रोजगाराभिमुख आणि भविष्याभिमुख...

निपुणता म्हणजे ज्ञान, कौशल्ये आणि वृत्ती यांचा एकत्रित परिणाम होय. प्रत्यक्ष जीवनातील कोणतेही कार्य प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी या तिन्ही घटकांची आवश्यकता असते. केवळ ज्ञान किंवा कौशल्य पुरेसे नसते; योग्य वृत्तीची जोड मिळाल्यासच व्यक्ती कार्यक्षम आणि परिणामकारक ठरते..निपुणता या संकल्पना समजून घेण्यासाठी परिचारिका हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. परिचारिकेकडे ज्ञान, कौशल्ये आणि वृत्ती यांपैकी एक घटक कमी असेल तरी ती आपले कार्य प्रभावीपणे करू शकणार नाही. एखाद्या परिचारिकेला औषधांचे प्रकार, आजारांचे स्वरूप, उपचारपद्धती आणि वैद्यकीय प्रक्रियांचे सखोल ज्ञान असणे आवश्यक आहे. मात्र केवळ ज्ञान असून उपयोग नाही..इंजेक्शन देणे, रक्तदाब मोजणे, रुग्णांची काळजी घेणे, वैद्यकीय उपकरणे हाताळणे यांसारखी कौशल्येही तिच्याकडे असली पाहिजेत. याशिवाय रुग्णांशी सहानुभूतीने वागणे, संयम राखणे, जबाबदारीची जाणीव असणे, संकटाच्या प्रसंगी शांत राहणे आणि सेवाभाव बाळगणे ही वृत्तीही तितकीच महत्त्वाची आहे. या तीनही गोष्टी असतील तर आणि तरच ती चांगली परिचारिका असेल. आणि नोकरीसाठी तिचीच निवड होईल..एखाद्या परिचारिकेकडे उत्तम ज्ञान आणि तांत्रिक कौशल्ये आहेत; परंतु रुग्णांशी ती उद्धटपणे वागते आहे, तर रुग्णांना आवश्यक मानसिक आधार मिळणार नाही. दुसरीकडे एखाद्या परिचारिकेकडे सेवाभाव आणि चांगली वृत्ती असली तरी आवश्यक वैद्यकीय ज्ञान किंवा कौशल्यांचा अभाव आहे, त्यावेळी रुग्णांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे प्रभावी परिचारिका होण्यासाठी ज्ञान, कौशल्ये आणि वृत्ती या तिन्ही घटकांचा समतोल विकास आवश्यक असतो. हेच निपुणता आधारित शिक्षणाचे मूलभूत तत्त्व आहे..निपुणता आधारित शिक्षणाची संकल्पना प्रामुख्याने अमेरिकेत १९६० ते १९७०च्या दशकात विकसित झाली. त्या काळात पारंपरिक शिक्षणपद्धती विद्यार्थ्यांना रोजगार, सामाजिक जीवन आणि वास्तव जीवनातील समस्यांना सामोरे जाण्यास पुरेशी सक्षम करत नाही, अशी टीका होत होती. विद्यार्थ्याने वर्गात किती तास उपस्थिती लावली यापेक्षा त्याला प्रत्यक्ष काय येते, तो शिकलेल्या ज्ञानाचा वापर कसा करतो आणि अपेक्षित कार्य किती प्रभावीपणे पार पाडू शकतो, प्रत्यक्ष कामात दाखवून दिलेले नैपुण्य हा शिक्षणाचा केंद्रबिंदू झाला. विद्यार्थ्याची प्रगती ही त्याने किती वेळ शिकण्यात घालवला यावर नव्हे, तर त्याने अपेक्षित निपुणता प्राप्त केली आहे की नाही यावर आधारित असावी, हीच या चळवळीची मुख्य भूमिका होती..निपुणता आधारित शिक्षण ही केवळ शिक्षणातील सुधारणा नसून शिक्षणाच्या उद्दिष्टांमध्ये झालेला मूलभूत बदल आहे. भविष्यातील अनिश्चित, गतिमान आणि गुंतागुंतीच्या जगात यशस्वी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये केवळ माहिती नव्हे तर त्या माहितीचा योग्य वापर करण्याची क्षमता, आवश्यक कौशल्ये आणि सकारात्मक वृत्ती विकसित करणे गरजेचे आहे. जीवनातील अनिश्चित समस्यांना स्वतः सामोरे जाण्याची तयारी असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ही तयारी करून घेण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणजे निपुणता आधारित शिक्षण होय..जगभरातील अनेक देशांनी आपल्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये निपुणता आधारित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. जागतिकीकरण, तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होणारे बदल आणि बाजारातील रोजगाराच्या नव्या गरजा लक्षात घेता केवळ माहिती देणारे शिक्षण पुरेसे नाही, याची जाणीव सर्वत्र झाली आहे.भारतातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही निपुणता आधारित शिक्षणाला केंद्रस्थानी स्थान दिले आहे. निपुणता आधारित शिक्षण भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला अधिक परिणामकारक, रोजगाराभिमुख, जीवनाभिमुख आणि भविष्याभिमुख बनविणारे ठरणार आहे, याविषयी शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.