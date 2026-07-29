शिक्षण चिंतन : गुरुकुल पद्धती : निपुणता आधारित शिक्षण

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाआत्तापर्यंतच्या लेखमालिकेत आपण निपुणता आधारित शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण, वैयक्तिक शिक्षण रचनेची आवश्यकता, उच्चस्तरीय विचारकौशल्ये, अनुभवाधारित शिक्षण अशा अनेक संकल्पनांचा विचार केला. या सर्व संकल्पना एकत्रितपणे पाहिल्या तर लक्षात येते की, आज ज्या तत्त्वांना आधुनिक शिक्षणव्यवस्था नव्याने स्वीकारत आहे, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी भारतीय प्राचीन गुरुकुल पद्धतीत हजारो वर्षांपूर्वी होत होती..गुरुकुलात विद्यार्थ्याचा प्रवेश हा सर्वांसाठी एकसारखा नसे. शिष्याच्या क्षमता, आवड, प्रवृत्ती आणि गुरूंच्या तज्ज्ञतेच्या आधारे हा प्रवेश निश्चित होत असे. कोणत्याही गुरूचा उद्देश आपल्या गुरुकुलातील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणे हा नसे. उलट, ‘या शिष्याच्या क्षमतेला माझे गुरुकुल योग्य आहे का?’ हा प्रामाणिक प्रश्न प्रत्येक गुरू स्वतःला विचारत असे. दुसऱ्या गुरूकडे त्या विद्यार्थ्याची अधिक चांगली प्रगती होईल असे वाटले, तर त्याला तेथे पाठविण्यातही संकोच केला जात नसे. विद्यार्थ्याचे हित हेच सर्वोच्च मानले जात असे..गुरुकुलातील शिक्षण हे पूर्णपणे जीवनाशी जोडलेले आणि अनुभवाधिष्ठित होते. उदाहरणार्थ, एखादा रुग्ण उपचारासाठी आला की गुरू आणि शिष्य दोघे मिळून त्याचे निरीक्षण करत. प्रथम शिष्य स्वतः रोगनिदान करण्याचा प्रयत्न करायचा. त्यानंतर गुरू स्वतः रुग्णाची तपासणी करून शिष्याच्या विचारांचे परीक्षण करत. निदान करण्यात चूक कुठे झाली, योग्य विचार कोणता, निदानाची पद्धत कशी असावी याचे मार्गदर्शन त्याच वेळी मिळत असे. यानंतर औषधासाठी आवश्यक वनस्पती गोळा करण्यासाठी गुरू आणि शिष्य एकत्र जंगलात जात. त्यामुळे वनस्पतींची ओळख, त्यांचे गुणधर्म, योग्य ऋतू, योग्य भाग आणि संकलनाची पद्धत प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकली जात असे. यामुळे शिक्षण आणि जीवन यांच्यात कोणतीही कृत्रिम भिंत नव्हती. ‘आधी शिक्षण आणि नंतर जीवन’ अशी विभागणी नव्हती; तर ‘जीवन जगतानाच शिक्षण’ हीच गुरुकुलाची मूलभूत रचना होती. त्यामुळे विद्यार्थी केवळ माहिती मिळवत नसत, तर प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी निपुण होत असत..आज आपण ज्ञान, कौशल्ये, मूल्ये, वृत्ती अशा वेगवेगळ्या विभागांत शिक्षणाची मांडणी करतो. गुरुकुल पद्धतीत अशी विभागणीच नव्हती. ज्ञान, कौशल्य, मूल्ये, शिस्त, जबाबदारी, संवेदनशीलता आणि आचरण हे सर्व एकाच प्रक्रियेत विकसित होत असे. अंतिम उद्दिष्ट केवळ माहिती देणे नव्हते, तर शिष्याला जीवनासाठी सक्षम आणि निपुण बनविणे हे होते..अभ्यासक्रमही प्रत्येकासाठी समान नसे. शिष्याची क्षमता, गती, आवड आणि प्रगती यानुसार गुरू अभ्यासक्रम ठरवत असे. एखादा विद्यार्थी एखादा विषय लवकर आत्मसात करत असेल तर त्याला पुढील स्तरावर नेले जाई; तर दुसऱ्या विद्यार्थ्याला अधिक वेळ, अधिक सराव आणि अधिक मार्गदर्शन दिले जाई. त्यामुळे शिक्षणाचा वेग हा कालावधीवर नव्हे, तर विद्यार्थ्याच्या निपुणतेवर आधारित होता. ठरावीक दिवसांत अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा दबाव नव्हता; शिकणे पूर्ण होणे अधिक महत्त्वाचे होते..मूल्यांकनाची पद्धतही आजच्या परीक्षांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती. ‘आधी शिकणे आणि मग परीक्षा’ अशी विभागणी नव्हती. शिकण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर सतत निरीक्षण, अभिप्राय, सुधारणा आणि पुनःप्रयत्न यांद्वारे मूल्यांकन होत असे. धनुर्विद्या शिकताना योग्य लक्ष्यावर बाण लागला तर त्या कौशल्यात नैपुण्य प्राप्त झाली असे मानले जाई; अन्यथा आवश्यक तेवढा सराव सुरू राहत असे. हीच खरी निपुणता आधारित परीक्षा होती..गुरुकुल पद्धतीतील अनेक तत्त्वांची पुनर्मांडणी होत असल्याचे स्पष्ट दिसते. अर्थात, आजची सामाजिक, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे गुरुकुल पद्धती जशीच्या तशी स्वीकारणे शक्य नाही; परंतु तिच्यामागील मूलभूत तत्त्वे आजही तितकीच उपयुक्त आणि प्रेरणादायी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.