EPFO Scheme: EPFO कडून मोठी घोषणा! फक्त नोंदणी करा आणि घ्या १५,००० रुपयांचा थेट लाभ; जाणून घ्या कोणाला मिळणार फायदा

How to Register Online for the EPFO Scheme: केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) चा लाभ न घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सुरू करण्यात आली आहे..या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना आणि नियोक्त्यांना थेट आर्थिक मदत मिळणार आहे. यात दरमहिना पगार १ लाख रुपयापर्यंत आहे आणि जे पहिल्यांदाच ईपीएफमध्ये नोंदणी करत आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना १५ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक लाभ मिळणार आहे. या योजनेची नोंदणी प्रक्रिया ही १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू झाली असून, ३० एप्रिल २०२६ ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांनी वेळेत अर्ज करावा, असं आवाहन सरकारकडून करण्यात आलं आहे. चला तर जाणून घेऊयात याची रक्कम कशी जमा होते.

तुम्हाला पैसे कुठून मिळतील?किंवा योजनेचा लाभ कर्मचाऱ्यांच्या आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात थेट जमा केला जाईल. यामध्ये कोणतेही मध्यस्थ एजंट किंवा प्रक्रियांचा समावेश नाही. पारदर्शकतेसाठी, रक्कम थेट खात्यात जमा केले जातील.विश्वासाशिवाय लाभकेवळ कर्मचाऱ्यांनाच नाही तर योजनेचे फायदे मालकांनाही दिले जातील. सरकार प्रति कर्मचारी ३,००० रुपयांचा आर्थिक लाभ देईल आणि हा लाभ दोन वर्षांसाठी उपलब्ध असेल..अर्ज कसा करावा?योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, EPFO च्या अधिकृत वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in वर जा आणि ऑनलाइन नोंदणी करा.कागदपत्रेआधार कार्डपगाराची माहितीबँक खाते क्रमांकनोकरीची माहिती.

लक्षात ठेवा- अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० एप्रिल २०२६ आहे.- ज्या कर्मचाऱ्यांना आधीच ईपीएफ सदस्य आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.- रोजगार निर्मिती आणि औपचारिक क्षेत्राच्या विस्तारासाठी ही योजना एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिली जाते..