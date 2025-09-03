विविध कलांचा संगम ‘शॉर्ट फिल्म’

प्रसाद नामजोशी - लेखकशॉर्ट फिल्म, डॉक्युमेंटरी तयार करण्याचं वेड अनेकांना असतं. याच मार्गावरून पुढे जाणारे काही जण कालांतराने मोठ्या पडद्यावरील चित्रपटाचे दिग्दर्शकही होतात. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, स्मार्ट फोन, ए.आय. यांमुळे ‘शॉर्ट फिल्म’ किंवा ‘डॉक्युमेंटरी’ तयार करणं खूप सोपं झालं आहे असं वाटत असलं, तरी त्या मागील विचार, मांडणी आणि गुणवत्ता टिकवण्याचं आव्हान कालातीत आहे.\t.शॉर्टफिल्म, डॉक्युमेंटरी तयार करण्याचं तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण घेणं कितपत आवश्यक असतं?हल्लीच्या काळात प्रत्येकाच्या हातात स्मार्ट फोन, विविध ॲप्स, इंटरनेट वगैरे सुविधा आल्या असल्या, तरी तेवढं पुरेसं ठरत नाही. कोणतीही गोष्ट करण्यापूर्वी तिचं व्यवस्थित प्रशिक्षण घेतलं, तर ती अधिक नीट करता येते, त्यातील बारकावे समजतात, गुणवत्ता वाढते. प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था, संस्था अस्तित्वात नव्हत्या त्यावेळी या क्षेत्रातील लोकांनी विविध प्रयोग केले. त्यातून अनेक गोष्टी समोर येत गेल्या. मात्र, आता अशा प्रकारचे शिक्षण देणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. ते घेतल्यास दीर्घकालीन अनेक फायदे दिसून येतात. आपण एखादा फोटो डोळे मिटून काढला, तर कदाचित तो अगदी उत्तम येईलही. मात्र, असं एखाद्याच वेळी होईल. त्यातील सातत्य टिकवण्यासाठी प्रशिक्षण आवश्यक ठरतं..प्रशिक्षण कसं घेता येतं?शॉर्टफिल्म, डॉक्युमेंटरी मेकिंगचे अनेक अभ्यासक्रम बारावीनंतर किंवा पदवीनंतर विविध महाविद्यालये, संस्थांतर्फे राबवले जातात. ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमही उपलब्ध आहे. त्यामुळे हे शिक्षण घेणं सहज शक्य आहे. फक्त संस्था किंवा महाविद्यालय निवडताना तेथे कोण शिकवायला येतं? कोणते उपक्रम राबवले जातात? याची माहिती विद्यार्थ्यांनी आवर्जून घ्यावी. तसेच, यू-ट्यूबवरील माहितीपूर्ण व्हिडिओजच्या मदतीनेही काही गोष्टी शिकता येतात..या क्षेत्रात काम करण्यासाठी कोणती कौशल्ये अंगी असावीत?वाचन हे अगदी अपरिहार्य आहे. प्रत्येकाकडे स्वतःची अशी एक गोष्ट असतेच. ती अनेकदा मांडलीही जाते. मात्र, त्यानंतर दुसरा ‘प्रोजेक्ट’ करताना अनेक गोष्टी समजून घेणं आवश्यक ठरतं. वाचनामुळे ते कळतं. इतरांचे आयुष्य समजून घ्यायला मदत होते. निरीक्षणशक्ती वाढते. एखादी डॉक्युमेंटरी करण्यासाठी लागणारी त्या विषयातली माहितीही वाचनातून मिळवता येते. त्याशिवाय हे सर्व ‘टीमवर्क’ असल्याने संवादकौशल्य, प्रश्न विचारण्याची हातोटी, काम करून घेण्याची कला हे सगळं अंगी असावं लागतं. एकट्याकडून हे काम होऊ शकत नाही.\\.या क्षेत्रातील ‘एआय’च्या शिरकावाबद्दल काय सांगाल?सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच आता या क्षेत्रातही कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (ए.आय.) शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे एक गोष्ट समजून घ्यायला हवी की, ‘एआय’ला पूर्णपणे टाळून पुढे जाणं शक्य नाही, परंतु त्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहणंही योग्य नाही. त्याच्याशी स्पर्धा करण्यापेक्षा योग्य तिथे, योग्य तेवढीच मदत ‘एआय’कडून घेतली, तर तो तुमचा मित्र होऊ शकतो. आपण सर्वोत्तम काम करत गेलो, तर आपली ‘रिप्लेसमेंट’ ‘एआय’ करू शकत नाही हे ध्यानात घेऊन काम करत राहायला हवे..‘शॉर्ट’ ‘ओके’ करताना...अधिक सावध राहून काम करा. त्यासाठी अपार मेहनत घ्या.मनात आलं म्हणून काही तरी केलं, यापेक्षा मनात जे आलं त्यावर अभ्यास करून मग ते व्यवस्थितपणे मांडा.‘एआय’च्या काळात अधिकाधिक अस्सल देण्याचा प्रयत्न करा.(शब्दांकन : मयूर भावे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.