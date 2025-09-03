एज्युकेशन जॉब्स

विविध कलांचा संगम ‘शॉर्ट फिल्म’

स्मार्टफोन आणि ॲप्समुळे फिल्म बनवणं सहज वाटतं, पण दर्जा आणि सातत्य टिकवण्यासाठी तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण अत्यावश्यक आहे.
Short Film Making
सकाळ वृत्तसेवा
प्रसाद नामजोशी - लेखक

शॉर्ट फिल्म, डॉक्युमेंटरी तयार करण्याचं वेड अनेकांना असतं. याच मार्गावरून पुढे जाणारे काही जण कालांतराने मोठ्या पडद्यावरील चित्रपटाचे दिग्दर्शकही होतात. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, स्मार्ट फोन, ए.आय. यांमुळे ‘शॉर्ट फिल्म’ किंवा ‘डॉक्युमेंटरी’ तयार करणं खूप सोपं झालं आहे असं वाटत असलं, तरी त्या मागील विचार, मांडणी आणि गुणवत्ता टिकवण्याचं आव्हान कालातीत आहे.

