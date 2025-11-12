- डॉ. राजेश ओहोळ, करिअर मार्गदर्शककाही वर्षांत मानवरहित हवाई प्रणाली किंवा ड्रोन वापरामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यांच्या क्षमता आणि तंत्रज्ञानाने आधुनिक जगाच्या अनेक पैलूंमध्ये प्रवेश केला आहे. आपत्कालीन प्रतिसाद आणि कृषी संशोधनापासून ते उद्योजक व्यवसाय आणि पॅकेज वितरणापर्यंत त्यांचा वापर केला जात आहे..शेती देखरेख, तेल आणि वायू शोध, कायदा अंमलबजावणी, हवाई इमेजिंग आणि इतर अनेक क्षेत्रांसाठी मानवरहित हवाई प्रणाली किंवा ड्रोनचा वापर जगभरात वाढत आहे.शेतकऱ्यांना पिकांचे अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यास मदत करण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. कॅमेरे आणि इतर सेन्सर्सने सुसज्ज असलेले ड्रोन शेतकऱ्यांना पिकांचे आरोग्य, मातीतील ओलावा आणि पिकांच्या वाढीवर आणि उत्पन्नावर परिणाम करणाऱ्या इतर घटकांचा रिअल-टाइम डेटा देऊ शकतात..शेतीमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे मोठ्या प्रमाणात डेटा जलद आणि सहजपणे गोळा करण्याची क्षमता. त्यामुळे शेतकरी पिकांचे व्यवस्थापन कसे करायचे याबद्दल अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात. शेतांचे तपशीलवार नकाशे तयार करण्यासाठी, कमी-अधिक पाणी, खत किंवा कीटकनाशकांची आवश्यकता असलेल्या क्षेत्रांची ओळख पटविण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जाऊ शकतो..रोग किंवा कीटकांच्या प्रादुर्भावाच्या लक्षणांसाठी पिकांचे निरीक्षण करण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जाऊ शकतो. यामुळे पिकांचे नुकसान कमी होण्यास आणि उत्पादन सुधारण्यास मदत होऊ शकते. शेतीमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा आणखी एक फायदा म्हणजे कठीण भूप्रदेश किंवा हवामान परिस्थितीतही मोठ्या प्रमाणात जमीन जलद आणि सहजपणे कव्हर करण्याची क्षमता. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि मजूर खर्च वाचू शकतो, तसेच जड उपकरणे आणि इतर संसाधनांची आवश्यकता कमी होऊ शकते..संशोधनात सहभागविशिष्ट प्रकारच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, ड्रोनचा उद्देश शेतकऱ्यांना येणाऱ्या कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यास मदत करणे आहे, मग ती सिंचन समस्या असो, वनस्पती रोग असो, कीटकांचा प्रादुर्भाव असो आणि बरेच काही.या दृष्टिकोनाचा अर्थ असा आहे की शेतकरी त्यांचे पीक जतन करण्यासाठी त्यांच्या उत्पादनातील सर्वात मोठ्या धोक्यांना आगाऊ वेळेआधीच लक्ष्य करू शकतात. शेतीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञान संशोधनात बहुविद्या शाखीय शिक्षणधारकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. कृषी, वनस्पती शास्त्र, जीवशास्त्र या व्यतिरिक्त शास्त्र तंत्रज्ञानातील इतर शाखांतील शिक्षणधारकांचे जवळचे सहकार्य आवश्यक आहे..भविष्यातील सुविधाभविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने मानवरहित ड्रोन, कीटकांचे प्रमाण, ओलावा, खत इत्यादींचा शोध घेण्यासाठी शेतांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी थर्मल सिग्नलिंग कॅमेरे वापरू शकतात.ड्रोनचा वापर केल्याने शेतकरी पुरवलेल्या साधनांचा वापर करून सर्वोत्तम प्रमाणात आणि गुणवत्तेचे उत्पादन करू शकतात.ड्रोनचा वापर शेतात आर्थिक व्यवहार्यता आणि नफ्याची क्षमता सांगतो. शेतीच्या आकारासह नफा व आर्थिक व्यवहार्यता वाढते, नफा मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कचरा कमी करण्याच्या टक्केवारीत घट होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.