Sarkari Naukri 2025: नोकरी हवी आहे? आत्ताच अर्ज करा, या आठवड्यात संपत आहेत 7 मोठ्या भरत्यांच्या अंतिम तारखा!

थोडक्यात:सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात 7 मोठ्या सरकारी भरत्यांच्या अर्ज भरायची अंतिम तारीख आहे.भरतीमध्ये पोलीस, भारतीय सेना, गुप्तचर विभाग, LIC, BEML, RCFL अशा विविध क्षेत्रातील संधी उपलब्ध आहेत.इच्छुक उमेदवारांनी वेळ न गमावता लवकर अर्ज करावा कारण अंतिम तारीख जवळ आली आहे..Sarkari Naukri Last Date This Week: सरकारी नोकरी मिळवण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही आठवडा खूप महत्त्वाचा आहे. कारण सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात विविध खात्यांमध्ये सुरू असलेल्या 7 मोठ्या सरकारी भरत्यांचे अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख जवळ आली आहे. जर तुम्ही अजूनही अर्ज केला नसेल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे..या भरत्या पोलीस विभाग, लष्कर, गुप्तचर संस्था, शिक्षण विभाग, विमा कंपनी आणि सरकारी उद्योग यांमध्ये आहेत. खाली आम्ही त्या सर्व भरत्यांची माहिती, अंतिम तारीख आणि थोडक्यात पात्रता दिली आहे..पोलीस भरती 2025उत्तर प्रदेश पोलीस विभागात सब-इन्स्पेक्टर (SI) पदांसाठी एकूण 4543 जागांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 11 सप्टेंबर 2025 आहे, त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी लवकर अर्ज करावा. ही भरती कोणत्याही शाखेतील पदवीधर उमेदवारांसाठी खुली आहे. जर तुमच्याकडे अंतिम पदवी मिळालेली नसेल तरीही, पदवीच्या मार्कशीटच्या आधारे तुम्ही अर्ज करू शकता.भारतीय सेना भरती 2025भारतीय सेनेत NCC उमेदवारांसाठी विशेष भरती सुरू आहे NCC 123rd Special Entry Scheme अंतर्गत. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे 11 सप्टेंबर 2025. पुरुष आणि महिला दोघेही या संधीसाठी पात्र आहेत. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवारांनी NCC प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.गुप्तचर विभाग भरती 2025भारताच्या गुप्तचर विभागात (Intelligence Bureau - IB) ज्युनिअर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण रिक्त पदसंख्या 394 आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 सप्टेंबर 2025 आहे. अर्ज अधिकृत वेबसाईट www.ncs.gov.in, www.mha.gov.in वर करता येतील.UP प्रवक्ते भरती 2025उत्तर प्रदेशातील शासकीय इंटर कॉलेजसाठी 1500 पेक्षा जास्त प्रवक्ते (Lecturer) पदांची भरती होणार आहे. ही भरती उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (UPPSC) मार्फत होणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 सप्टेंबर 2025 आहे.शिक्षण व पात्रता तपासून लवकर अर्ज करा.LIC भरती 2025LIC मध्ये 800 हून अधिक ऑफिसर (AE आणि AAO) पदांसाठी भरती सुरु आहे. उमेदवारांचे वय 21 ते 30/32 वर्षे दरम्यान असावे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 8 सप्टेंबर 2025 आहे. ही भरती आर्थिक क्षेत्रात करिअर घडवण्याची उत्तम संधी आहे..सिक्युरिटी गार्ड भरती 2025भारत सरकारच्या BEML लिमिटेड मध्ये सिक्युरिटी गार्ड आणि फायर सर्व्हिस स्टाफ पदांसाठी भरती सुरू आहे. या भरतीसाठी उमेदवारांनी किमान 10वी पास असणे आवश्यक आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 सप्टेंबर 2025 संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत आहे.अधिक माहिती व अर्जासाठी भेट द्या: bemlindia.in पगार व सुविधा उत्तम आहेत.RCFL भरती 2025राष्ट्रीय रासायनिक व खत कंपनी (Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited - RCFL) मध्ये 325 अॅप्रेंटिसशिप पदांसाठी भरती आहे. पदवीधर, टेक्निशियन आणि ट्रेड अॅप्रेंटिससाठी संधी उपलब्ध आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 12 सप्टेंबर 2025 संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत आहे. अॅप्रेंटिसशिप दरम्यान चांगला स्टायपेंड मिळेल आणि प्रशिक्षणही दिले जाईल..FAQs1. सरकारी भरतीसाठी अर्ज कसा करावा? (How to apply for government jobs?)सरकारी भरतीसाठी अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन दिलेल्या सूचनांनुसार ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. अर्ज भरण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे तयार ठेवावी.2. अर्जाची अंतिम तारीख का महत्त्वाची आहे? (Why is the last date important?)अर्जाची अंतिम तारीख ही एक निश्चित मर्यादा असते; त्यानंतर अर्ज स्वीकारले जात नाहीत, त्यामुळे वेळेवर अर्ज करणे गरजेचे आहे.3. मी जर अंतिम तारीख नंतर अर्ज केला तर काय होईल? (What happens if I apply after the last date?)अर्ज अंतिम तारीख नंतर स्वीकारले जात नाहीत आणि तुम्हाला भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार नाही.4. मी कोणत्या प्रकारच्या नोकऱ्यांसाठी अर्ज करू शकतो? (What types of jobs can I apply for?)तुमची पात्रता आणि आवडीनुसार पोलीस, लष्कर, शिक्षण, सुरक्षा, वित्तीय संस्था किंवा औद्योगिक क्षेत्रातील भरतींमध्ये अर्ज करू शकता..