इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान

- डॉ. राजेश ओहोळ, करिअर मार्गदर्शकइलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये (ईव्ही) प्राथमिक इंधन म्हणून वीज वापरतात. सर्व-इलेक्ट्रिक वाहनांना बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने आणि प्लग-इन हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहने असेही म्हणतात. यापैकी काही वाहनांमध्ये अजूनही वीजेसोबत द्रव इंधन वापरत असले, तरी त्यांना इलेक्ट्रिक कार किंवा फक्त इलेक्ट्रिक वाहन म्हणून ओळखले जाते. इलेक्ट्रिक वाहने त्वरित टॉर्क, आवाजविरहित ड्रायव्हिंग आणि शून्य प्रदूषण या विशेष गुणधर्मांमुळे स्वीकारल्या जात आहेत..इलेक्ट्रिक वाहनांची कार्यरचनासर्व-इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये पारंपरिक इंजिन नसते, परंतु केवळ बॅटरीमध्ये साठवलेल्या ऊर्जेद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या एक किंवा अधिक इलेक्ट्रिक मोटर्सद्वारे ही वाहने चालविली जातात. बॅटरी वाहनाला विद्युत ऊर्जा स्त्रोतामध्ये प्लग करून चार्ज केल्या जातात, तसेच रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंगद्वारे देखील चार्ज केल्या जाऊ शकतात..इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये सामान्यतः पारंपारिक वाहनांमध्ये पेट्रोल किंवा डिझेलच्या प्रत्येक टाकीपेक्षा कमी ड्रायव्हिंग रेंज असते. इलेक्ट्रिक वाहनांची ग्रेड ड्रायव्हिंग परिस्थिती आणि सवयींनुसार बदलते. अति तापमानामुळे रेंज कमी होते कारण बॅटरीमधून मिळणारी ऊर्जा मोटरला पॉवर देण्याव्यतिरिक्त हवामान नियंत्रण प्रणालींना पॉवर देते. वेग, धोकादायक ड्रायव्हिंग आणि जड भार रेंज कमी करू शकतात..इलेक्ट्रिक वाहने स्वीकारण्यात आव्हाने आणि अडचणीपायाभूत सुविधा आणि उच्च किंमत.सध्याच्या काळात चार्जिंग स्टेशनची कमतरता आहे. विशेषतः बिनशहरी भागांमध्ये चार्जिंगसाठी सुविधा अजूनही विकसित झाल्या नाहीत.बॅटरीची समस्याइलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बॅटरीची कार्यक्षमता ही सद्यःस्थितीमधील प्रमुख समस्या आहे. बॅटरी महागड्या, जड असतात आणि त्यांना वारंवार चार्जिंगची आवश्यकता असते, ज्यामुळे त्या दैनंदिन वापरासाठी कमी व्यावहारिक बनतात.या समस्या सोडवण्यासाठी सक्रियपणे कार्यक्षम बॅटरी तंत्रज्ञान विकसित करणे अशक्य आहे. ज्यामध्ये ड्रायव्हिंग रेंज वाढवणे, वजन कमी करणे, खर्च कमी करणे आणि चार्जिंग वेळ वाढवणे समाविष्ट आहे. बॅटरी तंत्रज्ञान शेवटी बाजारात इलेक्ट्रिक वाहनांचे यश किंवा अपयश ठरवेल..बॅटरी तंत्रज्ञानातील संशोधनसध्याच्या बॅटरी तंत्रज्ञानामध्ये लिथियम, निकेल आणि कोबाल्टचा वापर केला जातो, त्यांची ऊर्जा घनता तुलनेने कमी असते. वाहतुकीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यामध्ये वाजवी प्रमाणात ऊर्जा साठवून ठेवल्याने ती जड आणि महागडी बनतात. नवीन बॅटरी तंत्रज्ञानावर, प्रामुख्याने सोडियम वापरण्यावर, संशोधन जगभरात सुरू आहे. भारतातही या विषयावर संशोधन सुरू झाले आहे..उद्योग ज्या पातळीवर ती व्यावसायिकीकरणासाठी घेण्यास तयार असतील त्या पातळीवर संशोधन परिपक्व करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. बॅटरीची ऊर्जा घनता सुधारण्यासाठी, त्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि ईव्हीसाठी अशा धोरणात्मक वस्तूचे आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. या संशोधन कार्यात शास्त्र तंत्रज्ञान पदवीधारक सहभागी होऊ शकतात..