एज्युकेशन जॉब्स

विशेष : इंजिनिअरिंग ऑप्शन फॉर्म कसा भरावा?

इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी ऑप्शन फॉर्मच्या चार फेऱ्या, महाविद्यालयांची रँकिंग, शाखांची निवड आणि बेटरमेंटची रणनीती कशी आखावी याचा सविस्तर मार्गदर्शक
Following the correct option-filling strategy in every CAP round can significantly improve the chances of getting a better engineering college.

Following the correct option-filling strategy in every CAP round can significantly improve the chances of getting a better engineering college.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

केदार टाकळकर, करिअर कौन्सिलर

इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी पुढील आठवड्यात ऑप्शन फॉर्म हे विविध कॅप राउंड मधून भरण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यामध्ये विविध महाविद्यालय व शाखा आणि त्यांचा पर्याय क्रमांक ठरवताना कोणती काळजी घ्यावी, हे पाहूया.

Loading content, please wait...
Admission
Engineering
educated unemployed youth
Former Ambassador Vishnu Prakash