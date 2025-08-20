कुतूहल ते जिज्ञासा

- मृदुला अडावदकर, सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञविज्ञानाचं कोणतंही पाठ्यपुस्तक उघडून बघा. काय दिसतं? नियम, सूत्रे आणि दाटीवाटीने बसलेल्या वैज्ञानिक संकल्पना. विज्ञानाच्या या अशा अभ्यासाला कंटाळलेले विद्यार्थी मग वैतागून म्हणतात, ‘कुणी सांगितलं होतं न्यूटनला गुरुत्वाचा शोध लावायला? मिळालं ते सफरचंद खाऊन त्याने विषय का नाही संपवला?’’.इथंच मेख आहे! कारण तो न्यूटन होता! त्याचं कुतूहल जागं होतं, जिज्ञासा होती. स्वतःमधल्या कुतूहलाला आणि जिज्ञासेला त्याने एक भाषा दिली. खोलात जाऊन काही प्रयोग केले, गणितं मांडली. त्यातून त्याला निष्कर्ष मिळाले. निसर्गात अस्तित्वात असलेले नियम न्यूटनने स्वतःच्या भाषेत मांडले. जे तत्त्व सापडलं; त्यावरचं संशोधन प्रसिद्ध केलं.इतके खोल विचार ठराविक लोकच वाचणार; म्हणून खास वैज्ञानिकांसाठी असलेल्या नियतकालिकात म्हणजे ‘जर्नल’मध्ये छापलं. हे नावसुद्धा किती सार्थ आहे. फक्त ‘वैज्ञानिक पद्धत’ वापरून मिळवलेली माहितीच ‘जर्नल’मध्ये प्रसिद्ध होऊ शकते..वैज्ञानिक पद्धत वापरून निर्माण झालेलं ज्ञान म्हणजेच ‘विज्ञान.’ अशा प्रचंड मोठ्या ज्ञान-माहितीचा खजिना मानवी प्रयत्नांमधून, हजारो वर्षांपासून सतत तयार होतोय. विज्ञानाच्या अनेक ज्ञानशाखा निर्माण झाल्याच तथापि आता आपण त्यापुढची पायरी गाठली आहे.वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांचं एकमेकांशी असलेलं नातं लक्षात घेऊन त्या तत्त्वांचे एकत्रित उपयोजन करता येईल, असे नवनवीन आंतरशाखीय पदवी/पदव्युत्तर अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. नव्वदच्या दशकातल्या नव्या; ‘बायो-टेक्नॉलॉजी’ आणि ‘बायो- इन्फोर्मटिक्स’ या ज्ञानशाखांचा आजच्या ‘डेटा सायन्स’शी मेळ घालून आधुनिक विद्याशाखा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने यावर्षी निर्माण केली..वैज्ञानिक पद्धतीच्या पायऱ्याविज्ञानाचे विद्यार्थी असताना, पुस्तकातल्या भारंभार व्याख्या सिद्धांत आणि सूत्रे तोंडपाठ नाही झाली तरी चालेल. परंतु ज्ञाननिर्मितीची एक पद्धत म्हणून ‘वैज्ञानिक पद्धती’ मात्र नक्की शिकायला हवी. मान्यताप्राप्त असलेली ‘आयएसओ’सारखी ‘गुणवत्ता प्रणाली’, ‘डिझाइन थिंकिंग’ किंवा ‘सिस्टिम्स थिंकिंग’ या सर्वांचा उगम ‘वैज्ञानिक पद्धती’ मध्येच आहे..पहिली पायरी म्हणजे मानवी कुतूहल. त्यातून निर्माण झालेले ‘का? व कसे?’ हे प्रश्न. हे झालं आपलं ‘प्रश्नविधान.’ दुसऱ्या पायरीमध्ये आधी करून ठेवलेल्या नोंदीत कुठे त्यांची उत्तरं सापडतात का याची चाचपणी करायची. म्हणजे ‘संदर्भ संशोधन’ करायचं.यानंतर साहजिकच आपल्या मनात एक ‘कल्पित उत्तर’ तयार होऊ लागते. ते म्हणजे आपलं ‘गृहीतक’. चौथ्या पायरीमध्ये प्रत्यक्ष ‘प्रयोगाची मांडणी’ होते. उदाहरणार्थ : हवा जागा व्यापते हे सिद्ध करण्याकरिता पालथं भांडं पाण्यात दाबून मग बाहेर काढून बघायचं..आतला रुमाल किंवा कागद कोरडा राहिला की ती जागा हवेने व्यापली होती म्हणून तिथं पाणी जाऊ शकलं नाही अशी आपली खात्री पटते. हा प्रयोगाने सिद्ध झालेला निष्कर्ष म्हणजेच ‘वैज्ञानिक सिद्धांत’! समजा एखाद्या वेळी आपलं गृहीतक प्रयोगाने सिद्ध झालं नाही तर? पुन्हा नवा प्रयोग, नवीन निरीक्षणे, नवीन अनुमान आणि नवा सिद्धांत!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.