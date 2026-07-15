शिक्षण चिंतन : ध्यास नवसर्जनतेचा...!

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाआजच्या माहिती, तंत्रज्ञान आणि ज्ञानाच्या युगात माहिती मिळविणे ही समस्या राहिलेली नाही. उलट, उपलब्ध माहितीपैकी योग्य माहिती कोणती, तिचे विश्लेषण कसे करावे, विविध पर्यायांपैकी योग्य पर्याय कसा निवडावा आणि त्या आधारे नवीन कल्पना कशा सुचवाव्यात, हे अधिक महत्त्वाचे ठरले आहे. त्यामुळे शिक्षणाची दिशा केवळ पाठांतर आणि माहिती साठविण्यापुरती मर्यादित न राहता ती त्यावर विचार करण्याकडे, ज्ञान निर्माण करण्याकडे आणि नवसर्जनाकडे वळली पाहिजे..आजच्या जगात बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणारी, योग्य निर्णय घेणारी, नवीन उपाय शोधणारी आणि कठीण समस्यांवर प्रभावी तोडगे काढणारी व्यक्तीच यशस्वी ठरते. अशाप्रकारची क्षमता एका दिवसात तयार होत नाही. त्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये उच्चस्तरीय विचारकौशल्ये विकसित करावी लागते.म्हणूनच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्सक विचार, सर्जनशीलता, समस्या सोडविण्याची क्षमता, संवाद कौशल्य आणि अनुभवाधारित शिक्षण विकसित करण्यावर विशेष भर दिला आहे. विद्यार्थ्यांनी किती माहिती पाठ केली आहे यापेक्षा ते त्या माहितीचा विचारपूर्वक उपयोग कसा करतात, याला जगभरातही अधिक महत्त्व दिले जात आहे..उच्चस्तरीय विचारकौशल्ये म्हणजे माहिती, अनुभव आणि ज्ञान यांचा उपयोग करून त्या माहितीचे विश्लेषण करणे, मूल्यमापन करणे, सर्जनशील विचार करणे आणि नवीन कल्पनांची निर्मिती करणे ही मानसिक प्रक्रिया होय. सामान्यतः शिक्षणात विद्यार्थी माहिती लक्षात ठेवतो, पाठांतर करतो आणि परीक्षेत ती पुन्हा लिहितो. परंतु या केवळ प्राथमिक प्रक्रिया आहेत. विद्यार्थी जेव्हा विचारतो, ‘हे असे का झाले?’, ‘याचे दुसरे पर्याय कोणते?’, ‘परिस्थिती बदलली तर काय होईल?’ तेव्हा उच्च विचार प्रक्रिया सुरू होते. एक उदाहरण पाहू या, भारताची लोकसंख्या किती आहे? या प्रश्नाच्या उत्तरात केवळ माहितीपर उत्तर अपेक्षित आहे. हा निम्नस्तरीय प्रश्न झाला मात्र भारतातील लोकसंख्या वाढीचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम कोणते असू शकतात? असा प्रश्न विचारल्यास विद्यार्थ्याना येथे विचार करून उत्तर द्यावे लागेल. तयार उत्तर कदाचित पुस्तकात मिळणार नाही. हा उच्चस्तराचा प्रश्न झाला..शैक्षणिक मानसशास्त्रज्ञ बेंजामिन ब्लूम यांनी विचार प्रक्रियेचे सहा स्तर मांडले. ते थोडक्यात आपण पाहू या.१. स्मरण : मिळवेली माहिती साठवणे व आठवणे - जलचक्राच्या मुख्य अवस्था कोणत्या?२. आकलन ः माहिती समजणे. - जलचक्रामुळे पृथ्वीवरील पाण्याचा समतोल कसा राखला जातो?३. उपयोजन ः शिकलेल्या ज्ञानाचा वापर करणे. - जलचक्राच्या ज्ञानाचा उपयोग करून शेतकऱ्यांना काय सल्ले द्याल?४. विश्लेषण ः घटक वेगळे करून संबंध समजून घेणे. - जलचक्रातील प्रत्येक टप्पा एकमेकांवर कसा अवलंबून आहे?५. मूल्यमापन ः निकषांवर आधारित निर्णय घेणे - शहरातील काँक्रीटीकरणाचा अथवा जंगलतोडीचा जलचक्रावर काय परिणाम झाला आहे?६. निर्मिती ः नवीन कल्पना किंवा उपाय तयार करणे. प्रदुषणामुळे जलचक्रावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी उपाय सुचवा व त्याचे भित्तिपत्रक तयार करा..ब्लूमच्या मूळ वर्गीकरणाच्या (१९५६) सुधारित वर्गीकरणात शेवटचा स्तर संश्लेषण ऐवजी निर्मिती असा करण्यात आला आहे. आज बहुतांश शैक्षणिक साहित्यामध्ये सुधारित वर्गीकरण वापरले जाते.ब्लूमच्या वर्गीकरणातील शेवटचे तीन स्तर - विश्लेषण, मूल्यमापन, निर्मिती - उच्चस्तरीय विचारकौशल्ये समजली जातात. उच्चस्तरीय विचारकौशल्ये ही विद्यार्थ्यांमध्ये नैसर्गिकरीत्या विकसित होत नाही. त्यासाठी वर्गातील अध्यापन, शिक्षकांचे प्रश्न, प्रकल्पाधारित शिक्षण, चर्चा, प्रयोग, प्रत्यक्ष अनुभव आणि योग्य मूल्यमापन यांची सांगड घालणे आवश्यक आहे. .पुढील भागात उच्च विचार क्षमता विकसित करण्यासाठी प्रभावी अध्यापन पद्धती कोणत्या त्याबद्दल सविस्तर विचार करू या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.