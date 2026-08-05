मानसवेध : बाह्य आणि आंतरिक स्वास्थ्य

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञव्यक्तिमत्त्वाचा भौतिक यशाच्या दृष्टीने विकास होण्यासाठी पुढील गुण रुजायला हवेत.१ \tआत्मविश्वास, संभाषण कौशल्ये, निर्णय क्षमता, धैर्य, सकारात्मक विचारसरणी, दूरदृष्टी, संतुलित विचारसरणी आणि कुठल्याही परिस्थितीत शांत राहण्याची क्षमता. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि स्व-प्रयत्नाने मिळवता येतात व वृद्धिंगत करता येतात. प्रत्येक व्यक्तीची मानसिक जडण घडण वेगवेगळी असते. २\tआंतरिक क्षमतांच्या विकासासाठी माझ्यात पुढील गुण रुजवायला हवेत. ३\tसमानुभूती - समोरच्याला समजून घेण्याची आणि त्याच्याशी भावना शेअर करण्याची क्षमता ४\tकल्पकता आणि निर्मितीक्षमता - कल्पनाशक्ती आणि माझ्या सर्व क्षमता पूर्ण वापरून मी निर्मितीक्षम असलो/असले पाहिजे. ५\tउत्कटता आणि तळमळ - माझं ध्येय गाठण्यासाठी तीव्र उत्कटता व तळमळ हवी. ६\tआयुष्यभरासाठी विद्यार्थी असणं - माझी नवनवीन गोष्टी शिकण्याची उमेद कायम असावी. ७\tचांगला श्रोता - समोरच्याचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेण्याची क्षमता माझ्यात विकसित व्हावी. ८\tआपलं म्हणणं समजावून देण्याची क्षमता - तार्किकदृष्ट्या आपलं म्हणणं समोरच्याला पटवून त्याच्याकडून कृती करवून घेण्याची क्षमता असावी. ९\tजबाबदारी - आपल्या निर्णयांची, कृतींची जबाबदारी घेण्याची क्षमता असावी. १०\tनेतृत्व - कुठल्याही मानसिकतेच्या समूहाचं नेतृत्व करण्याची क्षमता आपल्यात हवी. ११\tप्रामाणिकपणा आणि मूल्य - आपल्या भूमिकेशी किंवा ठरवलेल्या मार्गाशी आणि मूल्यांशी प्रामाणिक राहायचा कणखरपणा असायला हवा. १२\tसर्वश्रुतता, सतर्कता आणि सावधपणा - आजूबाजूच्या जगात काय चाललंय, इतर स्पर्धकच नव्हे तर जागतिक सामाजिक घडामोडींविषयी मी सतर्क असायला हवं.१३\tअद्ययावत तंत्रज्ञान - जग बदलत आहे आणि तंत्रज्ञान अद्ययावत होत आहे. मला ती आत्मसात करायलाच हवी. १४\tस्वयंमूल्य मापन - मी सतत स्वत:कडे, माझ्या प्रगतीकडे आणि स्वस्थतेकडे, त्रयस्थपणे पाहून मूल्यमापन करायला हवं. .आंतरिक स्वास्थ्यबाहेर यशस्वी होत असतानाच आंतरिक स्वास्थ्याकडे, मनःशांती कडे होणारा प्रवास तितकाच महत्त्वाचा आहे. बाहेरच्या यशापयशाचा माझ्या मनःशांतीवर काहीही परिणाम होणार नाही. अनेक वाईट मोहांचा, चंगळवादाचा, असूयेचा माझ्यावर परिणाम होणार नाही आणि माझ्या मनाचा आतला गाभा नेहमी शांत, स्वस्थ, कणखर आणि आनंदी रहाणं यासाठीचे प्रयत्न यामध्ये असतील. एकूणच माझ्या व जगाच्या अस्तित्वाविषयीची जाण, मानवी प्रयत्नांची मर्यादा आणि हातात नसलेल्या गोष्टींचा स्वीकार, आयुष्यातला प्रत्येक क्षण आनंदात व्यतीत करण्याचा दृष्टिकोन ह्या गोष्टी यात अंतर्भूत होतात. नियमित केलेल्या ध्यानामध्ये मनाच्या डोहात खोलवर जाऊन शांत होत जाणं अपेक्षित असतं..हे सगळं जमण्यासाठी मनाचे सर्व स्तर शांत असायला हवेत. आपण ताणतणावाचं व्यवस्थापन व्यवस्थित करू शकलो तरच वरील सगळा प्रवास शक्य आहे. त्यासाठी मनाची मशागत करावी लागेल. ती करताना काही भावना, विचार आपला भागच बनवून टाकाव्या लागतील. पहिली भावना आहे कृतज्ञतेची. प्रत्येक क्षणी मला जे जे काही कुणा व्यक्तीकडून, निसर्गाकडून, एकूणच या अस्तित्वाकडून मिळतंय त्याबद्दल मला विनम्रपणे कृतज्ञता वाटायला हवी. त्यानं माझ्यात सकारात्मकतेची बीजं पेरली जातील. आता पुढची पायरी आहे मनात दडलेले प्रत्यक्षपणे जाणवणारे, आणि लपलेले ताण ओळखणं आणि नाहीसे करणं. ताणतणावाचं व्यवस्थापन पुढील भागात पाहूयात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.