500 रुपयांच्या आत 'ग्रीन गिफ्टिंग'! नेहा जोशी-नातूने पर्यावरणपूरक वस्तूंमधून १२ वर्षांपूर्वी कशी उभारली स्टार्टअप कंपनी?

निसर्गाशी संबंधित नावीन्यपूर्ण वस्तू तयार करून एक अभिनव व्यवसाय उभारण्याची किमया केली आहे, ती नेहा जोशी-नातू हिने. 'इकोमेट इकॉलॉजिकल सर्व्हिसेस' या कंपनीमार्फत ज्यूट बास्केट, टेराकोटा, सिरॅमिकच्या नानाविध प्रकारच्या कलात्मक वस्तू, अशा अनेक वस्तूंच्या या व्यवसायाविषयी....'हिरवा निसर्ग हा भोवतीने...जीवनसफर करा मस्तीने..' हे गाणे ऐकले, की मन आपोआप निसर्गाच्या कुशीत रममाण होऊन जाते. एरवीही रोजच्या धकाधकीच्या आयुष्यातून नवी ऊर्जा मिळण्यासाठी आपण निसर्गाचाचा आधार घेतो. घरातही एक छोटासा हिरवा कोपरा आपल्याला हवाहवासा वाटतो. .अशी निसर्गाशी जवळीक साधण्यासाठी पर्यावरणाची जपणूक करत, निसर्गाशी संबंधित नावीन्यपूर्ण वस्तू तयार करून एक अभिनव व्यवसाय उभारण्याची किमया केली आहे, ती नेहा जोशी-नातू हिने. ज्यूट बास्केट, टेराकोटा, सिरॅमिकच्या नानाविध प्रकारच्या कलात्मक वस्तू, वॉल प्लेट्स, झाडांसाठी आकर्षक कुंड्या, मातीच्या गौरी, सुपारीच्या आकाराचे गणपती, उदबत्ती घरे अशा अनेक वस्तू ती तयार करते. .तिच्याकडचे कापडी आंब्याचे पान अगदी खरे असल्यासारखे दिसते. 'इकोमेट इकॉलॉजिकल सर्व्हिसेस' या नावाने तिचा हा व्यवसाय गेल्या १२ वर्षांपासून सुरू आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तिच्याकडील वस्तूंची किंमत ५०० रुपयांच्या आत असते. पर्यावरणाबाबत जागरूकता निर्माण व्हावी, पर्यावरणपूरक वस्तू वापरण्याकडे लोकांचा कल वाढावा, या उद्देशाने तिने हा निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला आहे आणि तो जपलाही आहे. यामुळे लोकांना पर्यावरणसंवर्धनाला हातभार लावण्याची संधीही मिळते आणि एक उत्तम वस्तू भेट दिल्याचे समाधानही मिळते, त्यामुळे नेहाचा हा 'ग्रीन गिफ्टिंग'चा व्यवसायही चांगला बहरला आहे. अनेक कंपन्या किंवा वैयक्तिक पातळीवरही अनेक लोक ऑर्डर देऊन तिच्याकडून मोठ्या प्रमाणात वस्तू तयार करून घेतात. .नेहाकडील वस्तूंची किंमत पाचशे रुपयांच्या आतच असल्याने तिची व्यावसायिक उलाढाल वाढली आहे आणि हजारो लोक तिच्याशी जोडले गेले आहेत. नैसर्गिक वस्तू वापरण्याकडे, पर्यावरणाबाबत जागरूक दृष्टिकोन ठेवण्याकडे त्यांचा कल वाढला आहे, ही बाब महत्त्वाची आहे. नेहाच्या या व्यवसायाची सुरुवात झाली ती २०१३ मध्ये. पर्यावरणशास्त्रात एम.एस्सी केल्यानंतर नेहाने लँडस्केपिंगचेही शिक्षण घेतले. त्यानंतर तिने जगन्नाथ राठी व्होकेशनल इन्स्टिट्यूटमध्ये लॅंडस्केप डिझायनिंग हा विषय शिकविण्यास सुरुवात केली. नोकरी करत असतानाचा निसर्गाशी संबंधित काही व्यवसाय करायचे तिच्या डोक्यात घोळत होते. त्यातूनच तिला पर्यावरणपूरक भेटवस्तू तयार करून देण्याची कल्पना सुचली आणि तिने इकोमेट इकॉलॉजिकल सर्व्हिसेस नावाने आपली स्टार्टअप कंपनी सुरू केली. कर्वे रस्त्यावरील अश्वमेध हॉलमध्ये दुसऱ्या मजल्यावर तिचे छोटेसे दालन आहे. तिथे वेळ घेऊन भेट देता येते. नावीन्यता ही तिची खासीयत. .वेगवेगळे सणवार, ऋतू यानुसार लोकांना काहीतरी हटके वस्तू देता येतील, यावर तिचा भर असतो. त्यामुळे लोकांकडूनच तिच्या व्यवसायाची आपोआप प्रसिद्धी झाली. समाजमाध्यमांवरूनही तिने सातत्याने याचा प्रसार करण्यावर लक्ष दिले आहे. कारण लोकांमध्ये पर्यावरणाबाबत जागरूकता निर्माण व्हावी, हा तिचा मुख्य उद्देश असल्याने जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे आजच्या काळातील प्रभावी माध्यम म्हणून ती फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर सातत्याने वेगवेगळ्या विषयांवरील व्हिडिओ करत असते. नेहाचा हा सदाबहार व्यवसाय केवळ भेटवस्तूंपूरता मर्यादित नाही, तर ती घरातील टेरेसवर बाग करायची असेल, किंवा एखाद्या सोसायटीत, कंपनीत, बंगल्यात बाग तयार करायची असेल, तर त्यासाठी पर्यावरणशास्त्रानुसार कोणती झाडे लावावीत याबाबतत ती मार्गदर्शन करते. याशिवाय डिश गार्डन तयार करणे, मायक्रोग्रीन्स कसे उगवावेत या विषयावर तसेच कोकेडामा या जपानी पद्धतीच्या बागकामाबाबत ती कंपन्यांमध्ये किंवा पाच ते दहा जणांच्या समूहासाठी कार्यशाळा घेते. .आतापर्यंत तिने टीसीएस, हार्बिंजर आदी अनेक कंपन्यांसाठी कार्यशाळा घेतल्या असून, १५० हून अधिक कार्याशाळांमधून ३५०० हून अधिक लोक प्रशिक्षित झाले आहेत. आता दिवाळीसाठीही तिने अनेक नावीन्यपूर्ण वस्तू तयार केल्या आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर तिच्या पेजला भेट देऊन या वस्तू पाहता येतील किंवा तिच्या दालनाला भेट देऊनही खरेदी करता येतील.प्राची गावसकर.