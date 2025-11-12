एज्युकेशन जॉब्स

अनुभव आणि निरीक्षण हेच गुरू!

नाटक, चित्रपट, मालिका या पलीकडे जाऊन विविध क्षेत्रांत आता ‘मेकअप’चा वापर केला जात आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील संधी अधिकाधिक व्यापक होत आहेत.
makeup

makeup

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- नरेंद्र वीर, मेकअप आर्टिस्ट

माध्यमांचा होत जाणारा विस्तार, सोशल मीडियामुळे प्रत्येकाला आपली कला सादर करण्यासाठी उपलब्ध झालेलं व्यासपीठ आणि घरगुती व व्यावसायिक कार्यक्रमांची रेलचेल, यांमुळे ‘मेकअप’बद्दलची सजगता वाढली आहे. नाटक, चित्रपट, मालिका या पलीकडे जाऊन विविध क्षेत्रांत आता ‘मेकअप’चा वापर केला जात आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील संधी अधिकाधिक व्यापक होत आहेत.

