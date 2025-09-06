एज्युकेशन जॉब्स

GST Reduction: आनंदाची बातमी! जीएसटी कपातमुळे शैक्षणिक खर्च कमी; स्टेशनरी आणि पुस्तकांसह इतर वस्तू होणार स्वस्त

GST Reduction on Educational Costs: शैक्षणिक क्षेत्रासाठी आनंदाची बातमी आहे. जीएसटी कपातमुळे शालेय साहित्य आता स्वस्त होणार आहे. चला पाहूया, कोणत्या वस्तूंवर करमुक्ती झाली
थोडक्यात:

- जीएसटी कपातीमुळे शालेय साहित्य आणि पुस्तके करमुक्त होऊन शैक्षणिक खर्चात मोठी बचत होणार आहे.

- पेन्सिल, शार्पनर, नोटबुक यांसह अनेक शालेय वस्तूंवर आधीचा ५% किंवा १२% जीएसटी आता शून्य करण्यात आला आहे.

- सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांच्या शुल्कांवर जीएसटी लागू नसल्यामुळे पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

