Railway Jobs 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! रेल्वेतील खेळाडूंना थेट जॉब, प्रक्रिया आणि पगार एका क्लिकवर जाणून घ्या

Railway Player Job Vacancy 2025 : जर तुम्ही खेळाडू असाल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. दक्षिण रेल्वेने आपल्या स्पोर्ट्स कोट्याअंतर्गत नोकरीची भरती जाहीर केली आहे. ही संधी खास करून त्या सर्व खेळाडूसाठी आहे ज्यांनी राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप सोडली आहे. आता तुम्ही तुमच्या खेळाच्या कौशल्याच्या जोरावर थेट सरकारी नोकरी मिळवू शकता आणि त्यासाठी कोणतीही लेखी परीक्षा देण्याची गरज नाही. .भरतीची मुख्य माहितीदक्षिण रेल्वेने एकूण ६७ जागांसाठी स्पोर्ट्स कोट्यांतर्गत भरती सुरू केली आहे. अर्ज प्रक्रिया १३ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरु झाली असून, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १२ ऑक्टोबर २०२५ आहे. त्यामुळे इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी लवकरात लवकर अर्ज करणे गरजेचे आहे..High Court Recruitment 2025: उच्च न्यायालयात कोर्ट मॅनेजर होण्याची संधी! 56,100 रुपये बेसिक पगार, आजच करा अर्ज .पात्रता आणि वयोमर्यादाया भरतीसाठी उमेदवारांनी राष्ट्रीय किंवा आतंरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धामध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच, उमेदवारांचे वय १८ ते २५ वर्षे असावे( १ जानेवारी २०२६ पर्यंत).अर्ज प्रक्रियाअर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी दक्षिण रेल्वेची अधिकृत वेबसाइट rrcmas.in वर जावे आणि स्पोर्ट्स कोट्याअंतर्गत भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्ज भरताना आवश्यक कागदपत्रे आणि फोटो स्कॅन करून अपलोड करावे. अर्ज फी देखील ऑनलाइन भरणे आवश्यक आहे. अर्ज फी सामान्य प्रवर्गासाठी ५०० आणि इतर आरक्षित प्रवर्गासाठी २५० आहे..Kartik Month Deepdaan: कार्तिक महिन्यात दीपदान का करावे? जाणून घ्या लाभ आणि कोणत्या वस्तूंचे दान करावे.निवड प्रक्रियाया भरतीसाठी कोणतीही लेखी परीक्षा नाही. निवड प्रक्रियेत उमेदवारांचे स्पोर्ट्स ट्रायल घेतले जातील. त्यानंतर डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन आणि वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. यशस्वी उमेदवारांना रेल्वेत थेट नोकरी मिळेल..पगार आणि इतर फायदेनिवड झालेल्या खेळाडूंना लेवल 1 ते 5 पर्यंत वेतनमान दिले जाईल, ज्याची सुरुवातीची रक्कम 18,000 ते 29,200 दरम्यान असेल. याशिवाय, महत्त्वाचे भत्ते आणि इतर सरकारी फायदे देखील मिळतील.