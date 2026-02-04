Skills Employers : भारतामधील MBA पदवीधरांसाठी Future of Work म्हणजे काय?

वर्तमान का महत्त्वाचा आहेAI, ऑटोमेशन, रिमोट वर्क आणि डिजिटल इकोसिस्टम्स या गोष्टींनी व्यवस्थापकांकडील कामाच्या अपेक्षा पूर्णपणे बदलून टाकल्या आहेत. व्यवस्थापन किंवा MBA पदवीधरांसाठी हा बदल दूरच्या भविष्यात नाही; तर तो आत्ताच घडत आहे, आणि जे हे लवकर समजून घेतात ते आपल्या करिअरमध्ये यशस्वी होतील. .आजचे नियोक्ते फक्त पदव्यांकडे न पाहता कौशल्ये, बदल स्वीकारण्याची क्षमता आणि प्रत्यक्ष कामाची तयारी याकडे लक्ष देत आहेत. जे व्यावसायिक वेगाने शिकू शकतात, बदल स्वीकारतात आणि व्यवसाय भविष्यासाठी सक्षम करतात, त्यांचाच भविष्यावर अधिकार असेल..Rise of Online Education : भारतातील ऑनलाईन शिक्षणाचा उदय : एमबीए आणि काम करणाऱ्या व्यवसायिकांसाठीचा नेमका अर्थ .भारतातील कामगारशक्तीतील बदल: नियोक्त्यांना काय हवे आहे. कामाची ठिकाणे पारंपरिक भूमिकांमधून गतिमान, टेक-सक्षम प्रणालींकडे बदलत आहेत. टाइम्स ऑफ इंडिया 2025 Employability MBA पदवीधर भारतातील सर्वात जास्त रोजगारक्षम आहेत, अभियांत्रिकी आणि सामान्य पदवीधरांनाही मागे टाकत. कंपन्यांना असे बिझनेस नेते हवेत जे विश्लेषणात्मक विचार आणि मानवी कौशल्ये एकत्र करू शकतात. नियोक्ते आता या मुख्य गुणांना प्राधान्य देतात.Soft Skills चे सामर्थ्य:संवाद, टीम सहकार्य, भावनिक बुद्धिमत्ता आणि बदल स्वीकारण्याची क्षमता आज पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.जे व्यवस्थापक विश्वास निर्माण करतात ते फक्त काम करणाऱ्यांपेक्षा नेहमी पुढे असतात.Hybrid भूमिका आणि लवचिकता:नोकरीची वर्णने आता एका कामापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. व्यावसायिकांकडून मार्केटिंग, अॅनालिटिक्स, फायनान्सचे विश्लेषण आणि कस्टमर एक्सपीरियन्स या सर्वांमध्ये एकाच वेळी योगदान अपेक्षित आहे.Tech आणि Business यांचे एकत्रीकरण:आज कंपन्यांना डेटा समजून व्यावसायिक निर्णय घेणारे नेते हवेत. टेक्नॉलॉजीशी सहज असणे आता पर्याय नसून गरज बनली आहे. म्हणून टेक्नॉलॉजीवर चांगली पकड असणे फायदेशीर आहे..Premium|Career field: करियरचा ‘प्लॅन बी’ कोणत्या विषयात करायचा? कोणत्या क्षेत्रात रोजगार निर्माण होतील?. MBA पदवीधरांसाठी उदयोन्मुख करिअर मार्गकामाचे भविष्य MBA पदवीधरांसाठी पूर्णपणे नवीन व्यावसायिक संधी निर्माण करत आहे. आता डिजिटल कौशल्ये, विश्लेषणात्मक विचार आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता यांना प्राधान्य दिले जाते. हा बदल उच्च वाढ आणि मोठ्या प्रभावाच्या भूमिकांचे दरवाजे उघडत आहे..एमबीए पदवीधरांसाठी उदयोन्मुख करिअर मार्गकामाच्या भविष्यात एमबीए पदवीधरांसाठी पूर्णपणे नवीन व्यावसायिक संधी निर्माण होत आहेत. कारण आता उद्योग डिजिटल कौशल्य, विश्लेषणात्मक विचार आणि समस्या सोडवण्याच्या क्षमतेला प्राधान्य देत आहेत. या बदलामुळे बिझनेस स्ट्रॅटेजीला टेक्नॉलॉजी, टिकाव (Sustainability) आणि लवचिकतेशी जोडणाऱ्या उच्च वाढीच्या आणि प्रभावी भूमिका निर्माण होत आहेत.● टेक्नॉलॉजी-आधारित भूमिका: कंपन्या अशा व्यवस्थापकांना प्राधान्य देतात जे बिझनेस स्ट्रॅटेजी आणि डिजिटल टूल्स दोन्ही समजतात. प्रॉडक्ट मॅनेजमेंट, बिझनेस आणि डेटा अॅनालिटिक्स, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन या एमबीए पदवीधरांसाठी वेगाने वाढणाऱ्या नोकरी क्षेत्रांपैकी आहेत..● सस्टेनेबिलिटी आणि ESG: आता व्यवसायांना पर्यावरणीय आणि सामाजिक प्रभावाबद्दल जबाबदार राहावे लागते. ESG फ्रेमवर्क आणि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंगचे ज्ञान असलेल्या एमबीए पदवीधरांची मागणी मॅन्युफॅक्चरिंग, FMCG, लॉजिस्टिक्स आणि कन्सल्टिंग क्षेत्रात वाढत आहे.● हायब्रिड वर्क मॉडेल: रिमोट कामकाज आता सामान्य झाले आहे. कंपन्या अशा व्यवस्थापकांची अपेक्षा करतात जे वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या टीमचे प्रभावी नेतृत्व करू शकतील. मॅनेजेरियल कम्युनिकेशन, सकारात्मक वर्क कल्चर निर्माण करणे आणि व्हर्च्युअल सेटअपमध्ये उत्पादकता वाढवणे या कौशल्यांना HR, ऑपरेशन्स आणि स्ट्रॅटेजिक भूमिकांमध्ये महत्त्व आहे.● गिग आणि कन्सल्टिंग संधी: अनेक कंपन्या आता पूर्णवेळ नोकरीऐवजी प्रोजेक्ट बेसिसवर तज्ज्ञांना काम देत आहेत. त्यामुळे एमबीए व्यावसायिक फ्रीलान्स कन्सल्टिंग करून अनेक कंपन्यांसोबत काम करू शकतात आणि लवकर अनुभव मिळवू शकतात..बिझनेस स्कूल्सनी आता काय देणे आवश्यक आहेनियोक्ते आता बिझनेस स्कूल्सचे मूल्यमापन इंडस्ट्री एक्सपोजर, टेक्नॉलॉजी तयारी आणि प्रॅक्टिकल ट्रेनिंगवर करतात. त्यामुळे ‘Future of Work’ साठी फक्त सैद्धांतिक शिक्षण पुरेसे नाही.● अनुभवाधारित शिक्षण: विद्यार्थ्यांना फक्त प्रेझेंटेशन नव्हे तर प्रत्यक्ष प्रोजेक्ट्स हवे असतात. केस स्टडी, इंटर्नशिप, लाईव्ह सिम्युलेशन आणि इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स आवश्यक आहेत.● टेक्नॉलॉजीशी जोडलेला अभ्यासक्रम: एमबीए कोर्समध्ये डेटा अॅनालिटिक्स डॅशबोर्ड, ऑटोमेशन टूल्स, AI अॅप्लिकेशन्स, Power BI, Tableau आणि बेसिक Python यांचा समावेश असावा..● आयुष्यभर शिकण्याची मानसिकता: बिझनेस स्कूल्सनी विद्यार्थ्यांमध्ये सतत नवीन कौशल्य शिकण्याची सवय विकसित करावी.पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट (PIBM) मध्ये अनुभवाधारित शिक्षण आणि टेक्नॉलॉजी-आधारित बिझनेस ट्रेनिंगवर विशेष भर दिला जातो.एमबीए पदवीधरांसमोरील मुख्य आव्हाने● भूमिकेतील बदल : व्यवस्थापकांना एकाच वेळी अनेक कामे करावी लागतात.● टेक्नॉलॉजी शिकण्याचे आव्हान: नॉन-टेक पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना अॅनालिटिक्स टूल्स आणि CRM शिकताना अडचण येऊ शकते.● कौशल्यांना जास्त महत्त्व: नियोक्ते फक्त डिग्रीपेक्षा कौशल्यांवर भर देतात..एमबीए पदवीधरांनी कशी तयारी करावी● टेक्निकल कौशल्य: बेसिक अॅनालिटिक्स, ऑटोमेशन टूल्स आणि AI प्लॅटफॉर्म शिकणे.● मानवी आणि नेतृत्व कौशल्य: कम्युनिकेशन, सहानुभूती, टीमवर्क आणि नेगोशिएशन.● बिझनेस आणि स्ट्रॅटेजिक विचार: बिझनेस समस्यांचे समाधान कसे करायचे हे शिकणे.PIBM मध्ये विद्यार्थ्यांना CFO, CMO, CXO सारख्या इंडस्ट्री लीडर्सकडून ट्रेनिंग दिले जाते..भविष्यातील दिशाभविष्यात जे लोक जलद बदल स्वीकारतील तेच यशस्वी होतील. टेक्नॉलॉजी समजणारे, डेटा अॅनालिसिस करू शकणारे आणि बिझनेस वाढवू शकणारे एमबीए प्रोफेशनल्स भविष्यात जास्त मागणीमध्ये असतील. अशी कौशल्ये असलेले एमबीए पदवीधर भारताच्या पुढील डिजिटल आणि बिझनेस ट्रान्सफॉर्मेशनचे नेतृत्व करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 