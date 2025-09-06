GST Reduction: आनंदाची बातमी! जीएसटी कपातमुळे शैक्षणिक खर्च कमी; स्टेशनरी आणि पुस्तकांसह इतर वस्तू होणार स्वस्त

थोडक्यात:- जीएसटी कपातीमुळे शालेय साहित्य आणि पुस्तके करमुक्त होऊन शैक्षणिक खर्चात मोठी बचत होणार आहे.- पेन्सिल, शार्पनर, नोटबुक यांसह अनेक शालेय वस्तूंवर आधीचा ५% किंवा १२% जीएसटी आता शून्य करण्यात आला आहे.- सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांच्या शुल्कांवर जीएसटी लागू नसल्यामुळे पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे..GST Cut Lowers Educational Expenses: आजकाल शिक्षणाचा खर्च खूप वाढला आहे आणि त्यामुळे अनेकांचे शिक्षण अडथळ्यात येत आहे. पण आता काळजी करू नका! सरकारने नवीन जीएसटी नियमांतर्गत शालेय साहित्य आणि शाळेच्या फीवरून कर काढून टाकला आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा खर्च कमी होणार आहे..नवीन नियमांनुसार, वही, पुस्तके, पेन्सिल, शार्पनर, रबर यांसारखी शालेय साहित्य आता करमुक्त मिळतील. यामुळे या वस्तूंचे दर खूप कमी होतील..Solapur: सोलापूर जिल्ह्यात जननी सुरक्षा योजनेला वाढता प्रतिसाद; तीन वर्षांत ३४,९७० महिलांना २.१९ कोटींचं अनुदान.शालेय विद्यार्थी जेव्हा वही, नोटबुक, ग्राफ बुक, लॅब नोटबुक, पुस्तके, पाटी, खडू, ब्लॅकबोर्ड वगैरे खरेदी करतील, तेव्हा त्यावर आता कोणताही जीएसटी लागू होणार नाही. आधी या वस्तूंवर १२% पर्यंत कर होता, ज्यामुळे किंमती वाढल्या होत्या. त्यामुळे मुलांच्या शालेय खर्चात मोठी बचत होणार आहे. विशेषतः लहान मुलांच्या पालकांसाठी हा निर्णय फारच उपयुक्त आहे, कारण पेन्सिल, रबर, शार्पनर यांसारखे साहित्य वारंवार विकत घ्यावे लागते..करमुक्त झालेल्या शैक्षणिक वस्तू कोणत्या?पेन्सिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल्स, रबर, नकाशे, चार्ट्स, ग्लोब, नोटबुक, सराव वही, ड्रॉईंग बुक्स, वृत्तपत्रं, मासिकं, मुलांचे रंग, पाटी, खडू, ब्लॅकबोर्ड यांसारख्या शालेय साहित्यावर पूर्वी ५% किंवा १२% जीएसटी लागू होता, आता पूर्णपणे करमुक्त केले गेले आहे.शाळेच्या शुल्कावर काय फरक पडेल?सरकारी शाळा, महाविद्यालयांची शिक्षण फी, परीक्षा शुल्क, कोचिंग व शिष्यवृत्ती सेवा यांना आधीच करमुक्ती होती. त्यामुळे शाळेच्या फीवर कोणताही जीएसटी लागू होणार नाही. मात्र, व्यावसायिक अभ्यासक्रम व ऑनलाइन कोचिंगवर १८% जीएसटी राहील..Bhagavad Gita for Youth: आजच्या तरुणांना भगवद्गीतेतून काय शिकायला हवं? वाचा एका क्लिकवर.सामान्य लोकांना काय फायदा?नवीन जीएसटी नियमांमुळे खरेदी स्वस्त होणार आहे. उदाहरणार्थ, १२% करासह ५०० रुपये खर्च येणारी वस्तू आता सुमारे ४४६ रुपयांत मिळेल. यामुळे पालकांना मुलांच्या शैक्षणिक खर्चात मोठी बचत होईल. गरीब कुटुंबातील मुलांना शैक्षणिक साहित्य खरेदी करता आता मदत होईल.नवीन जीएसटी दर कोणते?पूर्वी ५%, १२%, १८%, २८% असे चार दर होते. आता फक्त ५% आणि १८% दर राहतील. १२% आणि २८% दर काढून टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे रोजच्या वस्तूंवर विशेष बचत होईल..नवीन दर कधीपासून लागू?सरकारने हे २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यापासून स्टेशनरी खरेदी करणे स्वस्त होईल.स्टेशनरी स्वस्त होणे का गरजेचे?शैक्षणिक साहित्यावर कर हटवल्याने शिक्षण सुलभ होईल. गरीब विद्यार्थ्यांना आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यास मदत होईल, त्यामुळे त्यांचा शिक्षण प्रवास सोपा होईल आणि पालकांवर आर्थिक ताण कमी होईल..FAQs१. शालेय साहित्यावर कोणत्या वस्तूंवर करमुक्ती मिळाली आहे? (Pencil, sharpener, notebooks, which educational items are exempted from GST?)पेन्सिल, शार्पनर, क्रेयॉन, नोटबुक, वही, पाटी, खडू, ब्लॅकबोर्ड वगैरे सर्व शालेय साहित्य आता करमुक्त झाले आहे.२. शाळेच्या फीवर जीएसटी लागू होतो का? (Does GST apply on school fees?)सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांच्या फीवर जीएसटी लागू नाही, पण व्यावसायिक अभ्यासक्रम व ऑनलाइन कोचिंगवर १८% जीएसटी लागतो.३. नवीन जीएसटी दर कधीपासून लागू होतील? (From when will the new GST rates be effective?)नवीन जीएसटी दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील.४. सामान्य लोकांना या जीएसटी कपातीचा काय फायदा होईल? (How will common people benefit from this GST reduction?)शैक्षणिक साहित्य स्वस्त झाल्यामुळे पालकांना मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कमी पडेल आणि गरीब मुलांना आवश्यक वस्तू सहज मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.