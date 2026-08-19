एज्युकेशन जॉब्स

विशेष : जेनस्पार्क

जेनस्पार्कचा ‘सुपर एजंट’ एआयला केवळ उत्तर देण्यापलीकडे नेऊन संशोधन, विश्लेषण, लेखन, सादरीकरण आणि दस्तऐवज तयार करण्यापर्यंत संपूर्ण कार्यप्रवाह स्वतः हाताळण्याचा प्रयत्न करतो
Genspark’s ‘Super Agent’ is designed to handle multiple tasks, from research and analysis to creating presentations and documents, within a unified AI workspace.

Genspark’s ‘Super Agent’ is designed to handle multiple tasks, from research and analysis to creating presentations and documents, within a unified AI workspace.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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प्रणव मंत्री, एआय’ ट्रेनर

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