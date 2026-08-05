एज्युकेशन जॉब्स

मानसवेध : बाह्य आणि आंतरिक स्वास्थ्य

व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी आत्मविश्वास, संभाषण कौशल्ये, नेतृत्व, मूल्यनिष्ठा आणि ताणतणाव व्यवस्थापनातून बाह्य यशासोबत आंतरिक स्वास्थ्य साधण्याचा मानसवेध
True success lies in balancing external achievements with inner peace. Experts highlight the importance of self-confidence, empathy, leadership, gratitude, and meditation for building a healthy personality and a peaceful mind.

True success lies in balancing external achievements with inner peace. Experts highlight the importance of self-confidence, empathy, leadership, gratitude, and meditation for building a healthy personality and a peaceful mind.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञ

व्यक्तिमत्त्वाचा भौतिक यशाच्या दृष्टीने विकास होण्यासाठी पुढील गुण रुजायला हवेत.

१ आत्मविश्वास, संभाषण कौशल्ये, निर्णय क्षमता, धैर्य, सकारात्मक विचारसरणी, दूरदृष्टी, संतुलित विचारसरणी आणि कुठल्याही परिस्थितीत शांत राहण्याची क्षमता. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि स्व-प्रयत्नाने मिळवता येतात व वृद्धिंगत करता येतात. प्रत्येक व्यक्तीची मानसिक जडण घडण वेगवेगळी असते.

२ आंतरिक क्षमतांच्या विकासासाठी माझ्यात पुढील गुण रुजवायला हवेत.

३ समानुभूती - समोरच्याला समजून घेण्याची आणि त्याच्याशी भावना शेअर करण्याची क्षमता

४ कल्पकता आणि निर्मितीक्षमता - कल्पनाशक्ती आणि माझ्या सर्व क्षमता पूर्ण वापरून मी निर्मितीक्षम असलो/असले पाहिजे.

५ उत्कटता आणि तळमळ - माझं ध्येय गाठण्यासाठी तीव्र उत्कटता व तळमळ हवी.

६ आयुष्यभरासाठी विद्यार्थी असणं - माझी नवनवीन गोष्टी शिकण्याची उमेद कायम असावी.

७ चांगला श्रोता - समोरच्याचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेण्याची क्षमता माझ्यात विकसित व्हावी.

८ आपलं म्हणणं समजावून देण्याची क्षमता - तार्किकदृष्ट्या आपलं म्हणणं समोरच्याला पटवून त्याच्याकडून कृती करवून घेण्याची क्षमता असावी.

९ जबाबदारी - आपल्या निर्णयांची, कृतींची जबाबदारी घेण्याची क्षमता असावी.

१० नेतृत्व - कुठल्याही मानसिकतेच्या समूहाचं नेतृत्व करण्याची क्षमता आपल्यात हवी.

११ प्रामाणिकपणा आणि मूल्य - आपल्या भूमिकेशी किंवा ठरवलेल्या मार्गाशी आणि मूल्यांशी प्रामाणिक राहायचा कणखरपणा असायला हवा.

१२ सर्वश्रुतता, सतर्कता आणि सावधपणा - आजूबाजूच्या जगात काय चाललंय, इतर स्पर्धकच नव्हे तर जागतिक सामाजिक घडामोडींविषयी मी सतर्क असायला हवं.

१३ अद्ययावत तंत्रज्ञान - जग बदलत आहे आणि तंत्रज्ञान अद्ययावत होत आहे. मला ती आत्मसात करायलाच हवी.

१४ स्वयंमूल्य मापन - मी सतत स्वत:कडे, माझ्या प्रगतीकडे आणि स्वस्थतेकडे, त्रयस्थपणे पाहून मूल्यमापन करायला हवं.

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