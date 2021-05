LSAT प्रवेश परीक्षेची अंतिम मुदत संपली; 'या' दिवशी होणार परीक्षा

LSAT India 2021 Registration : लॉ स्कूल एडमिशन कौंन्सिलतर्फे (LSAC) लॉ स्कूल प्रवेश परीक्षेच्या (LSAT India 2021) नोंदणीसाठी काल 14 मे रोजी अंतिम तारीख होती. दरम्यान, इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापही अर्ज केले नसतील, तर ते त्वरित करावेत, अशी सूचना बोर्डाने दिल्या आहेत. अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना अधिकृत वेबसाइटला discoverlaw.in भेट द्यावी लागेल. ही प्रवेश परीक्षा 29 मे 2021 पासून ऑनलाईन (Remote Proctored Mode) पद्धतीने घेतली जाणार आहे. (Fill Out The Application For The Law School Admission Test)

ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?

ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी प्रथम एलएसएटी इंडियाच्या अधिकृत वेबसाइटला searchlaw.in भेट द्या. यानंतर मुख्यपृष्ठावर उपलब्ध असलेल्या रजिस्टर फॉर LSAT India दुव्यावर क्लिक करा. आता एक नवीन पेज उघडेल. येथे उमेदवारांनी त्यांचे नाव, ईमेल आयडी इत्यादी भरा आणि त्यांचे खाते तयार करावे. यानंतर तुमचा ईमेल आयडी पडताळून पहा. आता आपल्याला आपले नाव / ईमेल आयडी आणि संकेतशब्द वापरुन लॉगिन करावे लागेल. लॉग इन केल्यानंतर, अर्ज आणि अर्ज फी भरा.

लॉ स्कूल अ‍ॅडमिशन टेस्ट 2021 मध्ये एकूण 92 मल्टीपल चॉईस प्रश्न (एमसीक्यू) असतील. ज्यामध्ये विश्लेषणात्मक तर्कातून 23 प्रश्न, लॉजिकल रिझनिंगमधून 1 ते 22 प्रश्न, लॉजिकल रिझनिंगचे 2 ते 23 प्रश्न आणि रीडिंग कॉम्प्रेहेन्शनचे 24 प्रश्न विचारले जातील. प्रवेश परीक्षेचा एकूण कालावधी 2 तास 20 मिनिटांचा असेल. म्हणजेच, प्रत्येक विभागाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी उमेदवारांकडे 35 मिनिटे असतील. अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध वेळापत्रकानुसार, परीक्षा 29 मे 2021 पासून सुरू होणार आहे. त्याची गुणपत्रिका 28 जून 2021 रोजी दिली जातील. दरम्यान, उमेदवार अधिकृत वेबसाइटवर भेट देऊन त्यांचे स्कोअर कार्ड तपासू शकतील.

