एज्युकेशन जॉब्स

शेतीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञान

काही वर्षांत मानवरहित हवाई प्रणाली किंवा ड्रोन वापरामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यांच्या क्षमता आणि तंत्रज्ञानाने आधुनिक जगाच्या अनेक पैलूंमध्ये प्रवेश केला आहे.
farmer drone use

farmer drone use

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- डॉ. राजेश ओहोळ, करिअर मार्गदर्शक

काही वर्षांत मानवरहित हवाई प्रणाली किंवा ड्रोन वापरामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यांच्या क्षमता आणि तंत्रज्ञानाने आधुनिक जगाच्या अनेक पैलूंमध्ये प्रवेश केला आहे. आपत्कालीन प्रतिसाद आणि कृषी संशोधनापासून ते उद्योजक व्यवसाय आणि पॅकेज वितरणापर्यंत त्यांचा वापर केला जात आहे.

Loading content, please wait...
Technology
agriculture
education
student
Drone

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com