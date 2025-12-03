एज्युकेशन जॉब्स

DRDO Internship 2025: DRDO मध्ये पेड इंटर्नशिपची संधी, स्टायपेंडही मिळणार; येथे जाणून घ्या पात्रता आणि अर्जाची शेवटची तारीख

Eligibility Criteria for DRDO Internship: जर तुमचं शिक्षण पूर्ण झालं असेल आणि तुम्ही नोकरी किंवा इंटर्नशिपच्या शोधात असाल, तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. DRDO मध्ये पेड इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध झाली आहे. चला तर जाणून घेऊया अर्जाची शेवटची तारीख काय आहे
Eligibility Criteria for DRDO Internship

Eligibility Criteria for DRDO Internship

Esakal

Monika Shinde
Updated on

DRDO Paid Internship Program: देशातील अभियांत्रिकी व विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (DRDO) ने पेड इंटर्नशिपची सुवर्णसाठी उपलब्ध करून दिली आहे. या इंटर्नशिपमुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष संशोधनाच अनुभाव मिळणार असून त्याचबरोबर आर्थिक लाभही मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
jobs
job
DRDO
Job Opportunity
Government Jobs
DRDO Apprentice Posts Jobs
DRDO Apprentice For Recruitment
DRDO Apprentice Vacancie
Job Portal
Goverment Job
Job News
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com