क्रीडा क्षेत्रात करिअरची पाऊलवाट

- रीना भुतडा (करिअर समुपदेशक)
नुकत्याच पार पडलेल्या महिला विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत भारतीय संघाच्या दमदार कामगिरीने देशभरातील तरुणाईला प्रेरणा मिळाली आहे. केवळ खेळाडू म्हणून नव्हे तर क्रीडा क्षेत्रातील विविध शाखांमध्ये व्यावसायिक करिअर घडवण्याची संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या आहेत. क्रीडा हा आता छंदापुरता मर्यादित न राहता रोजगार आणि आत्मविकासाचा मार्ग ठरत आहे.

