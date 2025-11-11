एज्युकेशन जॉब्स

Government Vacancy 2025: सरकारी वीज कंपनीत भरती; कोणतीही परीक्षा नाही, फक्त फॉर्म भरा

NEEPCO Executive Trainee Recruitment — No Exam, Direct Selection for Engineers: इच्छूक उमेदवारांनी शेवटच्या दिनांकाच्या आधी तातडीने अर्ज करुन आपला अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करावा.
Govt job alert 2025: परिक्षेविना सरकारी नोकरी पाहिजे असेल तर ही सुवर्णसंधी आहे. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोणत्याही लेखी परिक्षेशिवाय एक्झिक्युटिव्ह ट्रेनीची भरती करत आहे. यासाठी ऑफिशिअल वेबसाईटवरुन अर्ज स्वीकारले जात आहेत. याची आता शेवटची तारीखसुद्धा जवळ येऊ लागली आहे. १७ नोव्हेंबरपर्यंतच इच्छूक उमेदवारांना अर्ज दाखल करता येणार आहे. इच्छूक उमेदवारांनी अर्ज कण्यासाठी recruitment.neepco-spark.co.in या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी.

