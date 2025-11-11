Government Vacancy 2025: सरकारी वीज कंपनीत भरती; कोणतीही परीक्षा नाही, फक्त फॉर्म भरा

Govt job alert 2025: परिक्षेविना सरकारी नोकरी पाहिजे असेल तर ही सुवर्णसंधी आहे. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोणत्याही लेखी परिक्षेशिवाय एक्झिक्युटिव्ह ट्रेनीची भरती करत आहे. यासाठी ऑफिशिअल वेबसाईटवरुन अर्ज स्वीकारले जात आहेत. याची आता शेवटची तारीखसुद्धा जवळ येऊ लागली आहे. १७ नोव्हेंबरपर्यंतच इच्छूक उमेदवारांना अर्ज दाखल करता येणार आहे. इच्छूक उमेदवारांनी अर्ज कण्यासाठी recruitment.neepco-spark.co.in या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी. .पदांचे डिटेल्सएक्झिक्युटिव्ह ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल/मॅकॅनिकल) (E-2) ग्रेड - १८ पदेएक्झिक्युटिव्ह ट्रेनी (सिव्हील) (E-2) ग्रेड - १० पदेएक्झिक्युटिव्ह ट्रेनी (IT) (E-2) ग्रेड- ०२ पदे.Sand Theft : अनधिकृत उत्पन्नापुढे सर्व काही अलबेल! वाळु उपशाला परवानगी मिळण्यापूर्वीच नव्या जोमाने गोदावरी पोखरण्यास सुरुवात!!.पात्रता काय?कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पूर्णवेळ इंजिनिअरिंग किंवा टेक्नॉलॉजी/AMIE मध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग/इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, सिव्हील इंजिनिअरंग, सीएस किंवा तत्सम डिग्री आवश्यक आहे. याशिवाय पदवीला ६५ टक्के गुण आवश्यक आहेत. एससी, एसटी उमेदवारांसाठी ५५ टक्के गुण आवश्यक आहेत. याशिवाय उमेदवारांनी संबंधित विषयात एप्टीट्युट टेस्ट इन इंजिनिअरिंगची परीक्षा पास होणं आवश्यक आहे..Umarga Nagarpalika Election : सोशल मिडीयावर संभाव्य उमेदवाराच्या प्रचाराचा धूराळा! शासकिय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा अनेक 'व्हॉट्सॲप ग्रुप' मध्ये सहभाग!.अर्ज कसा करावा?अधिकृत वेबसाइटला (recruitment.neepco-spark.co.in) ला भेट द्याहोमपेजवर तुम्हाला Current Openings या विभागात पुढील टेक्स्ट दिसेल: "Online application is active for the posts of Executive Trainee- Electrical/ Mechanical, Executive Trainee- Civil & Executive Trainee- IT"या टेक्स्टच्या बाजूला असलेल्या 'लॉगिन' (Login) सेक्शनमध्ये, तुम्हाला 'रजिस्टर' (Register) ची लिंक दिसेल, त्यावर क्लिक करा.तुमच्यासमोर नोंदणी पोर्टल (Registration Portal) उघडेल. यामध्ये तुमचे नाव, ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर, जन्मतारीख (DOB), पासवर्ड यांसारखी आवश्यक माहिती भरा आणि कॅप्चा कोड (Captcha Code) टाकून 'रजिस्टर' करा.नोंदणी पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला तुमचा रजिस्ट्रेशन नंबर मिळेल. या रजिस्ट्रेशन नंबरच्या मदतीने वेबसाइटवर लॉगिन करा.श्रेणी (Category), जन्मतारीख, पत्ता (Address), शैक्षणिक पात्रता (Educational Qualification) यांसारखी सर्व माहिती अचूक भरा.तुमचा अद्ययावत पासपोर्ट आकाराचा फोटो (20 KB ते 100 KB) JPEG फॉरमॅटमध्ये अपलोड करा.तुमची स्वाक्षरी (Signature) देखील (20 KB ते 100 KB) JPEG फॉरमॅटमध्ये अपलोड करा.अर्ज शुल्क (Application Fees) भरून अर्ज सबमिट करा. भविष्यातील संदर्भासाठी फॉर्मची प्रिंट आउट काढून सुरक्षित ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.