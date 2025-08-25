GATE 2026 Registration Date: GATE 2026 परीक्षेची नोंदणी प्रक्रिया पुढे ढकलली; आता 28 ऑगस्टपासून अर्ज सुरु

थोडक्यात:GATE 2026 परीक्षेची नोंदणी प्रक्रिया आता २८ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू होणार असून अंतिम तारीख २६ सप्टेंबर आहे.पात्र उमेदवारांनी IIT गुवाहाटीच्या अधिकृत वेबसाइटवरून ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे.परीक्षा ७, ८, १४ आणि १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार असून निकाल १९ मार्च २०२६ रोजी जाहीर होणार आहे..GATE 2026 Registration Delayed: इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) गुवाहाटीने GATE 2026 परीक्षेच्या नोंदणीसंदर्भात महत्त्वाची माहिती जाहीर केली आहे. याआधी 25 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू होणारी नोंदणी प्रक्रिया आता 28 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू होणार आहे..इच्छुक उमेदवार 28 ऑगस्टपासून IIT गुवाहाटीच्या अधिकृत वेबसाइटवर भेट देऊन ऑनलाईन अर्ज करू शकतील. नोंदणीची अंतिम मुदत 26 सप्टेंबर 2025 आहे, तर लेट फीसह अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 ऑक्टोबर 2025 निश्चित करण्यात आली आहे..Mercury Transit 2025: बुध ग्रहाचा मघा नक्षत्रात गोचर; जाणून घ्या कोणत्या राशींना होईल धनलाभ!.नोंदणीसाठी महत्त्वाच्या तारखानोंदणी प्रक्रिया सुरू होण्याची तारीख: 28 ऑगस्ट 2025अंतिम तारीख (लेट फीशिवाय): 26 सप्टेंबर 2025लेट फी सह अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: 9 ऑक्टोबर 2025परीक्षा दिनांक: 7, 8, 14 व 15 फेब्रुवारी 2026निकाल जाहीर होण्याची तारीख: 19 मार्च 2026.पात्रताGATE 2026 परीक्षेसाठी अर्ज करणारे विद्यार्थी खालील पात्रतेसाठी पात्र असावेत: इंजिनीअरिंग, तंत्रज्ञान, आर्किटेक्चर, विज्ञान, वाणिज्य, कला किंवा मानवविद्या या क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त पदवी किंवा अशा पदवी अभ्यासक्रमाचा तिसऱ्या वर्षात किंवा त्याहून पुढील वर्षात अध्ययन करणारे विद्यार्थी.अर्ज फीसामान्य व इतर - 1200 ( लेट फी- 2500)SC / ST / PwD - 1000 ( लेट फी- 1500)अर्ज केवळ शुल्क भरण्यानंतरच वैध मानला जाईल. शुल्क न भरल्यास अर्ज रद्द केला जाऊ शकतो..Ganesh Chaturthi 2025: प्राणप्रतिष्ठेवेळी अर्पण करावयाचे १६ उपचार कोणते? जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र काय सांगतात.अर्ज कसा करायचा?उमेदवारांनी https://gate2026.iitg.ac.in या IIT गुवाहाटीच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज भरावा. अर्ज प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे, पासपोर्ट साइज फोटो, स्वाक्षरी आणि इतर तपशील संबंधित वेबसाइटवर उपलब्ध असतील.परीक्षा कशी आहे?GATE परीक्षा सामान्यतः गणित, अभियांत्रिकी विषय आणि जनरल अॅप्टीट्यूड अशा विभागांवर आधारित असते. ही परीक्षा देशातील विविध IITs, NITs तसेच इतर नामांकित संस्थांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी पात्रता प्रदान करते..FAQs1. GATE 2026 परीक्षेची नोंदणी कधी सुरू होणार आहे? (When will the GATE 2026 registration begin?)GATE 2026 परीक्षेची नोंदणी २८ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू होणार आहे.2. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख काय आहे? (What is the last date to apply for GATE 2026?)लेट फीशिवाय अंतिम तारीख २६ सप्टेंबर २०२५ आहे, आणि लेट फी सह ९ ऑक्टोबर २०२५ ही अंतिम तारीख आहे.3. GATE 2026 साठी पात्रता काय आहे? (What is the eligibility for GATE 2026?)इंजिनीअरिंग, तंत्रज्ञान, आर्किटेक्चर, विज्ञान, वाणिज्य, कला किंवा मानवविद्येतील पदवी अभ्यासक्रमाचा ३रा वर्ष किंवा त्याहून पुढील वर्षात असलेले विद्यार्थी पात्र आहेत.4. GATE 2026 परीक्षा कधी होणार आहे? (When is the GATE 2026 exam scheduled?)ही परीक्षा ७, ८, १४ आणि १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.