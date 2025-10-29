कामातून मिळवा ‘सेवे’चे समाधान!

- सिद्धार्थ हेंद्रे, हेड ऑफ ऑपरेशन्स, समावेश संस्थाबदलत्या काळानुसार समाजसेवेचे क्षेत्रही बदलत असून अधिक व्यापक होते आहे. समाजातील विविध घटकांसाठी काम करण्याची जाणीव होणं आणि त्यात काम करण्याचा निर्णय घेऊन स्वतःचं हटके करिअर घडवणं बाब वाटते तितकी सोपी नाही. फक्त ‘स्वतः’चा विचार न करता समाजाचा विचार करून प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी हवी संवेदनशीलता, सजगता!.सामाजिक कार्य करण्याची सुरुवात कशी झाली?- मी राज्यशास्त्र विषयात पदवी घेतली. त्याच दरम्यान मी काही स्वयंसेवी संस्थामध्ये ‘इंटर्नशिप’ही केली. ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेन्स, अनुभूती यांसारख्या संस्थांमध्ये काम केलं. कोरोनाच्या काळात प्रत्यक्ष ‘फील्ड’वर जाऊन काम केलं. त्यामुळे मला या क्षेत्रात काम करण्याची आवड निर्माण झाली. पुढे ‘गुंज’ या दिल्लीस्थित संस्थेची शिष्यवृत्ती मिळाली. त्यांच्यासोबत मी ग्रामीण भागासाठी महाराष्ट्रासह दिल्ली, तमिळनाडू, छत्तीसगडमध्ये काम केलं. त्या संस्थेतर्फे मी भारतभर प्रवास केला..त्यानंतर ‘अमेरिकन-इंडिया फाउंडेशन’ची शिष्यवृत्ती मला मिळाली. त्यात ९ अमेरिकन आणि ९ भारतीय होते. त्यात मी एक होतो. ‘डिजिटल साक्षरता’ आणि ‘युवा विकास’ या विषयात काम केलं. तिथे माझ्यातील तांत्रिक कौशल्ये विकसित झाली. त्यानंतर मी ‘प्रथम’ या शिक्षण क्षेत्रातील संस्थेसाठी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा या राज्यांमध्ये काम केलं. आता मी ‘समावेश’साठी काम करतो आहे..सामाजिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी कोणती कौशल्ये अंगी असावीत?- समाजासाठी काम करण्याची आवड तसेच जिद्द, चिकाटीबरोबरच धैर्यही असावे लागते. कारण, समाजाच्या तळागाळात जाताना कोणताही प्रसंग उद्भवला तर त्याला तोंड देण्याची तयारी असावी लागते. सामाजिक भान येण्यासाठी चौफेर वाचन असावं. संवादकौशल्य उत्तम असेल, तर काम करणं अधिक सोपं होतं. सामान्य माणूस ते सरकारी अधिकारी या सर्वांशी त्या-त्या पातळीवर बोलण्याचं कसब अंगी असावं. विरोध सहन करण्याची क्षमता हवी..या क्षेत्रात काम करण्यासाठी कोणतं शिक्षण घ्यावं?- कोणतंही शिक्षण घेतलेले लोक या क्षेत्रात काम करू शकतात. समाजाप्रती तळमळ हवी. मात्र, संपूर्ण करिअरच या क्षेत्रात करायचं असल्यास एम.ए. राज्यशास्त्र, एम.ए. एज्युकेशन, मास्टर्स इन सोशल वर्क, एम.ए. डेव्हलपमेंट स्टडीज... अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम निवडावेत. शिक्षण घेत असतानाच विविध सरकारी यंत्रणा किंवा स्वयंसेवी संस्थांतर्फे इंटर्नशिप करा, शिष्यवृत्ती मिळवा आणि प्रत्यक्ष काम करण्याचा अनुभव घ्या..काळानुसार या क्षेत्रात कोणते बदल होत आहे?- तंत्रज्ञानामुळे सामाजिक क्षेत्रातही अनेक बदल होत आहेत. डेटा गोळा करणं, मॉनिटरिंग करणं, मूल्यमापन करणं हे सगळं आता अधिक सोपं झालं आहे. यासाठी ‘एआय’ची मदतही घेतली जात आहे. पॉवर पॉइंटवर प्रेझेंटेशन तयार करणं, एक्सेलवर प्रभुत्व मिळवणं. ड्राफ्ट्स तयार करणं या गोष्टी विद्यार्थिदशेतच व्यवस्थित आत्मसात कराव्यात. महत्त्वाचं म्हणजे, समाजसेवा याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आता बदलू लागला आहे..समाजसेवा करताना...काम सुरू करण्याआधी कमीत कमी एक वर्ष स्वतःसाठी द्या.शिष्यवृत्ती मिळवण्याचा प्रयत्न करा. त्याद्वारे भरपूर प्रवास करा.नवनवीन कौशल्ये आत्मसात करा.कोणतेही क्षेत्र निवडा व त्यात झोकून द्या.(शब्दांकन - मयूर भावे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.