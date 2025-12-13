Year Ender: 2025 मध्ये महिलांसाठी जाहीर झालेल्या सरकारी योजना; फायदे आणि माहिती जाणून घ्या एका क्लिकवर

Women Government Schemes 2025: भारत सरकारने २०२५ मध्ये महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आणि सामाजिक- आर्थिक संधी वाढवण्याची काही नवीन योजना सुरू जाहीर करण्यात आले आहेत. या योजनांचा मुख्य उदिष्ट महिलांना आर्थिक स्वावलंबन, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि सुरक्षितता मिळवून देणे हा आहे. चला जाणून पाहूया कोणते योजनांचा कसा लाभ होतो. .महिला उद्योजकता व व्यवसाय योजनामहिला उद्योजकता वाढवण्याची राज्य सरकारने आणि भारत सरकारने विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवत आहेत. जसे की महिला समृद्धी योजना, उद्योगिनी योजना आणि स्टार्टअप इंडिया ज्यात घरातून व्यवसाय सुरु करणाऱ्या किंवा लहान उद्योग चालवणाऱ्या महिलांसाठी अर्ज, मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देण्यात येतात. या योजनांतर्गत कर्ज, अनुदान आणि कौशल्य विकासासाठी मदत मिळते, ज्यामुळे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळते..Business Ideas for Women: ऑफिसचा ताण संपला! महिलांसाठी घरबसल्या सुरु करता येतील असे कमी गुंतवणुकीचे फायदेशीर व्यवसाय.कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनामहाराष्ट्र राज्यातील परंपरागत व्यवसायांना आधुनिक स्वरूपात विकसित करण्यासाठी विविध प्रशिक्षण व कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले जात आहेत. या कार्यक्रमांमुळे परंपरागत व्यवसायातील कामगार तसेच शैक्षणिक पात्रता असलेले युवक आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कौशल्ये आत्मसात करु शकतात. यामुळे त्यांना नोकरी किंवा स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात आणि व्यवसाय अधिक प्रभावी बनतो..सामाजिक सुरक्षा व आरोग्यसामाजिक सुरक्षा व आरोग्य म्हणजे समाजातील प्रत्येक व्यक्तींना आरोग्य सेवा, आर्थिक सहाय्य आणि सामाजिक संरक्षण पुरवणे, ज्यामुळे आजार, बेरोजगार, मातृत्व, वृद्धापकाळ आणि अपंगत्व महिलांना आरोग्यासाठी विमा, पेन्शन, बेरोजगारी भत्ता आणि अन्न सुरक्षा यासारख्या योजनांचा समावेश होतो, जे जीवनमान सुधारतात आणि मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करतात..Viral Maggi Capsule: व्हायरल मॅगी कॅप्सूल व्हिडिओ खरा का? जाणून घ्या संपूर्ण तथ्य.डिजिटल सशक्तीकरणडिजिटल सशक्तीकरण योजनेत महिलांना, AI डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलान्सिंग आणि इतर तंत्रज्ञान कौशल्ये शिकवले जातात. यामुळे त्यांना ऑनलाईन व्यवसाय सुरू करण्याची, स्वतंत्र काम करण्याची आणि नवीन आर्थिक संधी मिळण्याची संधी प्राप्त होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.