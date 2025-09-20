एज्युकेशन जॉब्स

Atal Pension Yojana: खुशखबर! आता सरकार देत दर महिन्याला 1000 ते 5000 रुपये पेंशन, कोणती ती योजना जाणून घ्या

Eligibility Criteria for Atal Pension Yojana: निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारची ‘अटल पेंशन योजना’ फायदेशीर आहे. या योजनेत दर महिन्याला 1000 ते 5000 रुपये पेंशन मिळू शकते
Monika Shinde
थोडक्यात:

  1. अटल पेंशन योजनेत १८ ते ४० वयोगटातील लोक सहभागी होऊ शकतात आणि निवृत्तीनंतर महिन्याला १००० ते ५००० रुपये पेंशन मिळू शकते.

  2. या योजनेत मासिक निश्चित प्रीमियम जमा करून ६० वर्षांच्या नंतर पेंशनचा लाभ घेता येतो.

  3. पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नी किंवा नॉमिनीला पेंशन मिळते, ज्यामुळे आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होते.

