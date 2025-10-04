Government schemes : सरकारी योजनांची साथ आणि उद्योजकीय स्वप्ने; एका महिलेची प्रेरणादायी कहाणी

डॉ. दीपक ताटपुजेEmpowering Rural Women : जागृती ही महाराष्ट्रातील एका लहानशा गावातील उद्योजिका. मातीच्या भांड्यांच्या कलाकुसरीत खूप निष्णात अशी तिची ओळख. तिच्या स्वप्नांना उद्योजकीय पंख लावायला तिला नेहमीच भांडवलाची आणि मार्गदर्शनाची कमतरता जाणवायची. .तिला तिचा स्वतःचा छोटा व्यवसाय (मायक्रो एंटरप्राइज) सुरू करायचा होता; पण बँकवाल्यांनी गहाण ठेवण्यासाठी कागदपत्रे विचारल्यावर तिचे मन खचले- कारण गहाण ठेवण्यासाठी तिच्याजवळ काहीच नव्हते.एका ग्रामसभेत तिला पंतप्रधान मुद्रा योजनेबद्दल (पीएमएमवाय) माहिती मिळाली. ही योजना खास आपल्यासाठीच आहे असा विश्वास जागृतीला वाटला. काही रक्कम विशेषत: पन्नास हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज तारण-मुक्त ( कोलॅटरल फ्री) मिळते, असे एका अधिकाऱ्याने तिला सांगितले. जागृतीने मोठ्या हिंमतीने बँक गाठली आणि मुद्रा योजनेतून ‘नॅनो’ कर्ज मिळवले. या पैशांतून तिने कच्चा माल आणि काही आवश्यक उपकरणे खरेदी केली. हे कर्ज तिच्या स्वप्नांचा पहिला आधारस्तंभ ठरला..तिचा व्यवसाय हळूहळू वाढू लागला; पण मालाची किंमत कशी ठरवायची, नवीन ग्राहकांपर्यंत कसे पोहोचायचे याबद्दल तिला अजूनही माहिती नव्हती. तेव्हा तिला तिच्या शेजारच्या गावात चालणाऱ्या एका बचत गटाबद्दल (सेल्फ हेल्प ग्रुप) कळले. तिने गटात प्रवेश घेतला आणि हा गट तिच्यासाठी केवळ आर्थिक आधारच नाही, तर ज्ञानाचे आणि प्रगतीचा केंद्र बनला .जिल्हा उद्योग केंद्र व माविमने तिला कौशल्य प्रशिक्षण (स्किल डेव्हलपमेंट) दिले. तिला छोटे हिशोब (अकाउंटन्सी), व्यवस्थापन आणि मालाचे पॅकेजिंग कसे करायचे आणि मार्केटिंग शिकवले. या गटांमुळे तिला बँक संपर्क (बँक लिंकेजेस) अधिक सोपे झाले. काही काळानंतर, तिच्या गटाला जिल्हा उद्योग केंद्र व माविमच्या मदतीने ‘स्टँड-अप इंडिया’ योजनेची माहिती मिळाली, जी महिला उद्योजकांना दहा लाख रुपयांपर्यंतचे मोठे कर्ज आणि त्यासोबत सरकारी अंशदान (सबसिडी) देते..Career tips : करिअर आणि जीवनात यशस्वी व्हायचंय? 'या' 5 टिप्स तुम्हाला नक्कीच मदत करतील!.जागृतीने एक वर्कशॉप उघडण्याचा निर्णय घेतला. तिने ‘स्टँड-अप इंडिया’ आणि राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या (सीएमईजीपी) संयोजनातून कर्ज आणि अनुदान मिळवले. या योजनेमुळे तिला प्रकल्पाच्या खर्चावर सबसिडी मिळाली, ज्यामुळे कर्जाचा बोजा कमी झाला. आज जागृती स्वतःच्या व इतर गटातील इतर महिलांनाही मार्गदर्शन करते..ग्रामीण भागातील महिलांना प्रशिक्षणासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि त्याचे महाराष्ट्रातील स्वरूप असलेले महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान (एम एस आर एल एम) आघाडीवर आहेत. याला ‘उमेद’ असेही म्हणतात. महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून संघटित करते. याद्वारे सामाजिक आणि आर्थिक संस्थात्मक रचना मजबूत होते. या अंतर्गत महिलांना गरजेनुसार फिरता निधी (रिव्हॉल्विंग फंड) मिळतो, ज्यामुळे त्यांना लहान गुंतवणूक करता येते आणि त्यांचा व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या सक्षमही होतो..Government Job : आता एससी-एसटी व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना अनुकंपा तत्त्वावर मिळणार नोकरी; मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय.जिल्हा उद्योग केंद्राद्वारे (डीआयसी) महिला उद्योजकांना ‘उद्योग आधार नोंदणी : उद्यम’ करता येते आणि सरकारी अंशदान (सबसिडी) योजनांचा लाभ घेण्यासाठी डीआयसीकडून प्रकल्प अहवाल (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तपासणी आणि मंजुरी घेता येते. या योजना महिलांना केवळ कर्ज देत नाहीत, तर त्यांना स्वयंपूर्ण बनवून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सक्रिय योगदान देण्यासाठी सक्षम करतात या साऱ्यांचा उपयोग करून जागृती आज यशस्वी उद्योजिका बनली आहे..काही निवडक वेबसाईट्सhttps://womenchild.maharashtra.gov.inhttps://www.di.maharashtra.gov.inhttps://mavimindia.org/mr,https://mudra.org.in/.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.