Atal Pension Yojana: खुशखबर! आता सरकार देत दर महिन्याला 1000 ते 5000 रुपये पेंशन, कोणती ती योजना जाणून घ्या

थोडक्यात:अटल पेंशन योजनेत १८ ते ४० वयोगटातील लोक सहभागी होऊ शकतात आणि निवृत्तीनंतर महिन्याला १००० ते ५००० रुपये पेंशन मिळू शकते.या योजनेत मासिक निश्चित प्रीमियम जमा करून ६० वर्षांच्या नंतर पेंशनचा लाभ घेता येतो.पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नी किंवा नॉमिनीला पेंशन मिळते, ज्यामुळे आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होते..Government Atal Pension Scheme: निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा ही प्रत्येकाच्या मनात असते. कामाच्या काळात नियमित पगार मिळतो, पण निवृत्ती नंतर उत्पन्नाचा काय उपाय असा अनेकांना प्रश्न पडतो. या प्रश्नावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने ‘अटल पेंशन योजना’ सुरू केली आहे. .या योजनेत सहभागी होऊन तुम्हाला निवृत्तीनंतर दर महिन्याला 1000 ते 5000 रुपये पेंशन मिळू शकते, ज्यामुळे आर्थिक आधार मिळतो आणि जीवन सुखकर होते. चला, या योजनेबाबत सविस्तर जाणून घेऊया..Pune Tourism: पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी! आता PMPMLची पानशेत पर्यटन बससेवा सुरु; जाणून घ्या तिकीट दर... .कोण घेऊ शकतो लाभ?अटल पेंशन योजना २०१५ मध्ये राबवण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश असंगठित क्षेत्रातील कामगारांना निवृत्तीनंतर आर्थिक मदत देणे आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी वय १८ ते ४० वर्षे असणे आवश्यक आहे. सहभागी होणाऱ्यांनी महिन्याला निश्चित रक्कम जमा करावी लागते, जी त्यांचा वय आणि निवडलेल्या पेंशन रकमेनुसार ठरवली जाते..पेंशन कशी मिळेल?तुमच्या ६० व्या वाढदिवसानंतर तुम्हाला दर महिन्याला 1000 ते 5000 रुपये पर्यंत पेंशन मिळण्याची खात्री आहे. जर पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या पत्नीला किंवा नॉमिनीला पेंशनची लाभ मिळते..Navratri Festival: नवरात्रात पाळा 'हे' नियम, देवीची कृपा सदैव तुमच्यावर राहील.अर्ज कसा करावा?अटल पेंशन योजनेत सहभागी होण्यासाठी तुमच्याकडे बँकेचे सेव्हिंग खाते असणे आवश्यक आहे. नजीकच्या बँकेत जाऊन अर्ज करा, आधार कार्ड आणि मोबाइल नंबरची पडताळणी करा आणि नंतर ECS (इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिस) द्वारे मासिक प्रीमियमची रक्कम आपोआप कट होईल.उदाहरणार्थ, जर तुम्ही २० वर्षांच्या वयात योजनेत सहभागी होता, तर 1000 रुपये मासिक पेंशनसाठी तुम्हाला फक्त ४२ रुपये मासिक भरणे लागेल. अधिक पेंशनसाठी मासिक भरणा जास्त असेल..योजना का फायदेशीर?निवृत्तीनंतर निश्चित पेंशन मिळते.कमी मासिक भरणा.मृत्यूनंतर पेंशन लाभार्थ्यांना मिळतो.आर्थिक सुरक्षिततेची हमी.FAQs1. अटल पेंशन योजनेत कोण सहभागी होऊ शकतो? (Who can join the Atal Pension Scheme?)१८ ते ४० वर्षांच्या वयोगटातील लोक अटल पेंशन योजनेत सहभागी होऊ शकतात.2. मला या योजनेत सहभागी होण्यासाठी काय करावे लागेल? (How to apply for the Atal Pension Scheme?)बँकेमध्ये जाऊन अर्ज करावा लागतो, आधार व मोबाइल नंबरची पडताळणी करावी लागते आणि ECS द्वारे मासिक प्रीमियम जमा करावा लागतो.3. मला किती पेंशन मिळू शकते? (How much pension can I get?)निवृत्तीनंतर तुम्हाला दर महिन्याला १००० ते ५००० रुपये पर्यंत पेंशन मिळू शकते, जी तुमच्या निवडलेल्या पेंशन स्लॅबवर अवलंबून आहे.4. जर पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाला तर काय होते? (What happens if the policyholder dies?)पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीला किंवा नॉमिनीला पेंशनचा लाभ मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.