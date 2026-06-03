रोजगाराभिमुख आणि भविष्याभिमुख...

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निपुणता म्हणजे ज्ञान, कौशल्ये आणि वृत्ती यांचा एकत्रित परिणाम होय.
education

education

sakal

डॉ. मिलिंद नाईक
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निपुणता म्हणजे ज्ञान, कौशल्ये आणि वृत्ती यांचा एकत्रित परिणाम होय. प्रत्यक्ष जीवनातील कोणतेही कार्य प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी या तिन्ही घटकांची आवश्यकता असते. केवळ ज्ञान किंवा कौशल्य पुरेसे नसते; योग्य वृत्तीची जोड मिळाल्यासच व्यक्ती कार्यक्षम आणि परिणामकारक ठरते.

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