विशेष : इंजिनिअरिंग ऑप्शन फॉर्म कसा भरावा?

केदार टाकळकर, करिअर कौन्सिलरइंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी पुढील आठवड्यात ऑप्शन फॉर्म हे विविध कॅप राउंड मधून भरण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यामध्ये विविध महाविद्यालय व शाखा आणि त्यांचा पर्याय क्रमांक ठरवताना कोणती काळजी घ्यावी, हे पाहूया.. ऑप्शन फॉर्म भरण्याच्या एकूण चार फेऱ्या होतील. प्रत्येक फेरीमध्ये कमीत कमी एक व जास्तीत जास्त ३०० पर्याय देऊ शकता. महाविद्यालय व शाखा एकत्रित असा एक पर्याय तयार होतो. उदा. ‘सीओईपी’ कॉम्प्युटर हा पर्याय क्रमांक एक व ‘सीओईपी’ मेकॅनिकल हा पर्याय क्रमांक दोन असे वेगळे दोन पर्याय होतात. बहुतेक सर्वच कंपन्या प्लेसमेंट करताना तुम्ही कोणत्या शाखेतून इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केलेत हे फारसे पाहत नाहीत. त्यामुळेच महाविद्यालय महत्त्वाचे की शाखा? या प्रश्नाचे उत्तर, चांगली रँक असलेले महाविद्यालय व त्यामध्ये आपल्याला योग्य वाटणारी कोणतीही शाखा हाच उत्तम पर्याय असतो. महाविद्यालयाच्या रँकिंगप्रमाणे प्राधान्यक्रमाची संपूर्ण यादी तयार करा. त्यामध्ये टॉपच्या महाविद्यालयाचा क्रमांक एकपासून ते शेवटच्या महाविद्यालयाच्या क्रमांकापर्यंत यादी तयार करा. ती करताना मागील वर्षीचा कट ऑफ, प्लेसमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षण पद्धती, प्राध्यापक अशा विविध गोष्टी विचारात घेऊ शकता. कमी पर्सेंटाइल असलेल्या विद्यार्थ्यांनी नंबर एकच्या महाविद्यालयापासूनच ऑप्शन फॉर्मची सुरुवात करावी. यादीतील एकही महाविद्यालय वगळायचे नाही. या यादीतील प्रत्येक महाविद्यालयाच्या नावापुढे तुम्हाला प्रवेशास योग्य वाटणाऱ्या शाखांची नावे लिहायची आहेत. म्हणजेच नंबर एकच्या महाविद्यालयामधील पाच शाखा तुम्हाला चालणार असल्यास पाच पर्याय तयार होतात. तुमची ५० महाविद्यालयांची यादी असल्यास किमान २०० ऑप्शन्स तयार होतील. ही यादी तयार झाल्यावर पुढील तीनही फेऱ्यांमध्ये ती त्याच क्रमाने वापरावयाची आहे..पहिल्या फेरीमध्ये उदा. तुम्ही २०० ऑप्शन्स भरले आणि त्यातील १५३ क्रमांकाचा पर्याय अलॉट झाला तर आवश्यक ती फी भरून मिळालेली जागा निश्चित करावयाची व बेटरमेंटसाठी पुढील फेरीला जायचे. प्रत्येक फेरीला जाताना ऑप्शन फॉर्म नव्याने भरावा लागतो. अशावेळी इतर कोणाचेही, काहीही न ऐकता पहिल्या राउंडमध्ये भरलेलेच १५२ ऑप्शन्स हे परत दुसऱ्या फेरीमध्ये त्याच क्रमाने भरावयाचे. कारण १५३ क्रमांकाचा पर्याय तुम्हाला आधीच मिळालेला आहे. त्याच्या नंतरचे पर्याय कमी योग्यतेचे असल्याने ते परत भरण्याची गरज नाही. दुसऱ्या फेरीमध्ये तुम्ही भरलेल्या १५२ पर्यायांपैकी १४० क्रमांकाचा पर्याय तुम्हाला मिळाल्यास ऑनलाइन ती जागा निश्चित करावी लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही फेरीमध्ये नवीन काहीही मिळाले नाही तरी आधीच्या फेरीमध्ये मिळालेल्या महाविद्यालयाच्या पर्यायावरील तुमचा हक्क अबाधित असतो. वर सांगितलेली पद्धत तिसऱ्या फेरीमध्ये तशीच वापरून तुम्ही १३९ जुने दिलेले पर्यायच विचारात घ्यायचे आहेत. वरील तीन फेऱ्यांमध्ये ऑप्शन फॉर्म भरताना अवलंबिलेली पद्धत चौथ्या फेरीतही वापरायची आहे. यावेळी मिळालेले महाविद्यालय अंतिम अलॉटमेंट असेल. चौथ्या फेरीनंतर शिल्लक असलेल्या विविध महाविद्यालयांतील जागांसाठी त्या महाविद्यालयाच्या वेबसाइटवरून तुम्हाला स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल. पर्यायाचे वाटप करताना तुमच्या राज्य पातळीवरील रँक वरून केले जाते. तुमच्या बरोबरच्या इतर मित्रांनी काय पर्याय दिलेले आहेत त्यावरून तुमचे महाविद्यालयाचे वाटप ठरू शकत नाही. म्हणूनच इतर कोणाचाही, विशेषतः मित्रांचा सल्ला घेऊन तुमच्या यादीमध्ये प्रत्येक राउंडला बदल करू नका. त्यामध्ये नुकसान होण्याची शक्यताच अधिक असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.