Skills Employers : भारतामधील MBA पदवीधरांसाठी Future of Work म्हणजे काय?

MBA Careers : AI, ऑटोमेशन, रिमोट वर्क आणि डिजिटल इकोसिस्टम्समुळे भारतातील कामकाजाची रचना झपाट्याने बदलत आहे. MBA पदवीधरांसाठी Future of Work ही संकल्पना केवळ भविष्यातील चर्चा नसून, आजच्या करिअरचा केंद्रबिंदू बनली आहे.
MBA graduates collaborating in a hybrid work environment

सकाळ वृत्तसेवा
वर्तमान का महत्त्वाचा आहे

AI, ऑटोमेशन, रिमोट वर्क आणि डिजिटल इकोसिस्टम्स या गोष्टींनी व्यवस्थापकांकडील कामाच्या अपेक्षा पूर्णपणे बदलून टाकल्या आहेत. व्यवस्थापन किंवा MBA पदवीधरांसाठी हा बदल दूरच्या भविष्यात नाही; तर तो आत्ताच घडत आहे, आणि जे हे लवकर समजून घेतात ते आपल्या करिअरमध्ये यशस्वी होतील.

