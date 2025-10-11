एज्युकेशन जॉब्स

500 रुपयांच्या आत 'ग्रीन गिफ्टिंग'! नेहा जोशी-नातूने पर्यावरणपूरक वस्तूंमधून १२ वर्षांपूर्वी कशी उभारली स्टार्टअप कंपनी?

Women Entrepreneur : पर्यावरणशास्त्रज्ञ नेहा जोशी-नातूने 'इकोमेट'च्या माध्यमातून ₹५०० च्या आत ज्यूट बास्केट, टेराकोटा वस्तू आणि बागकाम कार्यशाळांचा यशस्वी व्यवसाय कसा उभारला, जाणून घ्या तिच्या 'ग्रीन गिफ्टिंग' प्रवासाबद्दल
Neha Joshi-Natu Women Entrepreneur

Neha Joshi-Natu

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Neha Joshi-Natu : निसर्गाशी संबंधित नावीन्यपूर्ण वस्तू तयार करून एक अभिनव व्यवसाय उभारण्याची किमया केली आहे, ती नेहा जोशी-नातू हिने. ‘इकोमेट इकॉलॉजिकल सर्व्हिसेस’ या कंपनीमार्फत ज्यूट बास्केट, टेराकोटा, सिरॅमिकच्या नानाविध प्रकारच्या कलात्मक वस्तू, अशा अनेक वस्तूंच्या या व्यवसायाविषयी...

education
women
job
awareness
buisness
eco friendly

