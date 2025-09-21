US Visa Rules: अमेरिकेत जाणे ९० टक्क्यांनी घटणार; अनेक आयटीयन्स भारतात परत येतील, तज्ज्ञांचा इशारा

पुणे : भारतातून अमेरिकेत नोकरीला जाण्यासाठी एच-वन बी व्हिसा हा मुख्य स्रोत असून, त्याद्वारे भारतीय आयटीयन्स अमेरिकेत नोकरीला जात आहेत. मात्र, या व्हिसाच्या शुल्कात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास भारतातून अमेरिकेच्या आयटी क्षेत्रात नोकरीला जाणाऱ्यांची संख्या ९० टक्यांपर्यंत कमी होणार आहे. .तसेच, आता अमेरिकेत कार्यरत असलेले अनेक आयटीयन्स हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास परत भारतात येतील, अशी शक्यता आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेथील संसदेत एक प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावात नमूद आहे की, ज्या कुणाला एच-वन बी. व्हिसामार्फत अमेरिकेत यायचे असेल, त्यासाठी सुमारे ८८ लाख रुपये वार्षिक शुल्क भरावा लागेल..भारतीयांचं अमेरिकेत जाणं महागणार; H1 व्हिसा हवा असेल तर द्यावे लागणार ९० लाख; ट्रम्प यांचा निर्णय.हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास त्याचा भारतीय आयटी क्षेत्रात मोठा नकारात्मक परिणाम होणार आहे. अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या आयटीयन्सची संख्या मोठी आहे. तसेच, येत्या काळात अमेरिकेत जाऊन नोकरी करण्यासदेखील अनेकजण इच्छुक आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास त्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक इच्छुकांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरणार आहे..कोणताही भारतीय आयटीयन्स जेव्हा अमेरिकेत नोकरीला जातो. तेव्हा त्याची कंपनी एच. वन. बी. व्हिसाचे शुल्क भरते. मात्र, हे शुल्क एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाढले, तर ते भरणे कंपनीला परवडणार नाही. त्यामुळे अमेरिकन कंपनी त्यांना बोलावणार नाही किंवा येथील कंपनी त्याला तिकडे पाठवणार नाही. आतापर्यंत सर्रास अनेक आयटीयन्स अमेरिकेला जात होते. मात्र, यापुढे प्रीमिअम कौशल्य असलेल्या आयटीयन्सना अमेरिकेत जाण्याची संधी असेल, अशी माहिती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली..मागणी कायम राहू शकतेअमेरिकेच्या तुलनेत भारतात कमी पैशात कौशल्य उपलब्ध होत असल्याने अनेक अमेरिकन कंपन्या भारतातील आयटीयन्सला नोकरी देते. मात्र, आता हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास भारतीय आयटीयन्सला नोकरी देण्याची संख्या कमी होईल. परंतु, आजही अनेक अशी कौशल्य आहेत, ज्यात अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात कौशल्य उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्या कौशल्याचे आयटीयन्स भारतातूनच मागवले जातील. त्यात प्रामुख्याने डेटा इंजिनिअरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, डेटा सायन्स, न्यूरल नेटवर्क्स अशा अतिउच्च दर्जाच्या कौशल्यांचा समावेश असेल..अमेरिकेत आपण नेमक्या कोणत्या क्षेत्रात आणि कोणत्या कौशल्यासाठी काम करण्यासाठी जाणार आहोत, याची चौकशी व्हिसा मंजूर करताना केली जाते. त्यामुळे जर भारतातून अमेरिकेत जाण्यासाठी आयटीयन्सकडे उच्च दर्जाचे कौशल्य नसेल किंवा जे कौशल्य अमेरिकेत उपलब्ध आहेत, तेच कौशल्य आपल्या आयटीयन्सकडे असेल, तर त्याचा व्हिसा नाकारला जाऊ शकतो..काय परिणाम होणार?अमेरिकेत जाणाऱ्या आयटीयन्सचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होणारउच्च दर्जाचे कौशल्य असलेल्या भारतीयांची मागणी कायम राहीलअमेरिकेतील आयटीयन्स कौशल्य वाढविण्यावर भर असणारभारतीय कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत पाठवणे महागात पडणारयेथील आयटी कंपन्यांच्या नफा कमी होणार.Premium| Trump Immigration Policy : 24 तासात अमेरिकेत परत या, बड्या कंपन्यांनी H1 B visa धारकांना असा ईमेल का पाठवलाय?.व्हिसाचे शुल्क वाढवले, तर अमेरिकेत जाणाऱ्या आयटीयन्सचे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. अमेरिकेतील आयटीयन्सला नोकरीच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या अनुषंगाने हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यापुढे उच्च कौशल्य असलेल्या भारतीयांनाच अमेरिकेत संधी असल्याचे दिसते. तसेच, यापुढील काळात व्हिसाची प्रक्रिया आणखीन कडक होणार आहे, असे दिसते.- संग्राम पवार, संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, माईंड वर्क्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.