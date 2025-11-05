परीक्षा, काही चुकतेय?

- डी. एस. कुलकर्णी, जीवन कौशल्य प्रशिक्षकएक जुनी गोष्ट आठवली. एका तरुण साधकाने गुरूला विचारले, ‘गुरुवर्य, मी इतकी साधना करतोय, परंतु सिद्धी काही मिळत नाही. मी का मागे पडतोय?’ गुरू शांतपणे म्हणाले, ‘तुला विहीर तर खणायची आहे. परंतु रोज जागा बदलतोस. एक फूट इथे, एक फूट तिथे. म्हणूनच तुला पाणी लागत नाही. सातत्याने एकाच ठिकाणी खोदशील, तरच पाणी मिळेल.’ साधकाने ते मनावर घेतले आणि अखेर यश त्याच्या पायाशी आले..ही गोष्ट आठवण्याचे कारण म्हणजे माझ्याकडे करिअर मार्गदर्शन, समुपदेशनासाठी अगदी कडेलोटाच्या क्षणी हताश होऊन काही पालक येतात. त्यातील एका कहाणीची कहाणी सांगतो. पुढील प्रसंगाचे नायक किंवा नायिका कुणीही असू शकतात. साक्षी किंवा अथर्व बारावीचे विद्यार्थी. दोन वर्षांपूर्वीच्या बारावीची परीक्षा देणे अपेक्षित होते. त्यापूर्वीच आठवीपासून त्यांनी ‘आयआयटी’चा अभ्यास सुरू केला. तशी त्यांची मनापासून इच्छा असावी. कारण तसे ते दोघेही म्हणतात..दहावी पूर्ण केल्यावर साक्षी किंवा अथर्व दोघांनी अकरावीसाठी एका महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला; परंतु इकडचा प्रवेश तसाच ठेवून, ती दोघे हमखास यशाची ग्वाही देणाऱ्या एका बहुचर्चित गावी ‘आयआयटी’ची विशेष तयारी गेली. ऐन परीक्षेच्या वेळेला मूळ महाविद्यालयात परत यायचे. परीक्षा द्यायची असे नियोजन. परंतु तसे यश मिळाले नाही. बारावीला कमी गुण..‘आयआयटी’ला प्रवेश नाही मिळाला. मग त्यांनी पुन्हा तीच वर सांगितलेली पद्धत रिपीट करायचे ठरवले. पुन्हा परीक्षा देणार. आता दोघांवरही टेन्शन स्वार. धावाधाव, चिडचिड, काय करू? असा विचार मनात. पालक हैराण. काय करायचे अशा प्रकारे विचार करणाऱ्या मुलांचे? आणि पालकांचेही आई-वडील म्हणतात, ‘आम्ही दबाव टाकत नाही.’परंतु अनवधानानेही समाज, तुलनेची संस्कृती आणि ‘तू काहीतरी मोठं करायलाच हवं’ ही अपेक्षा मुलांच्या मनात भीतीचे बी पेरते. अपयश आल्यावर मग अपराधीपणा, असुरक्षितता आणि स्वतःवरचा विश्वास कमी होतो..अशा वेळी पालकांनी सर्वांत प्रथम ‘गुण’ नव्हे तर ‘मूल्य’ महत्त्वाचे आहेत, हे मुलांना पटवून द्यायला हवे. प्रत्येक विद्यार्थी आयआयटी वा मेडिकलमध्येच जायला हवा असे नाही. प्रत्येकाची यशाची व्याख्या वेगळी असते. यश म्हणजे केवळ प्रवेश नव्हे, तर आत्मशोधाची वाट सापडणे होय.विषय समजला आहे का? मूळ तत्त्वांचे आकलन झाले आहे का? हे प्रश्न तर कालबाह्य झालेच आहेत की काय? अशी शंका येते आहे..दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, उपरोक्त दोघांना परीक्षा दोनदा रिपीट करूनही अपेक्षित यश मिळाले नाही. नंतर ती दोघं माझ्याकडे आले होते. दोघांनी कोणत्या पद्धतीने अभ्यास केला? दोन वर्षे नेमके काय केले? कुणाचेही नियंत्रण नव्हते? तशी निरीक्षणाची काही पद्धत विकसित केलेली असते की नाही? हमखास मिळेल असे सांगणाऱ्यांची काही जबाबदारी आहे की नाही? परीक्षा म्हणजे फक्त उत्तरे आठवणेच का? कुणाकुणाला हे प्रश्न विचारूयात? आजच्या शिक्षण व्यवस्थेला?सुदैवाने साक्षी, अथर्व यांची गाडी नंतर रुळावर आली. ‘वर्ष वाया गेले’, अशी निराशाजनक वाक्ये ती दोघे म्हणत नाहीत. ‘काय चुकले?’ असा आशादायक दृष्टिकोन त्यांनी ठेवला. पालकांनीही सामंजस्याने घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.