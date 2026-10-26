Google Hiring Tips: गुगलमध्ये नोकरी मिळवायचीये? कंपनीच्या रिक्रूटरनेच सांगितल्या ५ महत्त्वाच्या टिप्स; रिझ्युमेपासून इंटरव्ह्यूपर्यंत सगळं जाणून घ्या !

GOOGLE HIRING PROCESS AND SELECTION TIPS: टेक क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा असलेल्या अनेक तरुणांचं गुगलमध्ये नोकरी करण्याचं स्वप्न असतं. मात्र, चांगली पदवी आणि कौशल्यं असूनही गुगलमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी नेमकी तयारी कशी करावी, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. अशा वेळी गुगलमधील सीनियर टेक्निकल रिक्रूटर बेन मीड यांनी नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना काही महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या आहेत. रिझ्युमे तयार करण्यापासून ते मुलाखतीची तयारी करण्यापर्यंत कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात, हे त्यांनी सांगितलं आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया गुगलमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी कोणती तयारी करावी.गुगलमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी काय करावं?१. AI टूल्सचा योग्य वापर करानोकरीसाठी अर्ज करताना रिझ्युमे प्रभावी असणं महत्त्वाचं आहे. त्यामध्ये तुमचा कामाचा अनुभव, प्रोजेक्ट्स आणि कौशल्यांची माहिती असावी. तुम्ही गुगलच्या Gemini AI टूलची मदत घेऊन संबंधित पदाच्या गरजेनुसार रिझ्युमेमध्ये बदल करू शकता. मात्र, त्यामध्ये खरी आणि अचूक माहितीच द्या..२. प्रत्येक पदासाठी अर्ज करू नकागुगलमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी अनेक पदांवर अर्ज करण्यापेक्षा आपल्या अनुभवाला आणि कौशल्यांना योग्य असलेल्या दोन ते तीन पदांवर लक्ष केंद्रित करा. त्यामुळे प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र तयारी करता येईल आणि तुमची पात्रता प्रभावीपणे मांडता येईल..३. मुलाखतीसाठी STAR पद्धत वापरामुलाखतीमध्ये तुमचा अनुभव सांगताना STAR पद्धतीचा वापर करा.S – Situation: तुमच्यासमोर कोणती परिस्थिती किंवा समस्या होती?T – Task: तुमची जबाबदारी काय होती?A – Action: समस्या सोडवण्यासाठी तुम्ही काय केलं?R – Result: तुमच्या प्रयत्नांचा काय परिणाम झाला?या पद्धतीमुळे तुमचा अनुभव आणि काम करण्याची पद्धत स्पष्टपणे मांडता येते..४. प्रश्न सोडवण्याची पद्धत समजावून सांगामुलाखतीमध्ये फक्त योग्य उत्तर देणं पुरेसं नसतं. तुम्ही त्या उत्तरापर्यंत कसे पोहोचलात, हे सांगणंही महत्त्वाचं आहे. प्रश्न नीट समजून घ्या, गरज असल्यास मुलाखत घेणाऱ्याला प्रश्न विचारा आणि तुमचा विचार टप्प्याटप्प्याने स्पष्ट करा..५. टीमवर्क आणि निर्णयक्षमता दाखवाटीमसोबत काम करताना तुम्ही एखादी समस्या कशी सोडवली किंवा योग्य निर्णय घेऊन प्रोजेक्टमध्ये कसं योगदान दिलं, याची उदाहरणं मुलाखतीत सांगा. यामुळे तुमची जबाबदारी पार पाडण्याची क्षमता आणि सहकाऱ्यांसोबत काम करण्याची पद्धत समोर येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.