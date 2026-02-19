Sarkari Naukri 2026: सरकारी नोकरीची संधी! तीन नामांकित संस्थांकडून मोठी भरती जाहीर; अर्जाची संपूर्ण माहिती येथे वाचा

Government Job Recruitment 2026: दहावी, बारावी किंवा पदवीधर उमेदवारांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. देशातील विविध नामांकित संस्थांनी फेब्रुवारी महिन्यात विविध पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे..यात नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेडमध्ये २७० पदे, बँक ऑफ बरोडामध्ये १६६ पदे आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनमध्ये इंजिनिअर पदांसाठी २३५ रिक्त जागांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. चला तर जाणून घेऊयात या भरतीबाबत अधिक सविस्तर माहिती.Shivaji Maharaj Jayanti 2026: ‘या’ किल्ल्यावर आजही दिसतात शिवाजी महाराजांच्या पावलांचे ठसे; वाचा संपूर्ण इतिहास.नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेडनॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (Northern Coalfields Limited: NCL) ने असिस्टंट फोरमन (ट्रेनी)ग्रेड-सी पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. या भरतीमध्ये फिटर, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि E&T अशा विविध तांत्रिक शाखांतील पदांचा समावेश आहे. एकूण २७० पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया ११ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरु झाली असून ५ मार्च २०२६ शेवटची तारीख आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइट www.nclcil.in वर जाऊन अर्ज करावा.शैक्षणिक पात्रताया पदासाठी किमान दहावी पास आणि संबंधित शाखेत ३ वर्षाचा डिप्लोमा असणे आवश्यक आहे.वयोमर्यादाउमेदवारांचे वय १८ ते ३० वर्षाच्या दरम्यान असावे.निवड प्रक्रियासंगणक आधारित परीक्षेद्वारे होणार असून त्यानंतर कागदपत्र पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी केली जाईल.परीक्षेचा कालावधी 90 मिनिटांचा असेल आणि एकूण 100 गुणांची परीक्षा घेतली जाईल.निवड झालेल्या उमेदवारांना सुमारे 47,330 इतके मासिक वेतन मिळेल..बँक ऑफ बडोदाबँक ऑफ बडोदाने सीनियर मॅनेजर आणि मॅनेजर (क्रेडिट अॅनालिस्ट, MSME रिलेशनशिप) पदांसाठी 166 रिक्त जागांची भरती जाहीर केली आहे. ही भरती बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी मोठी संधी आहे. या भरतीसाठी ६ फेब्रुवारीपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून अर्जाची शेवटची तारीख ही २६ फेब्रुवारी आहे . तरी पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइट bankofbaroda.in वर जाणून अर्ज करावा.शैक्षणिक पात्रतापदवी, MBA/PGDM किंवा CA/CFA/CMA यांसारखी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे.विविध पदांनुसार वयोमर्यादा वेगवेगळी ठेवण्यात आली आहे.निवड प्रक्रियालेखी परीक्षा, सायकोमेट्रिक टेस्ट आणि मुलाखतीद्वारे पार पडेल.वेतनया पदांसाठी वेतनमान आकर्षक असून मॅनेजर पदासाठी अंदाजे 64,820 ते 93,960 आणि सीनियर मॅनेजर पदासाठी 85,920 ते 1,05,280 पर्यंत मासिक वेतन दिले जाईल..JEE Main 2026 Exam Result: जेईई मेन निकाल जाहीर; 96.26% विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, 12 विद्यार्थ्यांनी मिळवले 100 पर्सेंटाइल.मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनMumbai Metro Rail Corporation मध्ये इंजिनिअर पदांसाठी मर्यादित जागांची भरती जाहीर करण्यात आली आहे. अभियांत्रिकी क्षेत्रातील पात्र उमेदवारांसाठी ही उत्तम संधी मानली जात आहे. संबंधित शाखेतील अभियांत्रिकी पदवी असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात. या भरतीची अर्ज प्रक्रिया २९ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झाली असून २७ फेब्रुवारी २०२६ शेवटची तारीख आहे.अर्ज प्रक्रियाइच्छुक उमेदवारांनी MMRCL च्या अधिकृत संकेतस्थळा recruitment.mmrcl.com वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज नोंदणी करावी. नोंदणी करताना योग्य ई-मेल आयडी व मोबाईल नंबर आवश्यक आहे. अर्ज भरल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. त्यानंतर अर्जाची छापील प्रत व संबंधित कागदपत्रे खालील दिलेल्या पत्त्यावर पाठविणे आवश्यक आहे.वरिष्ठ उपमहाव्यवस्थापक (HR)मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड- लाईन 3ट्रान्झिट ऑफिस, ई-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.