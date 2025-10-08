एज्युकेशन जॉब्स

Railway Jobs 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! रेल्वेतील खेळाडूंना थेट जॉब, प्रक्रिया आणि पगार एका क्लिकवर जाणून घ्या

Eligibility Criteria For Railway Player Jobs: जर तुम्ही खेळाडू असाल, तर तुमच्यासाठी आनंदची बातमी आहे. दक्षिण रेल्वेने स्पोर्ट्स कोट्यांतर्गत भरती जाहीर केली आहे. इच्छुक उमेदवार अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १२ ऑक्टोबर आहे
Railway Player Job Vacancy 2025 : जर तुम्ही खेळाडू असाल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. दक्षिण रेल्वेने आपल्या स्पोर्ट्स कोट्याअंतर्गत नोकरीची भरती जाहीर केली आहे. ही संधी खास करून त्या सर्व खेळाडूसाठी आहे ज्यांनी राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप सोडली आहे. आता तुम्ही तुमच्या खेळाच्या कौशल्याच्या जोरावर थेट सरकारी नोकरी मिळवू शकता आणि त्यासाठी कोणतीही लेखी परीक्षा देण्याची गरज नाही.

