Future Career Guide: भविष्यात कोणत्या नोकऱ्या नाहीशा होतील आणि कोणत्या नव्या निर्माण होतील? जाणून घ्या आताच!

Future Career Guide: डिजिटल क्रांती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि ऑटोमेशनमुळे जगभरातील रोजगार जगात मोठे बदल होत आहेत. काही दशकांपूर्वी अपरिहार्य वाटणाऱ्या अनेक नोकऱ्या आता सामान्य होत आहेत, तर त्याच वेळी नावीन्यपूर्णता आणि वेगवेगळ्या करिअरचा वेगही झपाट्याने वाढत आहे..कोणत्या पारंपारिक नोकऱ्या हळूहळू नाहीशा होत आहेत आणि भविष्यात कोणत्या नवीन नोकऱ्या उदयास येऊ शकतात यावर आपण चर्चा करूया..Wedding Muhurat: लग्नाची तारीख ठरवायची आहे? मग जाणून घ्या तुळशी विवाहानंतरचे शुभ लग्नमुहूर्त एका क्लिकमध्ये!.नाहीशा होणाऱ्या नोकऱ्या1. कॅशियर आणि बँक टेलरडिजिटल पेमेंट, यूपीआय आणि नेट बँकिंगच्या वापरामुळे कर्मचाऱ्यांना बँकांशी थेट व्यवहार करण्याची गरज कमी झाली आहे.2. कॉल सेंटर ऑपरेटरएआय आणि चॅटबॉट्स ग्राहकांच्या समस्या सोडवत असल्याने पारंपारिक कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होत आहे.3. ट्रॅव्हल एजंटऑनलाइन बुकिंग अॅप्स आणि वेबसाइट्समुळे लोक स्वतःहून त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करतात. त्यामुळे ट्रॅव्हल एजंट्सची गरज जवळजवळ पूर्ण झाली आहे..4. ट्रक ड्रायव्हरस्वयंचलित वाहनांच्या आगमनामुळे भविष्यात ट्रक ड्रायव्हर्सची मागणी लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते.5. टेलिमार्केटरस्वयंचलित व्हॉइस कॉल सिस्टीममुळे टेलिफोन विक्रेत्यांची गरज कमी होते.6. कार्यालयीन सहाय्यक आणि लिपिकबैठकांचे वेळापत्रक, फाइल व्यवस्थापन आणि मेल हाताळणीसाठी डिजिटल साधने आणि सॉफ्टवेअर वापरले जातात..CLAT Exam 2026: CLAT मध्ये होणार मोठा बदल? USA च्या LSAT प्रमाणे असू शकतो नवा पॅटर्न.नवीन नोकऱ्या1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभियंते (एआय अभियंते)सर्व क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर होत असल्याने, या क्षेत्रातील तज्ञांची मागणी झपाट्याने वाढणार आहे.2. सायबरसुरक्षा तज्ञडिजिटल वर्तन आणि डेटा गोपनीयतेच्या वाढत्या धोक्यामुळे, सायबरसुरक्षा क्षेत्रातील करिअर अधिक स्थिर आणि फायदेशीर होतील.3. डेटा सायंटिस्ट आणि विश्लेषकमोठ्या प्रमाणावर गोळा केलेल्या डेटाचे विश्लेषण करून निर्णय घेण्याची गरज या क्षेत्रातील कंपन्या किंवा तज्ञांना आहे.4.गेम डेव्हलपर आणि अॅनिमेटरमनोरंजन आणि शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल कंटेंटच्या वाढत्या मागणीमुळे, या क्षेत्रात भरपूर संधी उपलब्ध आहेत..5. पर्यावरण आणि शाश्वत विकास तज्ज्ञजागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रातील कारकीर्द महत्त्वाची बनेल.6. डिजिटल मार्केटिंग आणि सोशल मीडिया मॅनेजरब्रँड आणि कंपन्यांना त्यांची ऑनलाइन उपस्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी या क्षेत्रातील कुशल तज्ञांची मागणी सतत वाढत आहे.7. वैद्यकीय सुधारक आणि जैवतंत्रज्ञानशास्त्रज्ञआरोग्यशी संबंधित सुधारणा, ग्लूटेन उत्पादन आणि औषध विकासामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे.8. रोबोटिक्स अभियंताऔद्योगिक क्षेत्रात रोबोटचा वापर वाढल्याने, या क्षेत्रातील अभियंत्यांना मोठ्या संधी मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.