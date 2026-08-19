विशेष : जेनस्पार्क

प्रणव मंत्री, एआय’ ट्रेनरसमजा, तुम्हाला एखाद्या विषयावर सविस्तर माहिती हवी आहे. सुरुवातीला गुगलवर शोध घ्यायचा. मग वेगवेगळ्या संकेतस्थळांवरील माहिती वाचायची..महत्त्वाचे मुद्दे वेगळे काढायचे. त्यावर एक अहवाल तयार करायचा. अहवालातून सादरीकरण तयार करायचे. काही आकडे असतील तर त्यांचे तक्त्यांच्या स्वरूपात विश्लेषण करायचे. आणि शेवटी संपूर्ण माहिती व्यवस्थित मांडून ती एखाद्या सहकाऱ्याला, ग्राहकाला किंवा व्यवस्थापनाला पाठवायची. या सगळ्या प्रक्रियेत माहिती शोधण्यापेक्षा ती योग्य प्रकारे एकत्र करणे, विश्लेषण करणे आणि अंतिम स्वरूपात तयार करणे यासाठी अधिक वेळ जातो. आता कल्पना करा की तुम्ही एआयला फक्त एवढेच सांगितले, ‘‘या विषयावर संशोधन करा, महत्त्वाची माहिती शोधा, तिचे विश्लेषण करा आणि मला व्यवस्थित सादरीकरण तयार करून द्या.’’आणि एआय फक्त उत्तर न देता त्या कामाची पुढची पावले स्वतः ठरवू लागला तर? याच कल्पनेभोवती उभे राहणारे एक वेगळे एआय साधन म्हणजे जेनस्पार्क..जेनस्पार्क नेमके वेगळे काय करते?चॅटजीपीटीकडे प्रश्न विचारतो आणि उत्तर मिळवतो. जेनस्पार्कचा भर मात्र केवळ उत्तर देण्यापेक्षा कामाचा अंतिम परिणाम तयार करण्यावर आहे. जेनस्पार्कमधील सुपर एजंट तुम्ही दिलेल्या उद्देशानुसार कामाचे वेगवेगळे टप्पे हाताळण्याचा प्रयत्न करतो. माहितीचे संशोधन, लेखन, माहितीचे विश्लेषण, सादरीकरण, दस्तऐवज, तक्ते, रचना आणि इतर अनेक कामे. जेनस्पार्कच्या माहितीनुसार, सुपर एजंट विविध एआय नमुने आणि साधने एकत्र वापरून एखादे गुंतागुंतीचे काम पूर्ण करण्यासाठी विचार करतो, नियोजन करतो आणि आवश्यक ती कृती करतो..आपण ‘एआय’ वापरताना वेगवेगळ्या साधनांमध्ये सतत बदल करत असतात. एका साधनामध्ये संशोधन, दुसऱ्यामध्ये सादरीकरण, तिसऱ्यामध्ये चित्रनिर्मिती, चौथ्यामध्ये तक्त्यांचे विश्लेषण, आणि पाचव्या साधनामध्ये दस्तऐवज तयार करणे. जेनस्पार्कचा विचार याच्या उलट आहे, ‘एकाच कार्यक्षेत्रात शक्य तितकी कामे करा.’ जेनस्पार्कच्या सध्याच्या माहितीनुसार, त्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अनेक आघाडीची एआय प्रारूपे आणि विविध प्रकारची साधने एकत्र उपलब्ध आहेत. त्यामुळे प्रत्येक कामासाठी कोणते प्रारूप किंवा साधन वापरायचे, हे वापरकर्त्याला नेहमी स्वतः ठरवावे लागेलच असे नाही. याचा फायदा विशेषतः अशा व्यक्तींना होऊ शकतो ज्यांचे काम एका प्रकारच्या अंतिम परिणामापुरते मर्यादित नसते..सुपर एजंट म्हणजे काय?जेनस्पार्कमधील सुपर एजंट हा साध्या संभाषण करणाऱ्या एआयपेक्षा पुढची संकल्पना आहे. तुम्ही त्याला एखादे काम देता आणि त्या कामासाठी आवश्यक असलेली विविध साधने वापरण्याचा तो प्रयत्न करतो..विद्यार्थ्यांसाठी काय उपयोग? मोठ्या विषयावर प्रकल्प करणे. संशोधन, माहितीचे वर्गीकरण, नोंदी, दस्तऐवज, आणि सादरीकरण अशी संपूर्ण प्रक्रिया एका कार्यप्रवाहामध्ये हाताळता येऊ शकते..व्यावसायिकांसाठी?सल्लागार, शिक्षक, संशोधक, उद्योजक, विपणन क्षेत्रातील व्यावसायिक, आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांना रोजच्या कामामध्ये संशोधन, दस्तऐवज, सादरीकरण, माहितीचे विश्लेषण आणि सामग्री निर्मिती अशा कामात मदत होते. जेनस्पार्कच्या नव्या कार्यक्षेत्रामध्ये जेनमेल ही सुविधाही समाविष्ट करण्यात आली आहे. ई-मेलमधील महत्त्वाच्या बाबी ओळखणे, उत्तरांचे मसुदे तयार करणे आणि दिवसातील महत्त्वाच्या ई-मेलसाठी संक्षिप्त माहिती देणे यांसारख्या कामांमध्ये एआयचा वापर करण्याची कल्पना यात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.