एज्युकेशन जॉब्स

Year Ender: 2025 मध्ये महिलांसाठी जाहीर झालेल्या सरकारी योजना; फायदे आणि माहिती जाणून घ्या एका क्लिकवर

Explore 2025 Government Schemes For Women: भारत सरकारने २०२५ मध्ये महिलांसाठी विविध नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. चला तर जाणून घ्या या योजनांच्या उद्देश आणि फायदे
Explore 2025 Government Schemes For Women

Explore 2025 Government Schemes For Women

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Women Government Schemes 2025: भारत सरकारने २०२५ मध्ये महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आणि सामाजिक- आर्थिक संधी वाढवण्याची काही नवीन योजना सुरू जाहीर करण्यात आले आहेत. या योजनांचा मुख्य उदिष्ट महिलांना आर्थिक स्वावलंबन, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि सुरक्षितता मिळवून देणे हा आहे. चला जाणून पाहूया कोणते योजनांचा कसा लाभ होतो.

Loading content, please wait...
women
Central Government Scheme
women development
schemes
Women in education
Year End 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com