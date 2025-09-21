एज्युकेशन जॉब्स

US Visa Rules: अमेरिकेत जाणे ९० टक्क्यांनी घटणार; अनेक आयटीयन्स भारतात परत येतील, तज्ज्ञांचा इशारा

Trump Visa Proposal: अमेरिकेच्या H-1B व्हिसा शुल्कात प्रस्तावित वाढ भारतातील आयटी व्यावसायिकांसाठी मोठा धोका ठरेल. जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर ९०% भारतीय आयटी कर्मचारी अमेरिकेत नोकरीसाठी जाऊ शकणार नाहीत.
US Visa Rules

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : भारतातून अमेरिकेत नोकरीला जाण्यासाठी एच-वन बी व्हिसा हा मुख्य स्रोत असून, त्याद्वारे भारतीय आयटीयन्स अमेरिकेत नोकरीला जात आहेत. मात्र, या व्हिसाच्या शुल्कात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास भारतातून अमेरिकेच्या आयटी क्षेत्रात नोकरीला जाणाऱ्यांची संख्या ९० टक्यांपर्यंत कमी होणार आहे.

Donald Trump
education
student
US

