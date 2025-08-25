एज्युकेशन जॉब्स

GATE 2026 Registration Date: GATE 2026 परीक्षेची नोंदणी प्रक्रिया पुढे ढकलली; आता 28 ऑगस्टपासून अर्ज सुरु

GATE Eligibility Criteria: इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) गुवाहाटीने GATE 2026 परीक्षेची नोंदणी प्रक्रिया २५ ऑगस्टपासून सुरू होणार होती, पण आता ती २८ ऑगस्टपासून ऑनलाईन अर्ज सुरू होणार आहे.
GATE Eligibility Criteria
GATE Eligibility CriteriaEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. GATE 2026 परीक्षेची नोंदणी प्रक्रिया आता २८ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू होणार असून अंतिम तारीख २६ सप्टेंबर आहे.

  2. पात्र उमेदवारांनी IIT गुवाहाटीच्या अधिकृत वेबसाइटवरून ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे.

  3. परीक्षा ७, ८, १४ आणि १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार असून निकाल १९ मार्च २०२६ रोजी जाहीर होणार आहे.

Loading content, please wait...
exam
IIT Kanpur
IIT
Examination centers
exam data delay

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com