेटा विश्लेषण आणि प्रक्रिया यांचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्यासाठी इंटर्नशिप..पात्रता अटीउमेदवारांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पूर्णवेळ पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेले असावे.वय २८ वर्षांपेक्षा कमी असावे.चांगला शैक्षणिक रेकॉर्ड असावा.निवड प्रक्रियाउमेदवारांची निवड त्यांच्या शैक्षणिक गुणांवर आधारित असेल.किमान ७५% गुण किंवा ७.५ सीजीपीए अनिवार्य आहे.आवश्यकतेनुसार, ऑनलाइन किंवा फोनद्वारे मुलाखत घेता येईल.सर्व कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर अंतिम निवड केली जाईल..अर्ज कसा करायचा?उमेदवाराचा अर्ज स्पीड पोस्टने पाठवावा लागेल.पत्ता:संचालक,संरक्षण भू-माहितीशास्त्र संशोधन प्रतिष्ठान (DGRE),DRDO, सेक्टर ३७-A,चंदीगड – १६००३६(मानव संसाधन विकास विभागासाठी)स्टायपेंड आणि इंटर्नशिपची माहितीइंटर्नशिप कालावधी: ६ महिनेप्रयोगशाळेत महिन्याला किमान १५ कामकाजाचे दिवस उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.स्टायपेंड दोन्ही आठवड्यांच्या शेवटी दिला जाईल:३ महिने पूर्ण झाल्यानंतर६ महिने पूर्ण झाल्यानंतरअधिक माहिती DRDO ची प्रसिद्ध झालेली जाहिरात पाहू शकतात.