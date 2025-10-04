Success Story : 1.5 लाखांच्या गुंतवणुकीतून सुरू झाला यशस्वी व्यवसाय! 'मृत्तिका आर्टिफॅक्ट्स'ची यशोगाथा

प्राची गावसकरInspiring Journey of Deepti Devendra : ‘दि वे लागले रे, दिवे लागले रे...तमाच्या तळाशी दिवे लागले रे...’ असे सांगत येणाऱ्या दिवाळीत मातीचे सुंदर, सुंदर दिवे, पणत्या घर, अंगण उजळतात. .असे मातीचे सुंदर दिवे तयार करणाऱ्या दीप्ती देवेंद्र नानाविध प्रकारच्या आकर्षक दिवे, आकाशकंदील, मातीपासून बनवलेल्या सुंदर भेटवस्तू तयार करण्यात मग्न आहेत. त्यांच्याकडील मातीच्या दिव्यांचे नानाविध प्रकार बघून थक्क व्हायला होते. दीप्ती देवेंद्र गेली १३ वर्षे मातीचे दिवे, वेगवेगळ्या आकर्षक वस्तू ज्याला ‘स्टुडिओ पॉटरी’ म्हणतात, म्हणजे ढोबळ भाषेत सांगायचे तर पारंपरिक कुंभारकामापलीकडे जाऊन कलात्मक पातळीवर केलेले मातीकाम करतात. यात फक्त उपयोगाच्या वस्तू न बनवता त्या वस्तूंना कलात्मक परिमाण दिले जाते. जाळीचे आकर्षक दिवे, लॅंपशेड्स, कलात्मक वस्तू, चहा-कॉफीचे मग, मिनिएचर वस्तू असे असंख्य प्रकार त्यांच्या ‘मृत्तिका आर्टीफॅक्ट्स’ या ब्रँडअंतर्गत उपलब्ध आहेत..दीप्तीने २०१२ मध्ये पूर्णवेळ या कामाला सुरुवात केली, त्या आधी दहा वर्षे ती जाहिरात क्षेत्रात नोकरी करत होती. काम सुरू केल्यानंतर लगेचच तिने मुंबईतील प्रसिद्ध काला घोडा पॉटर्स मार्केटमध्ये तिच्या वस्तू सादर केल्या. त्याला अतिशय उत्तम प्रतिसाद मिळाला, जवळपास ९० टक्के वस्तू विकल्या गेल्या. त्यानंतर हेच काम व्यवसाय म्हणून करायचा तिने निर्णय घेतला. अर्थात, व्यावसायिक पातळीवर काम करण्यासाठी स्वतःचा स्टुडिओ म्हणजे काम करण्यासाठी जागा मिळवणे गरजेचे होते. .त्याचबरोबर मातीच्या वस्तू करण्यासाठी लागलारे चाक, त्या वस्तू भाजण्यासाठी लागणारी भट्टी, उत्तम कच्चा माल, विविध हत्यारे खरेदी करणे आवश्यक होते. यासाठी तिने नोकरी करून साठवलेले एक ते दीड लाख रुपये गुंतवले आणि ‘मृत्तिका आर्टिफॅक्ट्स’ची पायाभरणी झाली. सुरुवात तर झाली; परंतु तयार केलेल्या वस्तू विक्रीसाठी अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे हेदेखील मोठे आव्हान होते. यासाठी तिने वेगवेगळ्या प्रदर्शनांमध्ये भाग घेण्यास सुरुवात केली. ‘घे भरारी’सारख्या प्रदर्शनांमुळे चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि मागणी वाढू लागली..सुरुवातीला वर्षभर कामातून येणारे पैसे पूर्णपणे व्यवसायातच गुंतवावे लागत होते. नफा अगदीच नगण्य होता. मात्र, हळूहळू जम बसायला लागल्यावर तो वाढत गेला. लोकांना आवडतील अशी डिझाइन तयार करण्यावर तिने भर दिला. स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण होईल, अशा काही विशेष वस्तू बनविण्यावर तिने लक्ष केंद्रीत केले. .त्यामुळे काही ठराविक वस्तू म्हणजे मृत्तिका असे समीकरण तयार झाले. आज वेगवेगळे दिवे, लॅम्पशेड्स, पॉटरी, गार्डन अॅक्सेसरीज, ज्वेलरी अशा वस्तू लोकप्रिय झाल्या आहेत. अतिशय कल्पक आणि कलात्मक वस्तू, नावीन्यपूर्णता, उत्कृष्ट दर्जा आणि योग्य किंमत यामुळे एकदा तिच्याकडून वस्तू घेतलेले लोक कायम तिच्याकडून वस्तू घेऊ लागले. .आता अनेक लोक दिवाळीपूर्वी ऑर्डर देऊन वस्तू खरेदी करतात, तसेच सणसमारंभासाठी भेटवस्तू देण्यासाठी वस्तू तयार करून घेतात. कामाचा व्याप वाढल्यामुळे दोन सहकारी तिने घेतले आहेत. आता वर्षातून काही ठराविक प्रदर्शनांमध्ये विक्री आणि इतरवेळी मागणीनुसार मोठ्या प्रमाणात वस्तू तयार करून देण्याचे काम केले जाते..त्याशिवाय दीप्ती तिच्या स्टुडिओमध्ये पॉटरीचे क्लासेसही घेते. या कार्यशाळेत लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत अगदी उत्साहाने सामील होतात. कधीच माती न हातळलेले लोकसुद्धा उत्तम वस्तू बनवायला लागतात. याशिवाय शाळा, कॉलेज, कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्येसुद्धा ती कार्यशाळा घेते. त्यालाही उत्तम प्रतिसाद मिळतो..भविष्यात नावीन्यपूर्ण कलात्मक गोष्टींची निर्मिती करणे आणि मोठ्या जागेत मोठा पॉटरी स्टुडिओ असावा असे तिचे स्वप्न आहे. त्यासाठी सातत्याने काम करत राहणे, कामातून नवनवी माणसे जोडत राहणे आणि आनंद मिळवणे यावर तिचा भर आहे..Mistakes is the key to success : चुकांमधून शिकून व्यक्तिमत्त्व कसे सुधारावे? जाणून घ्या एका क्लिक वर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.