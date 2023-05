By

मुंबई : डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडने बंपर पदासाठी भरती काढली आहे. त्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. ज्या उमेदवारांना या पदांसाठी अर्ज करण्याची क्षमता आणि इच्छा आहे ते अंतिम तारखेपूर्वी विहित नमुन्यात अर्ज करू शकतात.

या पदांसाठी अर्ज फक्त ऑनलाइन करता येतो. यासाठी, तुम्हाला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल, ज्याचा पत्ता आहे – dfccil.com.

इतर कोणत्याही माध्यमातून केलेला अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. DFCCIL च्या या भरती प्रक्रियेद्वारे कार्यकारी पदाच्या एकूण ५३५ जागा भरल्या जातील. (government job for 10th 12th pass out job for diploma holders)

शेवटची तारीख काय आहे

DFCCIL च्या या पदांसाठी अर्ज २० मे पासून सुरू झाले आहेत आणि त्यांच्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १९ जून 2023 आहे. कनिष्ठ कार्यकारी आणि कार्यकारी पदासाठी हे अर्ज मागविण्यात आले आहेत. १९ जून ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे आणि त्यानंतर २६ जून ते ३० जून २०२३ दरम्यान फॉर्म संपादित करता येतील.

रिक्त जागा तपशील

या भरती मोहिमेद्वारे एकूण ५३५ पदे भरण्यात येणार आहेत. यापैकी ३५४ पदे कनिष्ठ अभियंता आणि १८१ पदे कार्यकारी पदासाठी आहेत. १०वी, १२वी, डिप्लोमा, ग्रॅज्युएशन इत्यादी उत्तीर्ण झालेले उमेदवार यासाठी अर्ज करू शकतात. पदानुसार वयोमर्यादाही बदलते.

निवड कशी होईल

या पदांसाठी उमेदवारांची निवड परीक्षेद्वारे केली जाईल. CBT फेज I ची परीक्षा ऑगस्ट महिन्यात घेतली जाईल. तर CBT 2 चे आयोजन डिसेंबर २०२३ मध्ये केले जाईल. निवडीसाठी अनेक टप्प्यांची परीक्षा असेल. लेखी परीक्षा, संगणक आधारित परीक्षा, कागदपत्र पडताळणी आणि वैद्यकीय परीक्षा.

अर्जाची फी किती आहे

या पदांसाठी अर्ज शुल्क पोस्टानुसार आहे. ज्युनियर मॅनेजर पदासाठी फी रु. १००० आहे. कार्यकारी पदासाठी ९०० रुपये, कनिष्ठ कार्यकारी पदासाठी ७०० रुपये आणि SC, ST, PWD आणि माजी सैनिकांसाठी कोणतेही शुल्क नाही.

निवड झाल्यावर पदानुसार वेतन मिळते. कार्यकारी पदासाठी, ते रु. ३० हजार ते रु. १ लाख २० हजारपर्यंत आहे. ज्युनियर एक्झिक्युटिव्ह पदासाठी पगार २५ हजार ते ६८ हजार रुपयांपर्यंत असतो.