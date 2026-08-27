GATE 2027 Registration: आजपासून नोंदणी सुरू; जाणून घ्या अर्ज करण्याची प्रक्रिया, महत्त्वाच्या तारखा आणि परिक्षेची फी

GATE 2027 APPLICATION FEE AND REGISTRATION DETAILS: इंजिनिअरिंगमध्ये पुढील शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) 2027 ची नोंदणी आज, 27 ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. ME, MTech आणि PhD सारख्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी गेट परीक्षा महत्त्वाची मानली जाते.यावर्षीच्या परिक्षेसाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना समजेल अशा पद्धतीने पुढे संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती आणि महत्त्वाच्या तारखा दिल्या आहेत..Gate 2027 परिक्षेची अर्ज प्रक्रियाGATE 2027 साठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना GOAPS (GATE Online Application Processing System) या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करावी लागेल. नोंदणी करताना मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडी आवश्यक आहे. अर्जातील माहिती भरताना ती अधिकृत कागदपत्रांवरील माहितीनुसारच भरावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे..अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील?GATE 2027 चा अर्ज भरताना उमेदवारांकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.पासपोर्ट, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी वैध फोटो ओळखपत्रपासपोर्ट साइज फोटोस्कॅन केलेली स्वाक्षरीपदवी प्रमाणपत्र, प्रोव्हिजनल प्रमाणपत्र किंवा अंतिम वर्ष/सेमिस्टरची मार्कशीटलागू असल्यास जात प्रमाणपत्रलागू असल्यास अधिवास किंवा रहिवासी प्रमाणपत्रलागू असल्यास दिव्यांगत्व (PwD) प्रमाणपत्रफोटो, स्वाक्षरी आणि इतर कागदपत्रे अपलोड करताना अधिकृत अर्ज मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दिलेल्या आकार आणि स्वरूपाचे नियम तपासणे महत्त्वाचे आहे..महत्त्वाच्या तारखाGATE 2027 नोंदणी सुरू : 27 ऑगस्टविलंब शुल्काशिवाय अर्जाची शेवटची तारीख : 27 सप्टेंबरविलंब शुल्कासह अर्जाची शेवटची तारीख : 5 ऑक्टोबरअर्जात दुरुस्ती करण्याची मुदत : 14 ते 21 ऑक्टोबरGATE 2027 परीक्षा : 6, 7, 13, 14, 20 आणि 21 फेब्रुवारी.अर्ज शुल्कनियमित अर्जाचा कालावधीमहिला, SC, ST, PwD उमेदवार- 1,000 रु. प्रति पेपरइतर उमेदवार - 2,000 रु. प्रति पेपरविलंब शुल्क कालावधी अतिरिक्त 500 रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.