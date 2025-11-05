वैद्यकीय सेवेसाठी ड्रोन तंत्रज्ञान

- डॉ. राजेश ओहोळ, करिअर मार्गदर्शकआजचा समाज नवीन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल विश्वाशिवाय अकल्पनीय आहे. वैद्यकीय व्यवसायात यांचा वापर निःसंशयपणे वाढत आहे, त्यामुळे हे क्षेत्र सातत्याने प्रगती करणारे ठरले आहे. आरोग्य सेवा क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर कार्यक्षम आणि जलद काळजी घेण्यास मदत करते की, ज्यामुळे कृतीसाठी लागणारा वेळ कमी होतो, ज्याचा अनेक प्रसंगी लोकांच्या जगण्यावर थेट परिणाम होऊ शकतो. अलीकडेच, आरोग्य आपत्कालीन परिस्थितीत मानवरहित विमान प्रणाली (UAS) किंवा ड्रोनचा वापर वाढला आहे..ड्रोनचा एक मुख्य फायदा म्हणजे गोळीबार, आग, किरणोत्सर्ग, संसर्गजन्य घटक, स्फोटके, धूर किंवा वायू यांच्यापासून बचावकर्त्यांचा बचाव करणे. कमी वेळेत लांब अंतर पार करण्याचा फायदा होतो. मानवी बचावकर्ते जाऊ शकत नाहीत अशा ठिकाणी पोहोचण्यास ड्रोनची मदत होते.दुर्गम भागात प्रवेश करणे कठीण आहे किंवा अपघात क्षेत्राच्या ठिकाणी ड्रोनच्या माध्यमातून तातडीने मदत पोहचवता येते. ड्रोन त्यांच्या वाहतुकीच्या सोयीसाठी आणि वापरासाठी उल्लेखनीय आहेत. कारण त्यांना विशिष्ट पायाभूत सुविधांची आवश्यकता नसते..ड्रोनच्या वापरातील मर्यादाड्रोनच्या सर्व कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करताना, आरोग्य सेवेतील त्यांच्या वापराबद्दल काही मर्यादा आहेत. ते जास्त वजन वाहून नेऊ शकत नाहीत, प्रतिकूल हवामान परिस्थितीत त्यांचा वापर करणे आव्हानात्मक आहे. आपत्कालीन आरोग्य परिस्थितीत ड्रोन काळजीसाठी पूरक घटक मानले जाऊ शकतात.अलीकडच्या काळात तंत्रज्ञानातील महत्त्वपूर्ण विकासामुळे ड्रोन खरेदीचा खर्च स्वस्त झाला आहे आणि व्यावसायिक आणि नागरी कारणांसाठी त्यांचा वापर व्यापक झाला आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानातील भविष्यातील विकासामध्ये ड्रोन लहान, हलके, अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त बनवणे समाविष्ट आहे..त्यामुळे, ड्रोन सामान्य लोकांसाठी अधिकाधिक उपलब्ध होतील आणि उपयोजनाच्या वाढत्या व्याप्तीसाठी वापरले जातील. ड्रोन लवकरच अधिक स्वायत्त होतील आणि झुंडीने फिरण्याची क्षमता वाढेल अशी अपेक्षा आहे..प्रगत ड्रोनचे संशोधन आव्हानेड्रोनचा वापर मर्यादित करणारा मुख्य घटक म्हणजे ऊर्जा पुरवठा, म्हणजेच बॅटरी संपण्याशी संबंधित उड्डाण वेळेची समस्या आणि रिचार्ज करण्याची आवश्यकता.दुसरीकडे, ड्रोन वापरकर्त्यांनी त्यांचे लक्ष्य योजलेले काम करताना इतर नागरिकांच्या गोपनीयता आणि वैयक्तिक हक्कांबाबत कोणते नियम आणि निर्बंध पाळले पाहिजेत याची चौकट हे स्पष्टपणे नमूद केली पाहिजे.विकसनशील तंत्रज्ञानाच्या समांतर, हे सत्य आहे की काही वैशिष्ट्ये जी अजूनही समस्या मानली जातात ती लवकरच सोडवली जातील. दैनंदिन जीवनात ड्रोन हे समस्या निवारण म्हणून वापरण्यात येईल..ड्रोन संशोधनासाठी कोण पात्र?एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन (ECE), कॉम्प्युटर सायन्स, मेकॅनिकल, फिजिक्स, मॅथेमॅटिक्स आदी शाखांतील शिक्षणधारक ड्रोन तंत्रज्ञानात संशोधन करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.