Electronics and Telecommunication Engineering : इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन अभियांत्रिकीतील संधी

प्रा. प्रतीक्षा वाघ- अभियांत्रिकी संशोधकइलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन अभियांत्रिकी (E&TC) ही अभियांत्रिकीची महत्त्वाची शाखा असून दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे व संवाद प्रणाली यांचा अभ्यास या शाखेत केला जातो. या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कसे कार्य करतात, संकेत कसे पाठवले व स्वीकारले जातात आणि संवाद प्रणालींची रचना व देखभाल कशी केली जाते याचे ज्ञान दिले जाते. .शासकीय क्षेत्रातील नोकरीच्या संधीइलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन अभियंत्यांसाठी शासकीय क्षेत्रात सुरक्षित, प्रतिष्ठित आणि स्थिर नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत. विविध शासकीय संस्था कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि तांत्रिक प्रणालींचे नियोजन व देखभाल करण्यासाठी अभियंत्यांची नेमणूक करतात. इस्रो आणि डीआरडीओ या संस्थांमध्ये अभियंते अंतराळ संशोधन व संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्य करतात. तसेच 'बीएचईएल', 'बीईएल', 'एचएएल' आणि 'ईसीआयएल' यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या उत्पादन, संशोधन आणि चाचणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्यांची भरती करतात. 'बीएसएनएल', 'एमटीएनएल', भारतीय रेल्वे, वीज प्रकल्प, तेल व वायू क्षेत्रातील कंपन्या तसेच लष्कर, नौदल व वायुसेना यामध्येही इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्यांना रोजगाराच्या संधी मिळतात. गेट, अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, एसएससी आणि रेल्वे परीक्षा यांच्या माध्यमातून या नोकऱ्या मिळवता येतात. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये नोकरीची सुरक्षितता, निश्चित उत्पन्न आणि दीर्घकालीन करिअर वाढ मिळते..खासगी क्षेत्रातील करिअर संधीखासगी क्षेत्रात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन अभियंत्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असून येथे करिअर वाढीचा वेग तुलनेने अधिक असतो. विविध दूरसंचार कंपन्या मोबाईल नेटवर्क आणि इंटरनेट सेवांसाठी अभियंत्यांची भरती करतात. इंटेल, क्वालकॉम, सॅमसंग आणि टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर कंपन्या चीप डिझाइन, हार्डवेअर विकास आणि चाचणीसाठी अभियंते नियुक्त करतात. सिमेन्स, बॉश, एबीबी आणि श्नायडर इलेक्ट्रिक यांसारख्या कंपन्यांमध्ये औद्योगिक स्वयंचलन, रोबोटिक्स आणि स्मार्ट कारखान्यांमध्ये अभियंत्यांना संधी मिळतात. याशिवाय अनेक आयटी कंपन्या देखील इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्यांना त्यांच्या तांत्रिक व विश्लेषणात्मक कौशल्यांमुळे नोकरी देतात..आवश्यक अभ्यासक्रम व कौशल्येयशस्वी करिअरसाठी विद्यार्थ्यांनी पदवी अभ्यासक्रमासोबतच प्रत्यक्ष कौशल्यांवर भर देणे आवश्यक आहे. एम्बेडेड सिस्टिम्स, व्हीएलएसआय डिझाइन, नेटवर्किंग, औद्योगिक स्वयंचलन आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यांसारखे अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरतात. सी, सी++ आणि पायथन या प्रोग्रॅमिंग भाषांचे ज्ञान महत्त्वाचे आहे. मॅटलॅबसारख्या सॉफ्टवेअर साधनांचा वापर आणि प्रत्यक्ष प्रकल्पांमुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो..उच्च शिक्षण आणि करिअर प्रगतीकाही विद्यार्थी करिअरच्या अधिक संधींसाठी उच्च शिक्षणाचा मार्ग निवडतात. इलेक्ट्रॉनिक्स विषयातील एम.टेक किंवा एम.एस., व्यवस्थापनासाठी एमबीए किंवा संशोधन व अध्यापनासाठी पीएच.डी. हे पर्याय उपलब्ध आहेत. उच्च शिक्षणामुळे चांगल्या पदांवर काम करण्याची संधी, अधिक वेतन आणि नेतृत्वाची भूमिका मिळू शकते.इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन अभियांत्रिकी ही भविष्योन्मुख आणि बहुआयामी शाखा आहे. या क्षेत्रात शासकीय नोकऱ्यांची स्थिरता, खासगी क्षेत्रातील आकर्षक संधी आणि दैनंदिन जीवनावर प्रभाव टाकणाऱ्या तंत्रज्ञानावर काम करण्याची संधी मिळते. मजबूत मूलभूत ज्ञान, प्रत्यक्ष कौशल्ये आणि सातत्याने शिकण्याची तयारी असल्यास इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन अभियंते यशस्वी व समाधानकारक करिअर घडवू शकतात.