प्रज्ञाविकासाचा राजमार्ग : डॉ. होमी भाभा बालवैज्ञानिक स्पर्धा परीक्षा

जयवंत बोरसे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकप्रसंग (१) आरोहीचे आई-बाबा तिच्या शाळेतल्या बाईंशी बोलले. खरेतर ही बाब त्यांच्या कानावर यापूर्वीच आलेली होती. तेव्हा त्या मुलांना रागावल्या होत्या. त्यामुळे विषय मिटला असेल, असे बाई समजल्या. चार-पाच दिवसानंतर आरोहीसोबत तिचे आई-बाबा शाळेत आले. त्यानंतर सगळ्या गोष्टींचा उलगडा झाला. काल बरं वाटत नाही, असे म्हणून ती घरीच राहिली होती. आजही ती शाळेत यायला तयार नव्हती.समस्याबरेच जण तिला 'का, का-का, का-की, कसे-असे, कसेसे' अशा प्रकारे सतत चिडवत असत. अनेकवेळा तिने मित्रमैत्रिणींना सांगितले. नंतर बाईंनाही. परंतु चिडवणे बंद झाले नाही. त्याचा परिणाम मात्र तिच्या शाळेत येण्यावर झाला..निरीक्षण/नोंदीआरोहीच्या वडिलांची बदली झाल्यामुळे पाचवीच्या वर्गात शिकणारी आरोही काही दिवसांपूर्वीच शाळेत नवीन आली होती. ठिकाण, शाळा, शिक्षक, वर्ग, मुले व वातावरण तिला सगळेच नवीन होते. तरीदेखील ती एका जागी स्थिर नव्हती. संधी शोधून ती अनेकदा वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करण्याचा प्रयत्न करायची. प्रसंगानुरूप मुलांना-शिक्षकांना प्रश्न विचारायची. प्रश्नांच्या मिळालेल्या उत्तरातून नवीन प्रश्न विचारायची तिची प्रश्नांची मालिका संपायची नाही. 'याची माहिती घेऊन, नंतर तुला सांगतो.' 'आपण याच्यावर स्वतंत्र विचार/चर्चा करू.' 'नंतर बघू.' अशी उत्तरे त्यावेळी शिक्षकांकडून मिळायची. तर 'मला याचे उत्तर माहीत नाही' 'याचे उत्तर तूच शोध' 'आता पुरे!' 'अरे, पुन्हा बोअर करतेय ही!' अशी उत्तरे आणि टोमणे सोबतची मुले मारायची आणि त्यामुळेच तिला चिडवत असत. खरे-तर तिला प्रत्येक गोष्टीविषयी इतरांच्या तुलनेत अधिक खोलात जाऊन माहिती मिळवायची सवय होती. विज्ञानाची तिला कमालीची असलेली आवड जोपासणे आवश्यक होते..समस्या सोडवणुकीचा तात्पुरता प्रयत्नतिला पडणारे प्रश्न योग्य दिशेने जाणारे आहेत. त्यातून शिकणे होते. विचारांना चालना मिळते. वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित होतो. या बाबी बाईंनी मुलांना सांगून आरोहीच्या प्रश्न विचारण्याच्या सवयीचे सकारण आणि योग्य स्पष्टीकरण केले. तिच्यातील गुणांची ओळख करून दिली. तसेच आरोहीसोबत सगळ्यांनी ग्रंथालयाचा-प्रयोगशाळेचा वापर करून प्रश्नांची उत्तरे कशी शोधायची हे सांगितले.पुढील धोरणात्मक प्रयत्नआरोहीची विज्ञान विषयातील गती आणि तिच्यासारख्या काही विद्यार्थ्यांची आवड लक्षात घेऊन बाईंनी पुढच्या वर्षी (इयत्ता सहावी) होणाऱ्या डॉ. होमी भाभा बालवैज्ञानिक स्पर्धेची तयारी करण्याबाबतचे नियोजन सुरू केले.