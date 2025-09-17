परीक्षांसाठी व्हा ‘स्वयंसिद्ध’!

- मृदुला अडावदकर, सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञसध्याचं जग स्पर्धेचं आहे असं म्हणतात. शिक्षण घेताना आणि त्याचबरोबर करिअर करताना प्रत्येकालाच या स्पर्धेसाठी तयार व्हावं लागतं. साधारणतः दहावी-बारावीनंतर एक मोठा विद्यार्थी गट विज्ञान शाखेत प्रवेश घेऊन अभियांत्रिकीच्या वेगवेगळ्या शाखा निवडतो..काही जण वैद्यकीय शाखेच्या वेगवेगळ्या शाखा निवडतात. काही जण आता तेजीत असलेल्या डिझाइन शाखेची निवड करून शिक्षण घेतात. या प्रत्येक प्रकारच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेताना स्पर्धा परीक्षेच्या दिव्यातून जावंच लागतं..परीक्षांची सवयकाही जण तर करिअरसाठी जाणीवपूर्वक राज्य आणि राष्ट्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षांची निवड करून त्या प्रमाणे नियोजन करतात. विद्यार्थ्यांना पदवी घेईपर्यंत करिअरची निश्चित निवड करता येत नाही. काही विद्यार्थी कोणाचं तरी बघून अचानक स्पर्धा परीक्षेच्या मागे लागतात.शालेय वयापासून कधीही स्पर्धा परीक्षेत भाग घेतलेला नसतो, अनुभव नसतो तशी मनोभूमिकाही विकसित झालेली नसते. खरोखर कस लागणाऱ्या या परीक्षेत संबंधित विद्यार्थ्यांना वारंवार अपयश येतं. त्यामध्ये त्यांच्या आयुष्यातली मोलाची बरीच वर्षे वाया जातात..त्यातून अलीकडे वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शाखेतले पदवीप्राप्त विद्यार्थीही लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षांची वाट धरताना दिसतात. त्यामुळे स्पर्धा अधिकच तीव्र झाली आहे. इतर विद्यार्थ्यांपेक्षा हे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांमध्ये अधिक चमकताना दिसतात याचं काय कारण असावं बरं? तर, या विद्यार्थ्यांना शालेय पातळीपासूनच छोट्या-छोट्या स्पर्धा परीक्षा देण्याची सवय असते..आवश्यक ‘माइंड-सेट’शिष्यवृत्ती परीक्षा, होमी भाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धा परीक्षा, गणितासाठी असलेल्या मॅथेक्स, गणित-प्रज्ञा, कापरेकर गणित परीक्षा, भास्कराचार्य प्रतिष्ठानच्या परीक्षा, याशिवाय एमटीएस-एनटीएस या राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरच्या स्पर्धा परीक्षा त्यांनी शाळेत असताना दिलेल्या असतात. हिंदीसाठी राष्ट्रभाषा परीक्षा, संस्कृतची सरला-सुगमा-सरसा, इंग्रजीची स्पेल-बी यांची आवडीने तयारी केलेली असते..त्याचबरोबर भाषा, समाजशास्त्र, सामान्यज्ञान, कला इत्यादी विषयांच्या ऑलिंपियाड या परीक्षा त्यांनी दिलेल्या असतात. त्यातून स्पर्धा परीक्षेसाठी आवश्यक असणारा ‘माइंड-सेट’ आपोआप घडत जातो. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शाखेला प्रवेश मिळवताना कठीण अशा स्पर्धा परीक्षा त्यांनी दिलेल्या असतात.या इतक्या स्पर्धा परीक्षांचा अनुभव गाठीशी घेऊन ते ‘एमपीएससी’, ‘यूपीएससी’सारख्या परीक्षांना सामोरे जातात. क्वचित कधी-कधी त्यांनी पूर्वी कधीही न अभ्यासलेले राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास अशा विषयांचा जाणीवपूर्वक अभ्यास करतात. साहजिकच मग असे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेत चमकले नाही तरच नवल. त्यांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या इतर सर्वांनाच त्या तुलनेची तयारी करावी लागणार..स्वतःला घडवाविद्यार्थीमित्रांनो, शालेय आयुष्यात जितक्या जास्तीत जास्त स्पर्धा परीक्षांना तुम्हाला सामोरे जाता येईल तितकं जा. याशिवाय शाळेत वेगवेगळ्या स्पर्धा होतात त्या मध्येही उत्साहाने तयारी करून नक्की सहभागी व्हा! प्रत्येक परीक्षेत आणि स्पर्धेत बक्षीस मिळालंच पाहिजे असं काही नाही. परंतु, या स्पर्धेला सामोर जाण्याचा अनुभव घेऊन; वास्तव जगातल्या खऱ्या स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी स्वतःला घडवणं, हे बक्षीस मिळण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं आहे नाही का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.