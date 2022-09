FCI Recruitment 2022

By

मुंबई : तुम्ही सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल तर तुम्ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) मध्ये अर्ज करू शकता. FCI ने बिगर कार्यकारी पदांसाठी रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. यासाठी आजपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या रिक्त पदांमधून एकूण 5,043 पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ५ ऑक्टोबर आहे.

हेही वाचा: NTPC Recruitment : अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी नोकरीची संधी

रिक्त जागांचा तपशील

नॉर्थ जोन- 2,388 पद

साउथ जोन- 989 पद

पूर्व विभाग – ७६८ पदे

पश्चिम विभाग – ७१३ पदे

उत्तर-पूर्व विभाग – 185 पदे

एकूण पदे- 5,043

पात्रता

वेगवेगळ्या पदांसाठी वेगवेगळी पात्रता विहित केलेली आहे. पात्रतेची माहिती अधिकृत अधिसूचनेमध्ये तपासली जाऊ शकते. भरतीशी संबंधित सर्व माहिती अधिसूचनेत देण्यात आली आहे.

हेही वाचा: BPCL Apprentice Recruitment 2022 : पदवीधरांसाठी सरकारी नोकरीची संधी

अशी होईल निवड

उमेदवारांच्या निवडीसाठी, परीक्षा 2 टप्प्यांत घेतल्या जातील, ज्यात उत्तीर्ण तरुणांची निवड केली जाईल.

अर्ज शुल्क

या पदांसाठी भरतीसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या सर्व उमेदवारांना अर्ज फी म्हणून 500 रुपये भरावे लागतील. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग, UPI इत्यादीद्वारे फी भरली जाईल.

असा करा अर्ज

सर्व प्रथम अधिकृत वेबसाइट www.recruitmentfci.in वर जा.

यानंतर वेबसाईटवर दिलेल्या भरतीची जाहिरात क्र. 01/2022-FCI श्रेणी-III दिनांक 03.09.2022. लिंकवर क्लिक करा.

- आता अर्ज प्रक्रियेसाठी - ऑनलाइन फॉर्मसाठी अर्जाची लिंक 06.09.2022 -१० वाजल्यापासून ते 05.10.2022 - ४ वाजेपर्यंत उपलब्ध आहे. Click Here च्या लिंकवर क्लिक करा.

त्यानंतर Click here for new registration येथे क्लिक करा.

आता तुमचा अर्ज भरा.

- कागदपत्रे अपलोड करा.

- अर्ज फी भरा.

सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अर्जाची प्रिंट घ्या.