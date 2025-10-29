ड्रोन तंत्रज्ञान

एज्युकेशन जॉब्स

सुरुवातीला लष्करी वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ड्रोन किंवा मानवरहित हवाई वाहने नागरी वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरली जाऊ लागली, तेव्हा ड्रोन लोकप्रिय झाले.
- डॉ. राजेश ओहोळ, करिअर मार्गदर्शक

सातत्याने ड्रोन तंत्रज्ञानात वेगाने प्रगती होत आहे. ड्रोन किंवा मानवरहित हवाई वाहने अनेक कॉन्फिगरेशनमध्ये येऊ शकतात, सर्व त्यांच्या डिझाइन, उड्डाण वैशिष्ट्यांवर आणि कार्यक्षमतेवर आधारित विशिष्ट कार्यांसाठी डिझाइन केलेले असतात. आवश्यक त्या उंचीवर उड्डाण करण्याचे फायदे, वेग, लवचीकता आणि निरीक्षण उपकरणे आणि सेन्सरसारखी उपकरणे वाहून नेण्याची त्यांची क्षमता यामुळे, शेती, वनीकरण, पायाभूत सुविधा, भू-तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी इत्यादी अनेक क्षेत्रांमध्ये ड्रोनचा वापर अधिक प्रमाणात केला जात आहे.

