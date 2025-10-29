ड्रोन तंत्रज्ञान

- डॉ. राजेश ओहोळ, करिअर मार्गदर्शकसुरुवातीला लष्करी वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ड्रोन किंवा मानवरहित हवाई वाहने नागरी वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरली जाऊ लागली, तेव्हा ड्रोन लोकप्रिय झाले. सध्या ड्रोन तंत्रज्ञानाने लक्ष वेधून घेतले आहे.सातत्याने ड्रोन तंत्रज्ञानात वेगाने प्रगती होत आहे. ड्रोन किंवा मानवरहित हवाई वाहने अनेक कॉन्फिगरेशनमध्ये येऊ शकतात, सर्व त्यांच्या डिझाइन, उड्डाण वैशिष्ट्यांवर आणि कार्यक्षमतेवर आधारित विशिष्ट कार्यांसाठी डिझाइन केलेले असतात. आवश्यक त्या उंचीवर उड्डाण करण्याचे फायदे, वेग, लवचीकता आणि निरीक्षण उपकरणे आणि सेन्सरसारखी उपकरणे वाहून नेण्याची त्यांची क्षमता यामुळे, शेती, वनीकरण, पायाभूत सुविधा, भू-तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी इत्यादी अनेक क्षेत्रांमध्ये ड्रोनचा वापर अधिक प्रमाणात केला जात आहे..सध्याचे ड्रोन तंत्रज्ञानअलीकडच्या वर्षांत ड्रोन-आधारित प्रणालींवरील शैक्षणिक संशोधन वाढत आहे. ज्यामध्ये सिस्टम डिझाइन, हार्डवेअर, प्रोपल्शन सिस्टीम, ऊर्जा तंत्रज्ञान, नियंत्रण प्रणाली आणि लँडिंग सिस्टीम यांसारख्या तांत्रिक हार्डवेअरवरील ड्रोनच्या विविध पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.ड्रोन सॉफ्टवेअर ड्रोन ऑपरेशन्सना पुढे नेण्यात आणि सुव्यवस्थित करण्यात, उड्डाण नियंत्रण, पर्यावरण संवाद, डेटा प्रक्रिया आणि विश्लेषण, नेटवर्किंग आणि संप्रेषण, सुरक्षा आणि गोपनीयता यांचा समावेश करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. आजकाल ड्रोन ऑपरेशन्सना सक्षम करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संगणक विज्ञान, ऑब्जेक्ट टाळण्याची तंत्रज्ञान, बिग डेटा आणि ब्लॉकचेन यासारख्या अनेक प्रगत तंत्रज्ञानाचा संयुक्तपणे विकास करण्यात आला आहे..ड्रोन सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी आव्हानेड्रोन सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी क्षेत्रात, संशोधकांना अनेक महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा सामना करावा लागतो. प्रथम रिअल-टाइम नियंत्रण प्रणाली आणि जलद प्रतिसाद देण्याची क्षमता महत्त्वाची आहे, कारण कोणताही विलंब नियंत्रण गमावण्याचा आणि अपघातांचा धोका निर्माण करू शकतो..याव्यतिरिक्त रिअल-टाइममध्ये ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), इनरशल मेजरमेन्ट युनिट (आयएमयू) आणि कॅमेरे सारख्या वेगवेगळ्या सेन्सर्समधून डेटा एकत्र करणे आणि प्रक्रिया करणे देखील खूप क्लिष्ट आहे. ड्रोनसाठी स्वायत्तता, निर्णय घेण्याची आणि सुरक्षित नेव्हिगेशन क्षमता विकसित करणे हे महत्त्वाचे आव्हान आहे, ज्यासाठी अनिश्चितता आणि बदलणारे वातावरण हाताळण्यासाठी अल्गोरिदम आवश्यक आहेत..या वापराच्या धोकादायक स्वरूपामुळे ड्रोन सॉफ्टवेअरसाठी विश्वासार्हता आणि अनावश्यक गोष्टी सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. बॅटरी व्यवस्थापन आणि पॉवर ऑप्टिमायझेशन देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण ड्रोनमध्ये बॅटरीचे आयुष्य मर्यादित असते.याव्यतिरिक्त, हॅकिंग, जीपीएस स्पूफिंग आणि जॅमिंगसारख्या धोक्यांवरील सायबर सुरक्षा आणि लवचिकता गांभीर्याने हाताळली पाहिजे. वाढत्या जटिल ड्रोन फंक्शन्सना सामावून घेणारे स्केलेबल सॉफ्टवेअर आर्किटेक्चर तयार करणे आवश्यकता आहे..ड्रोन तंत्रज्ञान संशोधनात कोण सहभागी होऊ शकते?शेवटी, सॉफ्टवेअरची चाचणी आणि पडताळणी करणे, कायदेशीर नियमांचे पालन करणे आणि वेगवेगळ्या ड्रोन प्लॅटफॉर्ममधील इंटरऑपरेबिलिटी आणि क्रॉस-कॉम्पॅटिबिलिटी सुनिश्चित करणे ही या क्षेत्रातील प्रोग्रॅमरसाठी महत्त्वाची आव्हाने आहेत.या आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी एरोस्पेस अभियांत्रिकी, रिअल-टाइम सिस्टम, सेन्सर प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आणि सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी यासारख्या अनेक क्षेत्रातील शिक्षणधारकांचे जवळचे सहकार्य आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.