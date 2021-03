ग्लॅमर असलेल्या फॅशनच्या दुनियेत पैसाच पैसा ! आवड असेल तर करिअरची सुवर्णसंधीच

फॅशन हे असे क्षेत्र आहे, जे मोठ्या संख्येने तरुणांना आकर्षित करते. येथे ग्लॅमर आहे. कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या संधी आहेत. अशा परिस्थितीत जगावर विजय मिळविण्याची भावना तुमच्यात आहे आणि जर तुम्ही सर्जनशीलतेने विचार करत असाल तर तुम्ही या क्षेत्रात अधिक चांगले कार्य करू शकता. हा व्यवसाय जीवनाच्या अगदी जवळ आहे. त्याचे जग खूपच जुने आहे. शतकानुशतके फॅशन आमच्या परंपरेचा एक भाग आहे. फॅशनिस्ट लोकांना माहीत आहे की फॅशन कधीच जुना नसतो. काही वर्षांपूर्वीपासून फॅशन तंत्रज्ञानामध्ये ग्रॅज्युएशन करण्याचा छंद तरुणांमध्ये वाढताना दिसत आहे. आजच्या युगात फॅशन डिझायनिंगचा कोर्स नव्या ट्रेंड आणि संकल्पनेसह जगासमोर आला आहे. याला पसंतही केले जात आहे. जागतिकीकरणाच्या युगात फॅशन वर्ल्ड आपला प्रभाव आणखी वेगवान बनवत आहे. आंतरराष्ट्रीय डिझायनर स्टोअर्स, डिझायनिंग सेंटर आणि उत्पादनांद्वारे अनेक देशांत प्रवेश करत आहेत. त्याचबरोबर भारतीय फॅशन डिझायनर्सही जगातील मार्केट शोधत आहेत. लोकांमध्ये त्यांच्या डिझायनिंग ड्रेसची मागणी वाढत आहे. चला जाणून घेऊया, फॅशनमध्ये करिअर कसे बनवू शकता... क्रिएटिव्हिटी (सर्जनशीलता) आवश्‍यक आहे

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की जर आपल्याला फॅशन डिझायनिंगमध्ये करिअर करायचे असेल तर आपल्याला आपली सर्जनशीलता आणि कलात्मक दृष्टिकोन वाढवावा लागेल. यासह आपल्याला फॅशनचा ट्रेंड देखील समजून घ्यावा लागेल. या क्षेत्रात अधिक चांगले करण्यासाठी आपल्याला स्टाईल, फॅब्रिक टेक्‍चर समजून घेताना आपल्या सर्जनशीलतेसह रंग आणि रंग संयोजनाकडे देखील लक्ष द्यावे लागेल. फॅशन डिझायनिंगच्या कोर्ससाठी उमेदवाराला मान्यताप्राप्त मंडळाकडून बारावीची परीक्षा द्यावी लागते. देशात अशा अनेक संस्था आहेत ज्या फॅशन डिझायनिंगचे पदवीधर, पदविका अभ्यासक्रम उपलब्ध करतात. आम्ही याक्षणी फॅशनने वेढलेले आहोत. कपड्यांपासून शूज, चष्मा, दागदागिने यापासून प्रत्येक क्षेत्रात डिझायनर्सची मागणी आहे. डिझायनर ग्राहकांच्या मागणीनुसार सर्जनशील गोष्टी तयार करतो. या कालावधीत बाजाराची स्थिती, स्टाईल, रंग, टेक्‍चर आणि सामग्रीची काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. ड्रेस डिझायनिंगची सुरवात कागदावरील स्केचेसपासून होते. म्हणून फॅशन डिझायनर कलात्मक आणि सर्जनशील असणे आवश्‍यक आहे. रंग, शेड्‌स आणि टोन्सवर आपली चांगली पकड असेल अशी या उद्योगाची अपेक्षा आहे. फॅशन डिझायनरला बाजारात सध्याच्या फॅशनविषयी माहिती असणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी त्याला टीव्ही, फॅशन जनरल, पुस्तके आणि इंटरनेटचा सहारा घ्यावा लागतो. उपभोक्तावादाच्या उदयाबरोबर फॅशन प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात पोचत आहे. प्रत्येकजण कपड्यांच्या उत्कृष्ट गुणवत्तेबरोबरच त्याची रचना आणि शैली यावर लक्ष ठेवतो. फॅशन केवळ महानगरांपुरते मर्यादित नाही तर छोट्या शहरांनाही ते आकर्षित करते. फॅशन डिझायनिंगमध्ये सध्याच्या काळाबरोबर चालणे गरजेचे असते, कारण फॅशनचे नाते हे वास्तविक जग आहे. आपल्याशी संबंधित आहे. हा केवळ करिअरचा एक उत्तम पर्यायच नाही तर प्रत्येक व्यक्तीशी संबंधित आहे. फॅशन डिझायनिंगला करिअर म्हणून स्वीकारून तुम्ही तुमची सर्जनशीलता सिद्ध करू शकता. याव्यतिरिक्त आपण मॅन्युफॅक्‍चरिंग, फॅशन को-ऑर्डिनेटर आणि मार्केटिंगमध्ये तज्ज्ञ होऊ शकता. उत्तम करिअर

एक चमकदार कारकीर्द फॅशन इंडस्ट्रीमध्ये दडलेली आहे. विद्यार्थी भविष्यात लीड डिझायनर, टेक्‍निकल डिझायनर्स, टेक्‍स्टाईल डिझाईन आणि इंजिनिअरिंग, फॅशन मार्केटिंग, ब्रॅंड मॅनेजमेंट, स्टाईल आणि फोटोग्राफी म्हणून काम करतात. एक चांगला फॅशन डिझायनर उद्योगाच्या केंद्रस्थानी असतो. तो डिझायनिंगच्या तीन प्रकारात आपली भूमिका निभावत आहे. तो पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांचे कपडे डिझाईन करतो. हे कपडे अधिक विभागांमध्ये विभागून पाहिले जाऊ शकतात. दरमहा कोट्यवधींचा व्यापार होतो. अगदी भारतात तयार कपड्यांची मागणीसुद्धा केवळ देशातच नाही तर परदेशात देखील आहे. रॅम्पपासून ते स्ट्रीट फॅशनपर्यंत फॅशन डिझाईनला मर्यादा नाही. भविष्यात आहे मोठा वाव

फॅशन तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे, की फिट ड्रेसची पोच उच्चभ्रू वर्गाला मागे टाकत सर्वसामान्यांपर्यंत पोचली आहे. 2021 पर्यंत भारतीय वस्त्रोद्योग 108 अब्ज डॉलर्सवरून 223 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. जवळपास 100 टक्के वाढीसह फॅशन, डिझाईन आणि कपड्यांचे हे क्षेत्र रोजगाराच्या भरपूर संधी आणत आहे.

