Exam Pe Charcha 2026: 'परीक्षा पे चर्चा 2026’ नोंदणी सुरू; PM मोदी देतील बोर्ड परीक्षेसाठी टिप्स, अर्ज करण्यासाठी जाणून घ्या शेवटची तारीख!

How to Apply for Exam Pe Charcha 2026: विद्यार्थ्यांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या 'परीक्षा पे चर्चा' या कार्यक्रमाच्या ९ व्य सत्रासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तरी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना ११ जानेवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम शिक्षण मंत्रायलयाच्या वतीने आयोजित करण्यात येणार आहे. चला तर जाणून घेऊया अर्ज कसा आणि कुठे आणि कोणी करावा .परीक्षा पे चर्चा २०२६ नोंदणी सुरूपरीक्षा पे चर्चा २०२६ मध्ये सहभागी होण्यासाठी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांनी 'innovateindia1.mygov.in' या अधिकृत वेबसाइटवर ११ जानेवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करू शकतात. या कार्यक्रमाचा ९व्या सीजनची सुरूवात ही फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार आहे.दरवर्षी PM मोदींचा हा कार्यक्रम बोर्ड परीक्षांपूर्वी शिक्षण मंत्रालय आयोजित करतो. यात पंत्रप्रधान मोदी विद्यार्थ्यांना तणाव कमी करण्याच्या पद्धती, परीक्षा तयारी आणि चांगले गुण मिळवण्यासाठी उपयुक्त टिप्स सांगतात..PPC २०२६ च्या थीमध्येपरीक्षा आनंदाचा उत्सव, स्वातंत्र्यसैनिकांचे योगदान, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे.कोण अर्ज करू शकतात?इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंतचे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांना अर्ज करण्याची संधी आहे.नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड MyGov प्लॅटफॉर्मवरील ऑनलाइन क्विझच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.तसेच क्विझमध्ये उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना PM मोदींना भेटण्याची संधी मिळेल..नोंदणी कशी करावी?MyGov Innovate प्लॅटफॉर्म – innovateindia1.mygov.in/ppc-2026 वर जा.परीक्षा पे चर्चा 2026 Registration लिंकवर क्लिक करा.आपली श्रेणी निवडा विद्यार्थी, शिक्षक किंवा पालक.मोबाईल नंबर किंवा ईमेल वापरून MyGov पोर्टलवर लॉगिन करा.नोंदणी फॉर्म भरून आवश्यक माहिती प्रविष्ट करा.विद्यार्थी इच्छित असल्यास पंतप्रधानांना विचारण्यासाठी एक प्रश्न सादर करू शकतात..'परीक्षा पे चर्चा' या कार्यक्रमचा उद्देशदरवर्षी आयोजित होणाऱ्या या कार्यक्रमात PM मोदी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी परीक्षेतील तणाव, त्यावर उपाययोजना आणि बोर्ड परीक्षेसाठी उपयुक्त टिप्स याबाबत संवाद साधतात. हा कार्यक्रम केवळ एक स्पर्धा आणि राष्ट्रीय सल्लामसलत उपक्रम आहे. हा उपक्रम सरकारच्या व्यापक 'परीक्षा योद्धा' अभियानाचा भाग असून, त्याचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांचा परीक्षा-तणाव कमी करणे हा आहे..