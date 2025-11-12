अनुभव आणि निरीक्षण हेच गुरू!

- नरेंद्र वीर, मेकअप आर्टिस्टमाध्यमांचा होत जाणारा विस्तार, सोशल मीडियामुळे प्रत्येकाला आपली कला सादर करण्यासाठी उपलब्ध झालेलं व्यासपीठ आणि घरगुती व व्यावसायिक कार्यक्रमांची रेलचेल, यांमुळे ‘मेकअप’बद्दलची सजगता वाढली आहे. नाटक, चित्रपट, मालिका या पलीकडे जाऊन विविध क्षेत्रांत आता ‘मेकअप’चा वापर केला जात आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील संधी अधिकाधिक व्यापक होत आहेत..तुम्ही ‘मेकअप आर्टिस्ट’ कसे झालात?- माझी रंगभूमीशी ओळख बालनाट्यातून झाली. मी सुरुवातीच्या काळात काही बालनाट्यांमधून काम केलं. तिथे येणाऱ्या मेकअप दादांचं काम मी पाहायचो आणि मग मला त्यात आवड निर्माण झाली. पुढे आम्ही काही मित्रांनी पुण्यातील ‘शिंदे मेकअप सर्व्हिस’मध्ये काम करणं सुरू केलं. बबनराव शिंदे हे माझे मेकअपमधले पहिले गुरू. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी सुरुवातीला यात्रेतील नाटकांसाठी आणि शाळांच्या स्नेहसंमेलनासाठी मेकअप करू लागलो.याच काळात ख्यातकीर्त रंगभूषाकार विक्रम गायकवाड यांच्याशी ओळख झाली. पुढे मी त्यांच्यासोबत ‘जाणता राजा’चे काही प्रयोग केले. त्यांनी मला एकहाती काम करण्याची जबाबदारी दिली. मग राजदत्त यांची ‘कल्याणी’ ही मालिका; सासूबाईंचं असंच असतं, लाइफ पार्टनर, सूर्य पाहिलेला माणूस... यांसारखे व्यावसायिक नाटकं अशी कामे केली. सध्या भरत नाट्यमंदिराची संगीत नाटके, राज्य नाट्य स्पर्धा, नृत्याचे कार्यक्रम अशी विविध कामे सुरू आहेत..या क्षेत्रात काम करण्यासाठी कोणती कौशल्ये अंगी असावीत?- सर्वच गोष्टींमधील संयम प्रचंड हवा. नवीन काही तरी शिकण्याची व टिकून राहण्याची वृत्ती हवी. तुम्ही नवीन असताना कदाचित काही प्रसंग बरे-वाईट येऊ शकतात, आर्थिक अडचणी असतात, पण ते सर्व सहन करून तुम्ही टिकलात, तर तुम्ही नक्कीच यशस्वी होऊ शकता. हल्ली मेकअप शिकवणारे अनेक ऑनलाइन-ऑफलाइन कोर्स उपलब्ध आहेत.‘यू-ट्युब’वर अनेक व्हिडिओ आहेत. ते पाहून तुम्ही ‘बेसिक’ शिकू शकता, पण निरीक्षण, सराव आणि अनुभव हेच आपले गुरू असतात व तेच तुम्हाला समृद्ध करतात. कलाकारांशी चांगला संवाद साधणं, त्यांची मनःस्थिती सांभाळणं, प्रसन्न ठेवणं अशा छोट्या गोष्टीही तुमचं स्थान अबाधित ठेवू शकतात हे लक्षात घ्या..‘मेकअप’च्या नवनवीन संधी कोणत्या?- नाटक, चित्रपट, मालिका याहीपेक्षा अनेक संधी आता ‘मेकअप’मध्ये निर्माण होत आहेत. लग्न आणि काही कौटुंबिक कार्यक्रम, प्री-वेडिंग, कॉर्पोरेट इव्हेन्ट्स, गुढीपाडवा किंवा इतर उत्सवांसाठी निघणाऱ्या मिरवणुका, नाट्य स्पर्धा, वेब सीरिज, गणेशोत्सवातील जिवंत देखावे, चित्रपटसृष्टीतील विविध सोहळे अशा अनेक ठिकाणी ‘मेकअप’ची गरज भासते. त्यामुळे करणाऱ्याला कामे मिळत जातात अशीच या क्षेत्राची स्थिती आहे..‘एआय’चा या क्षेत्रावर काही परिणाम होतो आहे का?- ‘मेकअप’ हा संपूर्णतः मानवावर केला जातो आणि तो मानवाकडूनच केला जातो. त्यामुळे ‘एआय’चा थेट संबंध अद्याप आला नसून, आपल्याकडे अजून तरी अशा प्रकारे त्याचा वापर कोणी केलेला नाही. ‘मेकअप’मधील नवीन तंत्रज्ञान, नवी साधने, परदेशातील नवे प्रयोग, काही नवे डिझाईन वगैरेची माहिती घेण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकते..रंगभूषा करताना...कलाकाराचा मूड सांभाळून काम करा. प्रत्येक गोष्ट ‘पर्सनली’ घेत बसू नका.वेळ, कामाची गुणवत्ता, दिलेला शब्द पाळा.प्रत्येक कलाकाराच्या भूमिकेचे पहिले प्रेक्षक तुम्ही असता याचे भान ठेवा.(शब्दांकन - मयूर भावे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.