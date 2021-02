नवीन जॉब शोधताय ! "या' टॉप वेबसाईटवरती शोधा तुमच्यासाठी सुटेबल नोकरी 

सोलापूर : बेरोजगारी हा भारतातील खूप मोठी समस्या बनलेली आहे. लाखो बेरोजगार दरवर्षी विविध व्यवसाय आणि नोकरीसाठी भारतीय नोकऱ्यांच्या बाजारात अर्ज करतात. अनेक बेरोजगार योग्य नोकरीच्या शोधात आपल्या चपला झिजवत आहेत. मात्र आवश्‍यक त्या माहिती व मार्गदर्शनाअभावी त्यांच्या पदरी निराशाच पडत आहे. मात्र भारतात कार्यरत असणाऱ्या टॉप जॉब पोर्टल / वेबसाइट्‌स त्यांना खूप मदत करतात. याबाबत अनभिज्ञ असाल तर हा लेख जरूर वाचा... आजकाल कोरोना विषाणूमुळे भारतासह संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत देश आणि जगातील लोकांच्या व्यवसाय आणि रोजीरोटीवर विपरीत प्रभाव पडत आहे. आपल्या देशाबद्दल चर्चा केली तर दरवर्षी सुमारे 10 लाख लोकांची नवीन कार्यशक्ती सध्या उपलब्ध व्यवसाय व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमध्ये सामील होते. म्हणूनच उच्च पात्रता, उत्तम कौशल्य असूनही भारतातील बहुतेक नोकरी शोधणाऱ्या आणि व्यावसायिकांसाठी योग्य रोजगार शोधणे हे एक मोठे आव्हान आहे. काही दशकांपूर्वी परिस्थिती अशी होती की, भारतात सामान्यतः विविध खासगी आणि सरकारी कर्मचारी देशाच्या बड्या वर्तमानपत्रांमध्ये व मासिकांमध्ये नोकरीच्या रिक्त जागांच्या जाहिराती वाचत असत. प्रत्येक आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या रोजगार बातम्यांमध्ये जवळपास सर्व प्रमुख सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील रिक्त जागांच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जात. असे असले तरी, इंटरनेटच्या या युगात आता नोकरी शोधण्यामध्ये बरेच बदल झाले आहेत आणि आजकाल विविध जॉब वेबसाइट्‌स / पोर्टल हायरिंग इन्फॉर्मेशन आणि जॉब सर्चचे काम खूप चांगल्या करत आहेत. या लेखात भारतीय नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी टॉप जॉब पोर्टलच्या यादीसह महत्त्वपूर्ण माहिती सादर करीत आहोत. नोकरी वेबसाइट / पोर्टलचा परिचय

नोकरी वेबसाइट / पोर्टल किंवा करिअर पोर्टल हे ऑनलाइन जॉब बोर्ड किंवा रोजगार वेबसाइटचे आधुनिक नाव आहे, जे उमेदवारांना त्यांच्या पात्रता, कौशल्य संच आणि प्रतिभेनुसार ऑनलाइन नोकरी शोधण्यास मदत करते. त्याचप्रमाणे जॉब पोर्टल नियोक्‍त्यांना नोकरीच्या रिक्त जागांसाठी योग्य उमेदवार शोधण्यात मदत करते. नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी ही सर्वोच्च वेबसाइट / पोर्टल असे आहेत... नोकरी डॉट कॉम

विविध कंपन्या व उमेदवारांना नोकरीसंदर्भात एक समान व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारी ही भारतातील सर्वोच्च जॉब बोर्डपैकी एक आहे. या जॉब साइटचा नोंदणीकृत वापरकर्ता म्हणून आपल्याला आपल्या कौशल्य आणि कामाच्या अनुभवावर आधारित नोकरीच्या अनेक संधी मिळतात. आपल्याला नियमितपणे नवनवीन नोकरी अद्यतने प्रदान केल्या जातात. या पोर्टलवर आपला रिझ्युम सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला संबंधित क्षेत्रातील नोकऱ्यांसंबंधी माहिती मिळवू शकता. हे पोर्टल रिझ्युम राइटिंगसारख्या सेवा देखील देते. नोकरी डॉट कॉमकडे 60 टक्‍क्‍यांहून अधिक बाजाराचा वाटा आहे. जवळपास 46 मिलियन नोकरी शोधणारे आणि 60 हजाराहून अधिक कॉर्पोरेट कंपन्या, सल्लागार आणि कंपन्या नियुक्त या जॉब पोर्टलचा वापर करत आहेत. नोकरी शोधणाऱ्यांना या पोर्टलवर नाव नोंदविण्यासाठी कोणतीही फी भरण्याची गरज नाही. शाईन डॉट कॉम

शाईन डॉट कॉमने आपल्या देशातही एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. हे जॉब पोर्टल हिंदुस्तान टाईम्स ग्रुपने सुरू केले आहे. या जॉब वेबसाइटमध्ये जॉब प्रदात्यांचे एक मोठे नेटवर्क विविध रोजगार ऑफर करते. या जॉब पोर्टलमध्ये आपला रिझ्युम अपलोड केल्यानंतर आपल्याला संबंधित कार्यक्षेत्रात नोकरीच्या बऱ्याच संधी मिळू शकतात. या जॉब बोर्डामध्ये 2.5 कोटीहूनही अधिक उमेदवार नोंदणीकृत आहेत आणि 3 लाखाहून अधिक रिक्त जागांपैकी उमेदवार त्यांच्या आवडीनुसार आणि संबंधित क्षेत्रानुसार नोकरीसाठी अर्ज करू शकतात. शाईन डॉट कॉम आपल्या पेड सदस्यांना रिझ्युम तयार करण्यासारखे एचआर सोल्यूशन्स देखील प्रदान करते. या पोर्टलमध्ये आधुनिक टू-वे जॉब जुळवणारे तंत्रज्ञान वापरले जाते. मॉन्स्टरइंडिया डॉट कॉम

या जॉब पोर्टलमध्ये नोकरी देणाऱ्यांचे एक अतिशय विस्तृत नेटवर्क असून त्यांच्या नोकरीसाठी विविध क्षेत्रात ऑफर देते. हे भारतासह जगातील एक प्रमुख जॉब पोर्टल आहे आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय जॉब पोस्टिंग्स देते. ही नोकरी वेबसाइट लहान आणि मध्यम स्तराच्या कंपन्यांसाठी देखील एक चांगले व्यासपीठ आहे. नोव्हेंबर 2017 पासून मॉन्स्टरइंडिया डॉट कॉमने विविध विद्यार्थी, महाविद्यालये आणि रिक्रूटर्स यांच्यात इंटरफेस म्हणून कार्य करण्यास सुरवात केली आहे. मॉन्स्टर ऍनालिटिक्‍स विविध कंपन्या आणि वापरकर्त्यांना नवीन बाजारातील ट्रेंड समजवण्यास मदत करते. हे जॉब पोर्टल आपल्या वापरकर्त्यांना नोकरीचे स्थान, कार्यक्षेत्र इत्यादींच्या बाबतीत नॅरो फिल्टरिंग टेक्‍निक्‍सच्या माध्यमातून बरीच सुविधा आणि करिअर व्यवस्थापनाची साधने उपलब्ध करून देते. इंडीड.को.इन

हे जगातील सर्वात मोठे जॉब सर्च इंजिन आहे आणि 60 देशांमधील सुमारे 200 मिलियन वापरकर्ते नियमितपणे या जॉब पोर्टलला भेट देतात. हे जॉब पोर्टल त्याच्या व्यासपीठावर बऱ्याच वेबसाइट्‌स, जॉब बोर्ड, फर्म आणि कंपन्यांशी संबंधित जॉब लिस्टिंग पेजेस एकत्र आणते. 28 भाषांमध्ये माहिती देते. या जॉब पोर्टलमध्ये आपण आपल्या कामाच्या अनुभवानुसार, पगाराच्या अंदाजानुसार आणि स्थानानुसार नोकऱ्या शोधू शकता. हे पोर्टल आपल्या वापरकर्त्यांना रिझ्युम रायटिंग सेवाही देते. टाइम्सजॉब डॉट कॉम

हे टाइम्स ग्रुपचे इंडिया बेस्ड जॉब पोर्टल आहे, ज्याने 2004 पासून भारतात तसेच मध्य-पूर्वेमध्ये आपले काम सुरू केले आहे. त्यात 25 मिलियनहून अधिक नोंदणीकृत नोकरी शोधणारे आहेत आणि एका महिन्यात 60 मिलियन पेज व्ह्यूज नोंदविले जातात. येथे विविध सरकारी नोकऱ्या, आयटी अँड टेक्‍नॉलॉजी, रिटेल, बीपीओ, ऍडव्हर्टायझिंग, मीडिया फिल्ड्‌ससह नोकऱ्यांची माहिती दिले जाते. भारतातील इतर काही प्रमुख जॉब पोर्टलची यादी जॉबरैपीडो.कॉम

नोकरीहब.कॉम

फ्रेशर्सवर्ल्ड.कॉम

लिंकडीन

दिइंडियाजॉब्स.कॉम

प्लेसमेंटइंडिया.कॉम

फ्रीजॉबअलर्टस.कॉम

ग्लासडोर.को.कॉम

